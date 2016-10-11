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    Баллада о Венгере

    11 октября 2016
    ...посвящение досужим вымыслам журналистов на тему аренды Саши Кокорина лондонским «Арсеналом».

    Арсен Венгер в ужасном горе
    Башкою бился об гранит:
    «Сказали мне – крутой Кокорин,
    Но тут его купил «Зенит»»

    Но плакать некогда особо -
    Идёт к концу чемпионат
    И «Тоттенхем» с ужасной злобой
    Занять второе место рад.

    Арсен Венгер собрался с духом,
    Команду вдохновил свою,
    Те показали «шпорам»... ухо
    И отвертели на... бую.

    Ура, друзья, второе место!
    Хоть не четвёртое – прогресс.
    Венгер проспался, и совместно
    Припомнил давний интерес.

    Ведь с детства к молодым талантам
    Имеет тягу «Арсенал»
    А тут – в Европу едут гранды,
    Чтобы побиться за финал.

    Внезапно сборная России
    Играет с Англией вничью,
    Венгер решил – схожу красиво
    И оценю мечту свою.

    Ведь там наверняка Кокорин
    Ничью добыл у англичан -
    Вся Англия рыдала в горе,
    Был каждый русский очень пьян,

    Схожу и гляну, как словаков
    Порвёт Кокорин пополам,
    А там – хоть тушкою, хоть раком
    Переманю таланта к нам!

    И вот настало время матча,
    На поле смотрит наш Венгер -
    Кокорин по мечу херачит,
    Как будто гири на ноге

    И на трибуны, словно птица,
    Свистя, уносится снаряд -
    Арсен Венгер весьма дивится:
    Мне что – об этом говорят?

    Да он на поле еле дышит,
    Бежит как будто инвалид,
    В ворота бьёт – всё мимо, выше,
    И в обороне не пылит,

    И пас отдать вообще не может,
    Полезней Дзюба в десять раз...
    Венгера это всё тревожит:
    Идёт игра, проходит час

    И Слуцкий, как убитый роком,
    Горя Словакии ноль-два
    Команду дал: «Давай, Широков, -
    Меняй кокорские дрова».

    Венгер не понял, в чём тут шутка,
    И кто хотел его нагреть,
    Но видеть Коку ни минутки
    Он не захочет больше впредь.

    И слушать алчного агента,
    Что мол – «талант», что «молодой» -
    Венгер не видит аргументов
    Вязаться с этаким балдой.

    И пусть рыдают журналисты -
    Увы, сенсации не быть.
    Не будет в «Арсенале» близко,
    Кто в раму не умеет бить.

    ...Но в прессе много слухов шатких:
    Пока глядел на сей позор,
    Венгеру приглянулся... ШАТОВ!
    Он с ним подпишет договор!

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