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    Модный приговор

    9 октября 2016
    Российский футбол живет не только новыми стадионами(Спасибо Сергею Галицкому)...Не только нашими мощными болельщиками(Евро-2016 помним).Не только хорошим футболом(Мы все еще помним 2008 год,Евро).Но и модными футболистами.Сегодня мой пост о них.

    Благой Георгиев (Оренбург)– Один из самых ярких футболистов нашего чемпионата. Но, не по своей игре. А скорее за счет своей внешности.На теле Благо столько много татуировок, и все они имеют религиозный уклон. Но сколько их всего на его теле? Не знает даже он сам...

    Иван Новосельцев (Зенит)– Молодой и очень перспективный футболист. А так же он очень стильный. Когда-то в свое время Иван выступал в одной команде вместе с Эдгарсом Гаурачсом. И теперь Новосельцев своей внешностью напоминает Эдгарса. Не зря значит они в своё время дружили. Вот он русский Гаурачс. Только рыжий.

    Федор Смолов (Краснодар)– Без этого футболиста список самых стильных игроков России, не может обойтись. Его рукав забит татуировками. А однажды он даже покрасил волосы в белый цвет.

    Мануэль Фернандеш (Локомотив)– Еще один очень стильный легионер в нашем чемпионате. Борода есть, разные прически на голове есть,пару классных фото в инстаграмм есть. Значит он имеет право считаться модником в нашем футболе.

    Эммануэль Фримпонг (Арсенал,но не Лондон, а Тула)– В нашем чемпионате Фримпонг меньше выделяется стильной одеждой. Он больше ругается с тренерами, и болельщиками «Спартака».Но за былые заслуги он в моём материале.

    Юрий Лодыгин (Зенит)– Самый стильный вратарь нашего футбола. Игорь Акинфеев лучший. А Лодыгин просто стильный.

    Бернард Бериша (Анжи)– Очень импозантный легионер в нашем футболе.Старается стать лидером в Махачкале. Но пока он только лидер по лайкам в соц.сетях среди футболистов «Анжи».

    Янн М'Вила (Рубин)– Он старается уехать из нашего чемпионата куда подальше. Но пока он в заявке «Рубина», он и в моём списке.

    Александр Кокорин (Зенит)– Друг Федора Смолова, и Павла Мамаева. Побывал к своим 25 годам, уже в стольких фильмах и скандалах одновременно. Его инстаграмм главная цель всех хейтеров страны.

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