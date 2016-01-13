С кем будет конкурировать Кержаков

Александр Кержаков перебрался в стан аутсайдера швейцарской Суперлиги. Александр Карамышев в блоге «Vanity Fair» разбирается, заиграет ли российский нападающий в основном составе команды.

«Цюрих», мягко говоря, не блещет. Команда Сами Хююпя в двух очках от последнего места, которое обеспечивает путевку в низший дивизион. Правда, плотность в таблице достаточно высока, и можно вполне подняться даже в зону Лиги Европы. Плюс остаётся Кубок, где «Цюрих» продолжает выступать.

Средняя результативность команды невысока - 1,5 гола за матч. Разница мячей отрицательная. Хююпя вообще довольно активно ротировал свою линию атаки. Не от хорошей жизни. Ни один из четверки форвардов не провёл все матчи, и ни один не отыграл в среднем больше полутора таймов. Лучший бомбардир, албанец Армандо Садику уже отдан в аренду. Садику хоть и забил больше остальных, числился лишь третьим нападающим. Посмотрим на тех, кто остался.

Камерунец Франк Этунди. Типичный форвард таранного типа - габаритный и мощный. Третий год в «Цюрихе», игрок основной обоймы. В первом сезоне забил 6 мячей, в прошлом - 9. Сейчас за первую половину пока всего три. Франку 25, и ждать колоссального прогресса вряд ли стоит.

Юркий Марио Гавранович был хорош пару сезонов назад, когда только вернулся из Бундеслиги. Тогда он много забивал и был одним из лидеров. В этом году был скорее игроком подмены, забив те же три мяча, что и Этунди.

Амин Шермити играет за «Цюрих» уже шесть лет. Делает это с переменным успехом. Как и Гавранович, был неплох сразу после приезда из Германии, но затем сдал. Сейчас совсем сдулся - ни одного гола в десяти матчах, зато пара удалений.

С уходом Садику остается 6 голов на троих. В какой бы форме ни был Кержаков, он точно должен стать в этакой компании примой. Вопрос лишь в том, найдутся ли соответствующие классу россиянина ассистенты в средней линии.

Фото: РФС, sdna.gr, footie.co.za, dianliwenmi.com