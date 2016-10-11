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    Через тернии к звездам

    11 октября 2016
    Буквально вчера о защитнике «Спартака» Илье Кутепове не кто толком и не знал.Но сейчас он основной игрок защитной линии Красно-Белых, и на постоянной основе вызывается в сборную России.В виде фото обзора я покажу вам лучшие моменты из жизни Ильи.

    С самого раннего детства Илья начал грезить футболом.Больше всего ему импонировал чемпионат Италии. И часами напролет он наблюдал за жесткими баталиями в Серии А.Мечтая однажды выйти на поле в футболке Итальянского клуба. Хотя его мама всегда говорила, что Серия А это очень жестко. Но Илье, этим она и импонировала. Но до Италии ему было далеко..И в 17 лет он стал выпускником академии имени Юрия Коноплева. Эх, сколько от туда вышло талантов..

    После окончания академии, Кутепова позвали на стажировку в Англию. Не куда нибудь, а в сам «Челси».Может именно там ему привили игру центрального защитника.На тренировках ему довелось играть вместе с Анелька, Дрогба, и Лэмпардом. Вот это настоящий опыт. Причем в 18 лет.Начал свою профессиональную карьеру за «Академию» из Тольятти.Отыграв там всего год, он понадобился дублю Московского «Спартака».

    11 Июня 2011 года Илье предложили контракт в основной команде «Спартака».Причем долгосрочный. Вот что значит нуждались в нём.И первую свою игру за Красно-Белых он провел 10 декабря 2012 года, в игре против «Рубина».Выйдя на замену в добавленное время.

    После этого Илья пропал с футбольной карты нашей страны. И про него уже стали забывать..Но вовремя вспомнили.Спустя 3 года после свою дебюта за «Спартак» Илья появился на поле 1 ноября, 2015 года. Ему стал доверять Дмитрий Аленичев.

    После этого Илья больше не пропадал из заявки Красно-Белых.Сейчас на его счету уже более 20 матчей за «Спартак».Голов он пока не забивал.

    Теперь карьеры Кутепова идет только в верх. Он уже успел дебютировать за главную сборную страны.В игре против Коста-Рики. Специалисты выдают ему большие авансы.Их осталось только реализовать.

    Отмечу, что любимым игроков Ильи является Фабио Каннаваро. Быть может, Кутепов так же как свой кумир сумеет поднять над головой кубок мира. И при этом будучи капитаном.Может даже в 2018 году.Почему нет?

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