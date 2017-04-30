Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

Калиниченко на суперкубок вроде забивал, со штрафного? Он украинец если что.
Скоро стартует самое крутое дерби российского чемпионата! Помните ли вы сражения ЦСКА и «Спартака» в российской истории? «Бомбардир» предлагает протестировать вашу память.
Калиниченко на суперкубок вроде забивал, со штрафного? Он украинец если что.
100% в 2004 году.
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Неплохо. Но Думбия и Олисе призывают вас знать больше.
4 из 15 Печальный результат. Видите, как расстроился Валерий Георгиевич?
Ребят кстати, вопрос кто не забивал в дерби и правильный ответ Укранина невереный поскольку со штрафного забил Максим Калиниченко он украинец погуглите жду лайков
Отлично! Этот танец, конечно, в вашу честь 14 из 15
Слыш ты а ну вали с бомбика
Чувак ссори, но если я свалю, вот тут боюсь ты ляжешь, прямо здесь...
Серьезно??ну,ну.....
Чего ну? Кабзделку вогну...
6 верных