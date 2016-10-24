Вечно молодой

В Английском футболе очень много звезд..И так же много легенд,которые сделали себе имя в этой стране.Я решил сделать фото галерею посвященную Скотту Паркеру. Таких игроков забывать не стоит.

Скотт является воспитанником академии «Чарльтон Атлетик». Именно этот клуб дал ему путевку в большой, Английский футбол.Сейчас первый клуб в карьере Паркера выступает в первой Английской лиге.А когда-то он наводил шорох в АПЛ.

Транзитом через аренду в «Норвиче», Скотт попал в состав супер команды. Этой командой оказался «Челси».

В «Челси» ему выдали 19 номер на спине. За «аристократов» он провел 15 игр, и забил 1 мяч.

Следующим клубом в карьере Паркера стал– «Ньюкасл Юнайтед». В нём он отыграл 2 сезона. После которых стал постоянно наигрываться за сборную Англии.В которой он был капитаном.

После «Ньюкасла» Скотт оказался в «Вэст Хэме».За 3 сезона в составе команды, он трижды признавался игроком года.Вообщем «попылил» он там знатно.И это все на рубеже 30 лет.

Под занавес трансферного окна в 2011 году, Паркера позвали выступать за «Тоттенхэм». Лично Гарри Реднапп. И в ноябре этого же года, Реднапп был признан тренером месяца, а Скотт игроком месяца.У них были прекрасные отношения.

Но все– таки, их «роман» закончился в 2013 году. Паркер перешел в «Фулхэм».А Реднапп возглавлял «КПР» уже год , и настойчиво звал к себе Скотта.Но трансфер по каким-то причинам был сорван в самый последний момент.

И вот уже 3 года Паркер выступает за «дачников». И является капитаном команды. И самым опытным футболистом в клубе. Ему уже 36 лет. Не давно, 13 октября, у него был день рождения.Я, от всей души его поздравляю.Есть еще порох в пороховницах.Я в этом уверен.