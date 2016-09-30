Банановая ветвь развития под плюшевым солнышком.

Символ падения...

Из кухни послышались громкие голоса. Клеменца вышел посмотреть, что случилось. Он вернулся с пуленепробиваемым жилетом Луки Брази, в который была вложена огромная дохлая рыба.

– До Турка дошли сведения о его шпионе Пауло Гатто, – сухо заметил Клеменца.

– И нам теперь тоже известно, где Лука Брази, – ответил Тессио.

Сонни зажег сигарету и отхлебнул виски. Майкл был удивлен:

Что, черт побери, означает, эта рыба? спросил он.

– Ему ответил консильори, ирландец Хаген:

– Рыба означает, что Лука Брази спит на дне морском. Таков старинный сицилийский обычай.

(М.Пьюзо)

Роман Марио Пьюзо, изданный в 1969 году, а позже и фильм «Крестный отец» всколыхнул интерес к мафии и криминальному миру. Фразы из фильма растащили на цитаты, а страшные обычаи криминальных структур - в реальную жизнь. Дохлая рыба – на языке мафиозо означала смертный приговор, а после выхода фильма на экраны неуступчивым гражданам гангстеры в Италии стали подкладывать отрезанные головы лошадей, ослов и козлов, как знак последнего предупреждения.

Мало того, искусствоведы, критики обнаружили интересную режиссерскую находку Френсиса Форда Копполы, и обыкновенный с виду апельсин, вдруг стал новым символом смерти. После появления в кадре этой цитрусовой культуры, кто-то из героев обязательно погибает.

Да мало ли еще символов вылупившихся из предрассудков, подсмотренных в кино, прочитанных в книгах, укоренилось в сознании людей, которые теперь трактуются однозначно и безапелляционно. Желтые цветы – обязательно к разлуке или измене, черный кот – к невезению, птичий помет – к богатству, а отрубленная голова лошади в постели – вряд ли, просто невинная шутка.

Известно, что и футбольные люди очень суеверны и в их жизни и жизни их команд есть масса символов и атрибутов призванных приносить удачу. Что только не делают игроки, тренеры, да и просто болельщики до и вовремя матча, что – бы подфартило.

Но с недавних пор в футболе появился еще один символ.

Благодаря, изобретательным прямоходящим, банан брошенный в сторону чернокожего футболиста, нарекли проявлением расовой дискриминации.

Поводом для написания этих строк, стал случай в Ростове–на–Дону. В районе восьмой минуте, после гола Полоза в ворота «ПСВ Эйндховен» зоркий глаз телекамеры обнаружил на футбольном поле этот проклятый фрукт.

Следует напомнить, что Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решения по итогам ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ростов» – «Аякс».

За расистские выходки болельщиков «Ростов» наказан частичным закрытием фанатской трибуны в первом домашнем матче группового этапа с ПСВ.

И не успели сотрудники комитета завязать шнурочки на папке с этим делом, как «болельщики» опять провоцирует себя и клуб к различным наказаниям. Ну, а что? Клуб же «богатый» и штрафные санкции в купе с пустыми трибунами на матчах Лиги чемпионов ему не повредит. Хорошо, что этот факт не был зафиксирован в протоколе матча, и гости не стали заострять на этом внимания. Но, тем не менее, исполнительный директор футбольной организации по борьбе против расизма и ксенофобии (FARE) Пиара Поуар прокомментировала этот случай:

«Это очередной неприятный инцидент дискриминации в России. Несмотря на отрицание случившегося, ясно, что брошенный на поле банан был адресован темнокожим игрокам. Однако мы также осведомлены о том, что в России продолжается борьба с расизмом, частично благодаря РФС. Надеемся, что они продолжат работать над этим. Мы учли, что именно российская телекомпания осветила этот инцидент. Это акт честного публичного взаимодействия, которое необходимо. Мы будем присутствовать на Российском спортивном форуме в Москве, который пройдёт в октябре. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, так как Россия принимает чемпионат мира — 2018».



