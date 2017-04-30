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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    30 апреля 2017
    Скоро стартует самое крутое дерби российского чемпионата! Помните ли вы сражения ЦСКА и «Спартака» в российской истории? «Бомбардир» предлагает протестировать вашу память.

    Тест: какой клуб дороже?

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    Рейтинг: 4 Голосов: 17
    Комментарии35
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 7 ноября 2018, 21:20

      Калиниченко на суперкубок вроде забивал, со штрафного? Он украинец если что.

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Konyshev_RW 7 ноября 2018, 21:21

      100% в 2004 году.

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 сентября 2018, 18:47

      10

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 3 января 2018, 12:50

      9

      0
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      Рейтинг: +156

      сергейка 1 декабря 2017, 17:02

      4

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 сентября 2017, 18:58

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      Рейтинг: +21

      L'ONEEE1375 2 августа 2017, 22:46

      Неплохо. Но Думбия и Олисе призывают вас знать больше.

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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 15 июля 2017, 17:00

      4 из 15 Печальный результат. Видите, как расстроился Валерий Георгиевич?

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      Рейтинг: +143

      Mihailofff 12 мая 2017, 00:29

      Ребят кстати, вопрос кто не забивал в дерби и правильный ответ Укранина невереный поскольку со штрафного забил Максим Калиниченко он украинец погуглите жду лайков

      1
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 1 мая 2017, 21:26

      Отлично! Этот танец, конечно, в вашу честь 14 из 15

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Проекция LADA Priora Coup 2 мая 2017, 10:49

      Слыш ты а ну вали с бомбика

      -1
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup > Спартач_навсегда 2 мая 2017, 22:16

      Чувак ссори, но если я свалю, вот тут боюсь ты ляжешь, прямо здесь...

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Проекция LADA Priora Coup 3 мая 2017, 07:58

      Серьезно??ну,ну.....

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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup > Спартач_навсегда 6 мая 2017, 11:59

      Чего ну? Кабзделку вогну...

      -2
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 мая 2017, 19:51

      6 верных

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