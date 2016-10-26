Тратят или инвестируют?

Сравнение трансферов Российских клубов и их Европейских финансовых одноклассников

В Европе за российскими клубами давно закрепилось идеологическое клише. Расточительность большинства клубов РФПЛ достигла таких масштабов, что большинство президентов футбольных европейских середняков, мечтают получить предложение о покупке своих игроков от какого-нибудь российского клуба. Что самое для нас обидное, в равной степени с предложением из арабских стран или Китая. Есть ли действительно «Северная надбавка» или переплаты за трансферы связаны с низким уровнем квалификации наших менеджеров? Почему российские клубы не хотят зарабатывать? В этом мы и будем разбираться.

С кем сравнивать?

Я выбрал 6 главных покупателей из России за последние 10 лет (ЦСКА, Зенит, Спартак, Локомотив, Динамо и Рубин). Чтобы понять, несколько плохо наши клубы ведут трансферную политику, я произвольно выбрал 2 европейских клуба из разных чемпионатов (Порту и Севилья), которые будут нашими маяками, и с расходами на трансферы того же порядка что и у наших лидеров. Ну и один эталонный клуб из Восточной Европы, который доказывает, что «Фалькао к нам не поедет» – не является оправданием трансферной импотенции. Донецкий Шахтёр, безусловно, самый успешный клуб в нашем регионе. Итого в сравнениях поучаствуют – 9 клубов.

Трансферные расходы

Возможно, для большинства любителей футбола данная диаграмма не открыла никаких секретов, но признаться честно, я не ожидал увидеть московских армейцев на последнем месте по затраченным средствам на трансферы, с таким солидным отрывом, ведь за этот период они 5 раз выиграли чемпионат (далее, об этом распишу подробнее), потратив в два раза меньше Динамо и почти в три раза меньше, чем Зенит (Халк посчитан за 55 млн евро, это важно). Самое интересное, что армейцы потратили даже меньше Анжи, который в этой список не попал только из-за коротковременности своей трансферной вспышки. Динамо пережив два периода рассвета расточительства (При Фёдоровиче и Ротенберге) расположилось на 4 месте, совсем немного отстав от Севильи. Тем удивительней, насколько противоположные эмоции им подарил май 2016 года. Спартак и Локомотив тратят примерно на одном уровне, в среднем, около 20 млн. евро в год, но игроков уровня Промеса, приобретают не часто. Удивила сумма потраченная Порту (вот здесь как раз лучше подойдёт слово – «инвестированная») , но разобравшись, понял, связано это лишь с экстремально высокой прибылью от продаж, к которой мы и перейдём.

Доходы от продажи футболистов

Я до сих пор не могу понять, почему мы по-прежнему покупаем в Португалии футболистов а не менеджеров? Ведь очевидно, что их кубы выступают не многим лучше наших на евроарене, а продают футболистов, куда более грамотно. Не даром они начинают готовить их к продаже уже в день покупки. Нашим клубам этого не понять, ведь как мы видим из данной диаграммы, хуже всех продают те, кому денег и так дадут. Хуже всех среди топов, продаёт казанский Рубин. Страшно представить, что они делали бы без Зенита, частенько перекупавшего их лидеров, ведь Казанцы, единственный клуб этого рейтинга, который не продавал игроков за дорого в зарубежные клубы. В этом плане успешнее остальных выглядит Спартак, который приблизился к 150 млн. евро полученным от продажи футболистов. Весьма неплохой показатель по российским меркам. Но донецкий Шахтёр является безусловным образцом для подражания для всех наших клубов. Ведь наши клубы уже более или менее умеют перепродавать чужих и так купленных за приличные деньги, а вот своих растить и продавать, в отличии от Севильи, Порту и даже Шахтёра, пока не научились. Теперь, я полагаю, вы понимаете мотивы назначения Луческу в Зенит. 60 млн., которые фигурируют в прессе в качестве летнего трансферного бюджета Петербуржцев, явно не будут потрачены на одного игрока, полагаю, их вероятно направят на покупку 4-5 молодых игроков, предположительно бразильского происхождения.

