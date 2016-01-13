Шикарный камбэк "Ньюкасла"

"Сороки" по ходу матча уступали 0:2 и 2:3, но всё же сумели найти в себе силы и вытащить матч против "МЮ". Отличная по сюжетной драматургии игра с обилием красивых голов.

Такой игры давно ждали все поклонники "Ньюкасла". Несмотря на рекордные трансферы летом, падение некогда великого клуба продолжается. "Сороки" без Алана Пардью рассыпаются, пока их бывший тренер делает конфетку из обычно мертвого "Кристал Пэлас".

После побед над "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" показалось, что "Ньюкасл" на верном пути, но затем "сороки" вымучили домашнюю ничью с почти безнадёжной "Астон Виллой" и трижды кряду проиграли 0:1, осев в зоне вылета. Уступать ещё и "МЮ" команда просто не имела права.

Наконец-то поймавший вдохновение Руни как мог тащил "дьяволов": Уэйн реализовал пенальти, а затем выдал отличный пас Лингарду. С 0:2 "сороки" сумели вернуться: Вейналдум забил в раздевалку, а уже после перерыва Митрович заработал и реализовал пенальти. Неугомонный Руни забил шикарный гол уже с игры, вновь выведя "МЮ" вперёд. Но "Ньюкасл" не сдался и на последней минуте сумел вырвать ничью благодаря не менее эффектному удару Даммета.

Эта яркая встреча должна вдохновить "Ньюкасл". Пара толковых новичков в лице Шелви и Сене уже подписаны, скоро должны вернуться в строй и травмированные. "Сороки" ещё повоюют, помяните моё слово.