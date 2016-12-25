10 причин, почему Хуан Мата – главный добряк современного футбола

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в Рождество дарил подарки детям из малообеспеченных семей. Ульяна Лукьянченко рассказывает, почему в мире нет добрее игрока, чем испанский лидер «МЮ».

Хуан Мата решил посетить центр для детей из малообеспеченных семей, чтобы порадовать ребят подарками. Он дарил им игрушки, атрибутику «МЮ» и показывал, что деньги даже в футбольном мире – не всегда самое важное. Всю карьеру Мата совершает добрые дела, поэтому его уважают не только за классную игру, но и за действия вне поля.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 25 декабря 2016 г.

1. Юный болельщик VS место в автобусе

На днях мир облетела новость, возвращающая веру в человечество, – Хуан Мата вместо того, чтобы поспешить на клубный автобус, выбежал к маленькому болельщику с особенностями развития, чтобы дать ему автограф, сфотографироваться и вообще сделать юному фанату, наверное, его лучший день в жизни. И только потом побежал за автобусом. Реакция ребенка на все произошедшее стоит очень дорого, и этим поступком Мата продемонстрировал на весь мир, что футбол – это не только про деньги, налоги и громкие вечеринки.

2. Фото с особенным фанатом

Хуан Мата не в первый раз нежничает с юными болельщиками «МЮ». После матча с «Норвичем» в прошлом сезоне он также подошел обняться с ребенком, который наверняка мечтал об этом всю свою жизнь. Он также пообщался с отцом мальчика с особенностями развития, пожал ему руку. И все это с добродушной улыбкой на лице, а не со страдальческой гримасой, демонстрирующей то, как все уже надоели. Согласитесь, последнее встречается, к сожалению, немного чаще.

3. «Обнимаю, Хуан»

Вообще Хуан Мата не раз показывал, насколько ему важны болельщики. Специально для них он ведет блог на официальном сайте «Манчестер Юнайтед». В этом блоге он делится впечатлениями от каждого сыгранного матча и благодарит фанатов за поддержку. Также он реагирует на события, произошедшие в других клубах, но делает это тоже особенно по-доброму. Вот, например:

«В «Валенсии» произошли изменения на тренерском мостике... На самом деле, мне жаль Пако Айестарана, которого уволили. Он профессионал своего дела. Желаю ему удачи в новом начинании. С другой стороны, хочу поздравить и высказать свое уважение Воро, который всегда готов помочь клубу всем, что нужно. Все любят и уважают его. Я рад, что он смог изменить ситуацию в команде, которая одержала вторую подряд победу. Он, будучи очень скромным человеком, заслуживает того, что сейчас с ним происходит. Желаю удачи новом тренеру. Надеюсь, что было положено начало новой позитивной серии! На этом все. Желаю всем отличной недели! Обнимаю, Хуан».

4. Прощальное письмо

Фанаты «Челси», казалось бы, должны ненавидеть Хуана Мату за его переход в «МЮ». Они этого не делают, потому что испанец все им объяснил. Как только стало известно об уходе Маты из лондонского клуба, он написал болельщикам открытое письмо. Доброе и вызывающее понимание.

«Вы достойны своей команды и всех ее фантастических игроков. Я не забуду, как вы верили в меня, когда дважды назвали меня игроком года. Я горжусь этим и всегда буду это помнить. Я очень благодарен вам за то, как вы ко мне относились. Это было невероятно».

Многим игрокам стоило бы взять пример с поведения испанца, и тогда в футболе царили бы исключительно любовь и гармония.

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5. Стихи к Рождеству

Он пишет стихи! И к Рождеству собирается выпустить свой сборник. Много ли вы знаете футболистов, которые пишут стихи? Этот талант испанского футболиста проявился не внезапно – еще будучи игроком «Валенсии» Мата читал стихотворения на всех торжествах команды. А недавно в интервью одному из испанских телеканалов он прочитал отрывок из своего любимого стихотворения Чарльза Буковски «Синяя птица» (на английском!). И признался, что любит читать романы Харуки Мураками.

6. Хуан Мата и отношение к бизнесу в футболе

Помните то, как Хуан Мата высказался о деньгах в футболе, чем шокировал общественность? Это надо обязательно держать в голове:

«Билеты на матч «Юнайтед» стоят 40 фунтов. Это недешево. Когда люди говорят про то, что они против современного футбола, я их понимаю. Футбольный бизнес делает вид, будто владельцы клубов важнее болельщиков. Это совсем не так, как в старом футболе: тогда не было такого количества прессы и каждый не стремился урвать себе по куску…

…Мы живем в пузыре. Мы зарабатываем невероятные деньги, недостижимые суммы, при всем уважении к остальному миру. Что касается мирового футбола, я зарабатываю нормальные деньги. Но если сравнить с Испанией и остальным миром – я получаю неприличные деньги по сравнению с 99,9% населения…

…Мне не нравится то, что футбол стал бизнесом. Я люблю эту игру. Я люблю тренироваться и соревноваться. Я бы с радостью воспринял сокращение зарплаты, если бы бизнес так не влиял на футбол.».

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7. Главное – фанаты

Что говорит Хуан Мата в комментариях после матча? Его высказывания объясняют многое:

«Я очень рад за наших болельщиков, потому что они достойны только самого лучшего», «Мы делаем все для болельщиков. Это трудный сезон для них, но они заслужили счастье», «Хочу выразить благодарность фанатам «Челси» за аплодисменты», «Нам очень жаль, что мы не можем дать болельщикам то, чего они заслуживают», «Приносим искренние извинения великолепным фанатам. Мы должны выступать лучше ради них»… Ну не няшка ли?

8. Дети и больницы

Накануне Рождества футболисты «Манчестер Юнайтед» всегда посещают детские больницы и онкологические центры. Кто же чаще всего мелькает на фотографиях с детьми?

9. А еще у Хуана Маты очень улыбчивая девушка. И это тоже мило

10. И последнее

Фото: mirror.co.uk, tumblr.com, manutd.com, dailymail.co.uk, thesun.co.uk