Трансферное сальдо

Самый экономный российский клуб, породивший множество мифов о своей «практически безубыточности», в действительности, является примером для многих, но не за пределами России. Португальцы опять смеются над нашими функционерами, к сожалению, даже над лучшими из их числа. Про Зенит не буду ничего писать, тут всё понятно и без слов. Исходя их этих цифр, можно также увидеть, что Динамовцы отбивают чуть менее половины своих инвестиций на трансферы игроков. Это очень низкий показатель.

Свободные агенты

Еще один пункт, по которому зачастую судят о трансферной политике. Высокий показатель игроков, отпущенных по истечении контракта, может говорить о нескольких моментах. Первое – это неумение продавать. Зачастую клубы, которые не умеют или не хотят заниматься пристройкой своих игроков в другие клубы, просто договариваются с ними о расторжении контракта, либо ждут его истечения. Нередко в этих случаях, в качестве свободных агентов уходят достаточно ценные активы (Нобоа, Натхо...). Второе – это большая текучка игроков, вызванная стратегией клуба, ориентированной на перепродажу. В этом случае клуб избавляется от бесперспективных активов, которым необходимо платить ЗП. Чтобы не раздувать платёжную ведомость, клуб отпускает не проявивших себя игроков и берёт на их место других свободных агентов (Этим теперь занимается ЦСКА, который в последние 2 года наметил существенный крен в эту сторону). Как вы может быть успели заметить, московское Динамо никогда и не пыталось покупать, в целях дальнейшей перепродажи. Но отпускать Жиркова, за пол года до истечения контракта из-за высокой ЗП... все знают чем это закончилось для клуба. В среднем, Динамо отпускает порядка 6 футболистов в год, совершенно бесплатно. И это игроки на ЗП которых были направленны существенные инвестиции. Но они были не инвестированы а просто потрачены. ЦСКА за 10 лет отпустил всего 7 игроков по истечении контрактов, и в этом смысле является эталоном. Почти все отпущенные игроки (Кроме Нецида), уже ехали с ярмарки и себя больше нигде не проявляли. Пожалуй, лишь не проданный своевременно Карвальо является серьёзным упущением клуба, но отпущен он был уже не в тех кондициях.

Текучка футболистов

А вот здесь, всё не так однозначно. Конечно удивительными выглядят всего 40 игроков прошедших через ЦСКА. Это невообразимо мало и на мой взгляд, именно стабильность состава и сыгранность линий, позволяет армейцам удерживать свои позиции, которые лишь раз за 11 лет пролетели мимо пъедестала. Цели просты – точечное усиление и периодические покупки на перспективу. Порту явный лидер последнего десятилетия по прошедшим через первую команду игрокам, но здесь всё объяснимо. Клуб практически каждый год распродаёт всех лидеров и на их позиции берёт по несколько перспективных игроков, в расчете, что кто-то из них выстрелит. А вот второе место Рубина, с солидным отрывом от всех Российских клубов, говорит о том, что Бердыев (большинство приобретений было именно при нём), просеивал массу игроков, прежде чем сформировать коллектив побеждавший Барселону. Именно подходы к трансферам стали камнем преткновения в казанской карьере, безусловно талантливейшего тренера.

Действующие составы

Безусловно, мы не можем обсуждать трансферные затраты клубов не затронув их действующие активы. Оговорюсь, что данные суммы были позаимствованы мною у небезызвестного портала (transfermarkt.de), который является, возможно, наиболее авторитетным среди аналогов, но всё-таки не безгрешным (Роман Ерёменко, в 29 лет – 18 млн. евро, а молодой Головин, всего 500 тысяч евро). И конечно же 157 млн. евро активов Порту будут проданы раза в два дороже, чем 196 млн. евро Петербургского Зенита. Тоже самое касается и Севильи. Парни, которые выиграли 3 Лиги Европы, стоят дорого. Но всё же, общая стоимость нынешнего состава клуба с берегов Невы, немного уменьшает неприятное ощущение от трансферного сальдо с 2005 года.

Оправдывают ли цели средства?

