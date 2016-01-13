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    Олинда Кастанеда. Болельщица сборной Голландии. (фото)

    13 января 2016
    Это соблазнительная модель является поклонницей сборной "оранжевых", да так, что она готова лететь в Голландию, чтобы увидеть своих «игроков» ближе.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 января 2016, 20:25

      здесь только задний план)))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 02:00

      С такой фамилией, да и внешностью надо болеть за Испанию, ага.

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