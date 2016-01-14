День Рожденья - грустный праздник

Да, если ты футболист, тебе стукнуло 34, и последний раз ты выходил на поле полгода назад. Речь о бывшем вратаре "Барселоны" Викторе Вальдесе.

"Барселона" не сразу привыкла к уходу голкипера. Вальдес отказался продлевать контракт, решив, что ему нужен новый вызов. Не знаю, сколько раз испанец успел пожалеть о том своём отказе. "Барса" и без Виктора штампует победы, выиграв в прошлом сезоне Примеру с Лигой Чемпионов.

А Вальдес порвал кресты, ушёл свободным агентом в Манчестер, да там и сгинул. О всех кругах ада, которые прошёл один из самых популярных вратарей в "МЮ", написано уже много. Клуб напоминает собаку на сене - Ван Гаал делает всё, чтобы показать, что человека по фамилии Вальдес в клубе нет. Но и отпустить голкипера на все четыре стороны "красные дьяволы" не спешат. Слухи постоянно сватают Вальдеса то в одну команду, то в другую. Однако на дворе уже середина января, а испанец по-прежнему числится на контракте.

В параллельной вселенной испанская федерация футбола наверняка попросила бы предоставить игровую практику экс-вратарю сборной, сославшись на прецеденты с Игорем Денисовым и Романом Широковым. Особенно на фоне спада Касильяса. Наверняка бы попросила, если бы в том же самом "МЮ" не демонстрировал отменную игру соотечественник Вальдеса Давид Де Хеа, который на десять лет моложе. Такая вот ирония судьбы.

С ДР, короче.