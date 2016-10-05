Круче чем Баллотели

1) Во времена игры за «Торпедо» из Москвы, Евсеев прямо во время матча решил уйти с поля. Так же он попросил игроков его команды последовать за ним.
Дело было во время игры с «Уралом». До этого Вадим взял на себя роль бомбардира, и оформил дубль.Но после случилось вот что...Шла 82 минута матча. Евсеев врывается в штрафную соперника, его в штрафной роняет Ойеволе. Судья ставит на точку.Но пробить пенальти им было не суждено.Обсудив всё с боковым судьей, главный арбитр встречи Ключников отменяет своё решение. И назначает свободный удар.Целых 7 минут Вадим общался на повышенных тонах с арбитром матча. После этого Вадим садится на газон, затем встает, в ярости срывает с себя футболку и уходит с поля. Но не надолго...Партнеры догоняют его, и просят отстатся на поле. После долгих уговоров Вадим решил вернуться на газон. Но получив горчичник, Вадим окончательно решает уйти куда подальше. Он снимает с себя футболку и под овации трибун покидает футбольное поле. При этом еще предлагая пойти вместе с собой его партнеров по «Торпедо».
2) Так же во времена игры за Московских автозаводцев Вадим умудрился в электричке подраться с фанатами «Торпедо». Команда ехала на очередной выезд, а так как денег в клубе было очень мало, пришлось ехать на обычной электричке. Вместе с простыми фанатами Черно-Белых. Так вот..Вадим был немного не в духе и болельщик тоже. Сначала между ними случилась словесная перепалка. Болельщик обвинял Вадима в плохой игре. Но после этого он стал оскорблять его семью. Естественно Евсееву это не понравилось . И он полез с кулаками на обидчика. В итоге после небольшой стычки, драчунов смогли разнять.
3) После скандального ухода из «Локомотива» Вадим был сильно обижен на руководство команды. Как-так, его, и вечного символа Локо– Лоськова буквально выгнали из команды?Судьба такая штука, что первый матч за новый клуб-«Сатурн» Евсеев провел как-раз против железнодорожников, и сделал это в Черкизово. Вот так судьба. Естественно Вадим был сильно заряжен на матч. И после игры он на всех своих эмоциях высказал много лишних слов в адрес Анатолия Бышовца.
Так же во время одной из игр между «Сатурном» и «Локомотивом» в Раменском. После того как Лоськов забил гол, Вадим прыгнул к нему на спину, и они вместе изобразили ехавший поезд, прямо перед глазами фанатов Локо.(Что -то подобное делал Александр Сапета когда жарил мясо перед лицом болельщиков «Спартака»).
4) В жизни Вадима по мимо вышеперечисленных команд, был так же и «Спартак». За «Народную» команду Евсеев болел с детства. И сыграть за них было его мечтой. Мечта сбылась, но вместе с ней и проявился характер Вадима.В 1998 году «Спартак» выиграл в финале Кубка страны, у будущей команды Евсеева «Локомотива». После игры Евсеев на радостях совершил круг почета на электромобиле.Вадим был хорошим водителем и собрал вокруг себя многих партнеров по «Спартаку».В итоге штрафа удалось избежать. Вмешался Юрий Палыч. Самый любимый тренер в карьере Вадима.
Вот таким был футболист– Вадим Евсеев. Сейчас же он начинает свой тренерский путь. И я уверен что, многие из его подопечных в скором времени постараются повторить такие выделки своего тренера. И я, напишу вам уже новый топ.