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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    14 января 2016
    Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто.

    Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто.

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    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Рейтинг: 3 Голосов: 34
    Комментарии36
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 1 октября 2021, 07:51

      1 и то случайно,что вы там видите угадывая 7 правильных ответов

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 марта 2019, 17:47

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      Рейтинг: +26

      MAE 4 декабря 2018, 15:52

      8

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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 5 октября 2018, 16:52

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      Рейтинг: +73

      larrrin 10 мая 2018, 06:34

      4. Не реально.
      Вальбуэна очень страшный после фильтров, а Иньеста стал красивой девушкой)

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 марта 2018, 18:52

      Бредятина полнейшая, но интересно. Угадал 5.

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      Рейтинг: +43

      iordan137 23 декабря 2017, 19:19

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      Рейтинг: +2390

      baden69 27 января 2017, 14:55

      7 / 10

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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 ноября 2016, 20:43

      6 угадал

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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 ноября 2016, 09:17

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