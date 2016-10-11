Баллада о Венгере

...посвящение досужим вымыслам журналистов на тему аренды Саши Кокорина лондонским «Арсеналом».

Арсен Венгер в ужасном горе

Башкою бился об гранит:

«Сказали мне – крутой Кокорин,

Но тут его купил «Зенит»»



Но плакать некогда особо -

Идёт к концу чемпионат

И «Тоттенхем» с ужасной злобой

Занять второе место рад.



Арсен Венгер собрался с духом,

Команду вдохновил свою,

Те показали «шпорам»... ухо

И отвертели на... бую.



Ура, друзья, второе место!

Хоть не четвёртое – прогресс.

Венгер проспался, и совместно

Припомнил давний интерес.



Ведь с детства к молодым талантам

Имеет тягу «Арсенал»

А тут – в Европу едут гранды,

Чтобы побиться за финал.



Внезапно сборная России

Играет с Англией вничью,

Венгер решил – схожу красиво

И оценю мечту свою.



Ведь там наверняка Кокорин

Ничью добыл у англичан -

Вся Англия рыдала в горе,

Был каждый русский очень пьян,



Схожу и гляну, как словаков

Порвёт Кокорин пополам,

А там – хоть тушкою, хоть раком

Переманю таланта к нам!



И вот настало время матча,

На поле смотрит наш Венгер -

Кокорин по мечу херачит,

Как будто гири на ноге



И на трибуны, словно птица,

Свистя, уносится снаряд -

Арсен Венгер весьма дивится:

Мне что – об этом говорят?



Да он на поле еле дышит,

Бежит как будто инвалид,

В ворота бьёт – всё мимо, выше,

И в обороне не пылит,



И пас отдать вообще не может,

Полезней Дзюба в десять раз...

Венгера это всё тревожит:

Идёт игра, проходит час



И Слуцкий, как убитый роком,

Горя Словакии ноль-два

Команду дал: «Давай, Широков, -

Меняй кокорские дрова».



Венгер не понял, в чём тут шутка,

И кто хотел его нагреть,

Но видеть Коку ни минутки

Он не захочет больше впредь.



И слушать алчного агента,

Что мол – «талант», что «молодой» -

Венгер не видит аргументов

Вязаться с этаким балдой.



И пусть рыдают журналисты -

Увы, сенсации не быть.

Не будет в «Арсенале» близко,

Кто в раму не умеет бить.



...Но в прессе много слухов шатких:

Пока глядел на сей позор,

Венгеру приглянулся... ШАТОВ!

Он с ним подпишет договор!