Баллада о Венгере

Арсен Венгер в ужасном горе
Башкою бился об гранит:
«Сказали мне – крутой Кокорин,
Но тут его купил «Зенит»»
Но плакать некогда особо -
Идёт к концу чемпионат
И «Тоттенхем» с ужасной злобой
Занять второе место рад.
Арсен Венгер собрался с духом,
Команду вдохновил свою,
Те показали «шпорам»... ухо
И отвертели на... бую.
Ура, друзья, второе место!
Хоть не четвёртое – прогресс.
Венгер проспался, и совместно
Припомнил давний интерес.
Ведь с детства к молодым талантам
Имеет тягу «Арсенал»
А тут – в Европу едут гранды,
Чтобы побиться за финал.
Внезапно сборная России
Играет с Англией вничью,
Венгер решил – схожу красиво
И оценю мечту свою.
Ведь там наверняка Кокорин
Ничью добыл у англичан -
Вся Англия рыдала в горе,
Был каждый русский очень пьян,
Схожу и гляну, как словаков
Порвёт Кокорин пополам,
А там – хоть тушкою, хоть раком
Переманю таланта к нам!
И вот настало время матча,
На поле смотрит наш Венгер -
Кокорин по мечу херачит,
Как будто гири на ноге
И на трибуны, словно птица,
Свистя, уносится снаряд -
Арсен Венгер весьма дивится:
Мне что – об этом говорят?
Да он на поле еле дышит,
Бежит как будто инвалид,
В ворота бьёт – всё мимо, выше,
И в обороне не пылит,
И пас отдать вообще не может,
Полезней Дзюба в десять раз...
Венгера это всё тревожит:
Идёт игра, проходит час
И Слуцкий, как убитый роком,
Горя Словакии ноль-два
Команду дал: «Давай, Широков, -
Меняй кокорские дрова».
Венгер не понял, в чём тут шутка,
И кто хотел его нагреть,
Но видеть Коку ни минутки
Он не захочет больше впредь.
И слушать алчного агента,
Что мол – «талант», что «молодой» -
Венгер не видит аргументов
Вязаться с этаким балдой.
И пусть рыдают журналисты -
Увы, сенсации не быть.
Не будет в «Арсенале» близко,
Кто в раму не умеет бить.
...Но в прессе много слухов шатких:
Пока глядел на сей позор,
Венгеру приглянулся... ШАТОВ!
Он с ним подпишет договор!