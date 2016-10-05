Круче чем Баллотели

Вы думаете, что футболист Вадим Евсеев запомнился всем своим ярким высказыванием после игры против Уэльса?Как бы не так..В его карьере есть еще пару запоминающихся выходок.Я составил топ, этих ярких моментов из карьеры Вадима.

1) Во времена игры за «Торпедо» из Москвы, Евсеев прямо во время матча решил уйти с поля. Так же он попросил игроков его команды последовать за ним.

Дело было во время игры с «Уралом». До этого Вадим взял на себя роль бомбардира, и оформил дубль.Но после случилось вот что...Шла 82 минута матча. Евсеев врывается в штрафную соперника, его в штрафной роняет Ойеволе. Судья ставит на точку.Но пробить пенальти им было не суждено.Обсудив всё с боковым судьей, главный арбитр встречи Ключников отменяет своё решение. И назначает свободный удар.Целых 7 минут Вадим общался на повышенных тонах с арбитром матча. После этого Вадим садится на газон, затем встает, в ярости срывает с себя футболку и уходит с поля. Но не надолго...Партнеры догоняют его, и просят отстатся на поле. После долгих уговоров Вадим решил вернуться на газон. Но получив горчичник, Вадим окончательно решает уйти куда подальше. Он снимает с себя футболку и под овации трибун покидает футбольное поле. При этом еще предлагая пойти вместе с собой его партнеров по «Торпедо».

2) Так же во времена игры за Московских автозаводцев Вадим умудрился в электричке подраться с фанатами «Торпедо». Команда ехала на очередной выезд, а так как денег в клубе было очень мало, пришлось ехать на обычной электричке. Вместе с простыми фанатами Черно-Белых. Так вот..Вадим был немного не в духе и болельщик тоже. Сначала между ними случилась словесная перепалка. Болельщик обвинял Вадима в плохой игре. Но после этого он стал оскорблять его семью. Естественно Евсееву это не понравилось . И он полез с кулаками на обидчика. В итоге после небольшой стычки, драчунов смогли разнять.

3) После скандального ухода из «Локомотива» Вадим был сильно обижен на руководство команды. Как-так, его, и вечного символа Локо– Лоськова буквально выгнали из команды?Судьба такая штука, что первый матч за новый клуб-«Сатурн» Евсеев провел как-раз против железнодорожников, и сделал это в Черкизово. Вот так судьба. Естественно Вадим был сильно заряжен на матч. И после игры он на всех своих эмоциях высказал много лишних слов в адрес Анатолия Бышовца.

Так же во время одной из игр между «Сатурном» и «Локомотивом» в Раменском. После того как Лоськов забил гол, Вадим прыгнул к нему на спину, и они вместе изобразили ехавший поезд, прямо перед глазами фанатов Локо.(Что -то подобное делал Александр Сапета когда жарил мясо перед лицом болельщиков «Спартака»).

4) В жизни Вадима по мимо вышеперечисленных команд, был так же и «Спартак». За «Народную» команду Евсеев болел с детства. И сыграть за них было его мечтой. Мечта сбылась, но вместе с ней и проявился характер Вадима.В 1998 году «Спартак» выиграл в финале Кубка страны, у будущей команды Евсеева «Локомотива». После игры Евсеев на радостях совершил круг почета на электромобиле.Вадим был хорошим водителем и собрал вокруг себя многих партнеров по «Спартаку».В итоге штрафа удалось избежать. Вмешался Юрий Палыч. Самый любимый тренер в карьере Вадима.

Вот таким был футболист– Вадим Евсеев. Сейчас же он начинает свой тренерский путь. И я уверен что, многие из его подопечных в скором времени постараются повторить такие выделки своего тренера. И я, напишу вам уже новый топ.