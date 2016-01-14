Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

1 и то случайно,что вы там видите угадывая 7 правильных ответов
Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто.
Аккаунт в Instagram теперь неотъемлемая часть жизни футболиста. Некоторые из них уже дошли до того, чтобы обрабатывать селфи. Вооружившись фильтрами, «Бомбардир» изменил фотографии известных игроков и предлагает угадать, кто есть кто.
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?