А теперь о самом главном. На что были потрачены эти миллионы? Чего Добился ЦСКА за 10,5 лет? (из-за чемпионатов заканчивавшихся осенью, получилось 11 сезонов) – 5 чемпионств, 6 кубков (Суперкубки страны не учитывались),1/4 Лиги Чемпионов. Практически ежегодные денежные вливания от участия в Группе ЛЧ и теле прав (призовых к сожалению уже давно не видно). Железнодорожники потратили куда больше, но так и не сыграли в ЛЧ. Спартаковцы могут похвастаться лишь парой выступлений, о которых уже вряд ли кто-то помнит. Шахтёр и здесь выглядит образцовым. Лучшие показатели среди всех 9 клубов во внутреннем первенстве. Стабильная игра в ЛЧ, с периодическим выходом в плей-офф. Из наших клубов, лишь Зенит может похвастаться успешным выступлением в еврокубках и тем самым отчасти оправдать свои баснословные траты, но ведь Севилья, потратив значительно меньше, сумела завоевать 5 еврокубков, из которых 3 кряду. Хотя конечно, одна единственная бронза за 10 лет вызывает недоумение. Вот так кубковый боец. (Суперкубки европы включены таблицу)

Рейтинги

Эх эти рейтинги. Если смотреть только на них, немного теряются ориентиры. Политика Зенита уже кажется немного оправданной, но ведь спустя годы в истории останутся 5 титулов ЦСКА за 127 млн. евро и 3 титула Зенита за 361 млн. евро. Ну и конечно же ФНЛ и московское Динамо за 251 млн. евро. А ведь единственную бронзу за десятилетку им добывала преимущественно молодёжь.

Итоги:

Исходя из всего вышесказанного можно сделать очень простой вывод. Зарабатывает тот, кому это нужно. Ахметов, Гинер – им это интересно. Федуну интересно, но он не знает как. Он бы рад инвестировать, но получается только тратить. Видич, Промес и пара других успешных сделок – приятные исключения.

В нашем футболе, количество схем применяемых при переходах, переходит все разумные границы. Теперь, с появлением финансового fair-play, неожиданным образом появляются удивительные свободные трансферы, которые на мой взгляд просто не могли бы происходить без использования серых выплат. Вся эта программа призывающая экономить, лишь построит новую систему в нашей стране, которая будет создавать иллюзию экономии и приведёт к еще большему уходу от принципа прозрачности. К сожалению, данный факт не радует учитывая, что количество частных клубов в нашей стране не увеличивается. Клубам содержащимся на деньги государственных корпораций (коих у нас подавляющее большинство), совсем не интересно зарабатывать. Им бы только тратить. Трансфер Дядюна в Динамо, наверное навсегда войдёт в анналы истории отечественного футбола. 59 футболистов отпущенных бесплатно – это не случайность. Покупка абсолютно не проявившего себя в Анжи Джуджака за 19 млн, которого махачкалинцы купили за 14 – это схема. Очевидная схема. И все это знают. Поэтому, как мне не было бы жаль болельщиков Динамо, ФНЛ это то, что заслужило нынешнее руководство. Это их реальный уровень. Та же история с Казанцами и Железнодорожниками, просто они делают всё чуть более грамотно. И тем удивительнее видеть в списке крайне неприбыльных – частный клуб, московский Спартак. Если бы я не знал личности Федуна, этот факт действительно казался бы мне мутным, но там всё чисто, он просто феерически глуп, вот и всё.

П.С.

Мои пожелания выглядят утопией, но я хочу, чтобы приняли закон запрещающий гос. корпорациям и регионам, спонсировать профессиональные клубы (либо ограничили финансирование до 3-5 млн евро в год). Пусть они вкладывают деньги в школы, ведь когда появятся свои звёздочки, тогда и будет база для создания успешных клубов. И потом, ведь вся страна поддерживала Зенит, который громил АЕК и Црвену Звезду, потому что это были молодые ребята с огоньком. Мы все переживали за юнца Акинфеева, молодых Тихонова или Лоськова. Им прощали все поражения. От них многого ожидали, хоть и не всегда оправданно. И пусть Хаген или Кавенаги с Вагнером тогда казались невообразимо дорогими, но зато у местных ребят горели глаза, тогда еще не ослеплённые сотнями вспышек папарацци на гламурных вечеринках.