Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто.

Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто. Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ? Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

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