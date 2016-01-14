Пара слов о Винни Джонсе

Пара слов о мистере Винсенте Питере Джонсе, Банде Психов, сборной Уэльса.

Винни Джонс по прозвищу "Секира" (Axe) был известен своим имиджем "жёсткого парня". Своё звонкое прозвище Винсент получил за чересчур жёсткую, а иногда и открыто агрессивную манеру игры. Во второй половине 1980-х годов именно Винни слыл предводителем безбашенной "Банды Психов" (Crazy Gang), наводившей ужас на соперников.

"В английском футболе второй половины 1980-х каждый знал, что в эти несколько лет беспредела пересекаться с "Уимблдоном" чревато крупными неприятностями. Они ломали челюсти, выбивали зубы, заталкивали мяч в ворота локтями, коленями и лбами. Они дрались с представителями прессы, громили гостиницы и публично снимали трусы. Для них не имели значения ни масштабы драк, ни количество желтых и красных карточек, их не могли остановить ни угрозы со стороны футбольных чиновников, ни другие "крутые парни", оказывавшиеся на пути", - писал английский журналист Мэтт Аллен.

"Да, однажды я схватил Гаскойна за яйца. Но, парни, вспомните тот день! Это же была Пасха!"

Джон Фашану, Винни Джонс и Алан Корк. "Уимблдон". 1988 год.

Сейчас подобное празнование забитого мяча легко могут принять за пропаганду табакокурения... Энди Торн и Винни Джонс. "Уимблдон". 1988 год.

"Во время игры спутать мяч и чью-то ногу очень легко. Особенно, если лицо хозяина этой ноги тебя сильно раздражает."

Винни Джонс ("Лидс Юнайтед") vs. Крис Камара ("Сток Сити"). Сезон 1989/1990.

Безбашенность беспредельщика Винни слабо вяжется с образом английской барышни. Однако, есть у Винни и такое фото. Наверняка он предпочитает о нём не вспоминать... Винни Джонс и Нил Раддок. 1993 год.

Из-за своей крайне скандальной репутации дорога в сборную Англии была не просто закрыта, а ещё и заколочена досками, перевязана цепью и для пущей верности - заперта на пудовый амбарный замок. Винсента приглашали в сборную Ирландии, с условием, если он сможет отыскать в своём генеалогическом древе любой намёк на ирландское происхождение, но необходимые документы найти не удалось. К счастью, по материнской линии нашлись зафиксированные валлийские корни, и Джонс смог сыграть за сборную Уэльса аж 9 матчей.

После сенсационной ничьи в Дюссельдорфе. Германия - Уэльс - 1:1. Винни Джонс и Иан Раш. 1995 год.

А в качестве бонуса можно оценить вокальные данные мистера Джонса!