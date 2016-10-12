Футбольные эмблемы и их значение.

Весь сезон мы наблюдаем за игрой своего любимого клуба, а иногда любим посмотреть и другие встречи футбольных команд. Смотря расписание матчей, мы видим эмблемы клубов.

Без эмблем сложно представить себе какой либо футбольный клуб. Когда кто-то говорит о каком-либо спортивном клубе, многие, зная его эмблему, представляют её себе. Но что же она обозначает? Ведь у каждого аспекта эмблемы есть своё значение. Итак, в этой статье я расскажу вам об эмблемах нескольких футбольных клубов.

Арсенал (Лондон).

Конечно же главное и единственное, что стоит подчеркнуть в этой эмблеме-это пушка. Прозвище «Арсенала»-«канониры» (от англ. слова canon) или «пушкари». Пушка обозначает место, где был сформирован «Арсенал». Он был сформирован в районе Вулвич., где базировался королевский завод по производству оружия-«Royal Arsenal» (Ройал Арсенал), королевский артиллерийский полк, а также главные военные больницы Англии.

Валенсия (Валенсия).

Эмблема «Валенсии» – это стилизованный щит, верхняя часть которого представляет собой летучую мышь, под которой проходит синяя горизонтальная полоска с названием клуба, а чуть ниже на фоне красно-желтых полос изображен мяч. Летучая мышь на эмблеме – это символ города, приносящий команде удачу.

Милан (Милан).

Эмблема овальной формы, внизу обозначен год основания клуба (1899), вверху расположена аббревиатура названия (АСМ-Associazione Calcio Milan).

В овал вписан круг, разделенный на две равные части, правая отображает клубные цвета – черный и красный, в левой части размещен красный крест Св. Георгия на белом поле.

По поводу происхождения эмблемы «Милана» существует две гипотезы:

– Основатель клуба Герберт Килпин был родом из Англии, а потому, когда он основал «Милан», то и символику «россонери» выстроил на английской геральдике. Поэтому эмблемой клуба стал английский флаг.

– Эмблема клуба подобна миланскому гербу, который, в свою очередь, похож на английский флаг. Герб и флаг Милана отображают георгиевский крест.

Данный герб являлся в Средневековье муниципальным гербом коммуны Милана. Белый цвет в данном случае символизирует народные массы, а красный – аристократические круги. Некоторые ученые считают, что красный крест на белом поле – флаг Святого Амвросия, который являлся епископом Миланским в 4 в. н.э. и считается покровителем города.

С 1979 года над эмблемой красуется звезда, символизирующая десять побед в чемпионате Италии.

К столетию клуба (в 1999 году) эмблема была модернизирована в современном духе.

На этом всё. 3 клуба довольно мало, но если вам понравилось, я готов продолжить. Пишите, о каких эмблемах вы хотели бы узнать. Всем желаю удачи!