И это в разгар допинговых скандалов, не забытых футбольными чиновниками беспорядков во Франции, множественных предупреждений наших клубов и федерации в целом и в неуемном желании наших «партнеров» прикрыть ЧМ в России.

И в связи с этим меня очень интересует мотивация. Чем руководствуются бананометатели? Что там под фанатской шапочкой кроме бритого черепа?

В 2011 году в Самаре разгорелся скандал. В ходе матча «Анжи» с КС, неизвестный кинул банан в Роберто Карлоса. Им оказался 22‑летний Вячеслав Прохоров. У него взял интервью соб. кор.«Советского спорта» Сергей Волков.

– Так, значит, это правда, что именно ты бросал банан в Роберто Карлоса?

– Можно итак сказать. Но я в Карлоса не метился. Просто был очень разочарован игрой и результатом матча. Уходя с трибуны, взял банан и кинул его на поле.

– Где ты взял банан?

– По дороге на стадион купил три банана. Два мы с другом съели вовремя матча, остался один.

– Но ты разве не знаешь, что означает бросание банана? Это имеет расистскую окраску…

– Об этом в тот момент я не думал. Но я никакого отношения не имею ни к скинхедам, ник националистам…

– Ты в курсе, что вместо тебя служба безопасности клуба незаслуженно назвала виновником той скандальной истории студента Максима Липатова?

– Слышал, но с ним лично незнаком. Я ни в какие фанатские группировки не вхожу.

– За восемь прошедших месяцев угрызений совести не испытывал?

– А в чем это должно было выражаться?

– Карлоса обидел, Липатова, болельщиков «Анжи»…

– А что тут такого? Столько времени прошло… Уж все эту историю забыли.

– То есть, если бы тебя не нашли, сам бы не покаялся в содеянном?

– И в мыслях не было.

– И все же, не жалеешь о содеянном?

– А чего жалеть? Ну, кинул я что-то на поле. И снежки кидают, и бутылки… В худшем случае, как мне пояснили, это потянет на административное наказание. Если надо– я готов ответить. Вот поэтому-то и признался.

Какая милая, святая простота и осведомленность, безразличие и уверенность в собственной безнаказанности.

Банановая тема многим уже надоела. Если раньше уханья и появление этого некогда безобидного и полезного фрукта на футбольном поле воспринималось и трактовалось исключительно, как проявление, мягко говоря, неуважения к футболистам с темным цветом кожи, то теперь часто приходится читать различные ленивые и раздраженные суждения. Мол, нам навязали этот стереотип, при чем тут расизм, а давайте-ка банан прировняем к свастике и запретим его ввоз на территорию страны. А вот еще одна точка зрения болельщика одного из футбольных форумов.

«На банан футболисту Карлосу можно посмотреть с разных сторон. При большом желании, увидеть оскал расизма. Но, что если это банан социального протеста?А собственно, чем могут оскорбить бесправные нищие с трибун бегающего по футбольному полю чёрного миллионера? Миллионер вправе презрительно не заметить их дурацкие бананы. Да и обязан не замечать, ему сполна уплочено».

А вот еще одно интересное высказывание..

Спортивный агент Владимир Абрамов уверен, что клубы, которые приглашают чернокожих футболистов, провоцируют публику, а ответственность ложится на плечи РФС.

«Если не хотим себя компрометировать постоянно на Западе, у нас есть единственный выход – не брать темнокожих или брать только в крайнем случае».

Так, так ли страшен банан, как его малюют? Ну, действительно, почему бы не кинуть соленым огурцом, например в Кокорина? Или в Дзюбу кочаном капусты? Можно. Можно и петардой в Шунина, для верности. Другое дело, что ассоциации банана с представителями отряда приматов гораздо устойчивей засело в сознании, нежели тяга русского человека к поеданию различных солений. Спросите у любого. Кто ест бананы? И вам ответят. И это будет не Роберто Карлос и не Марио Балоттели. Делать вид, что за появлением банана на футбольном газоне ничего крамольного нет, как говаривала моя учительница по биологии: «детский лепет на лужайке». Но теперь нас уговаривают не обращать на подобные случаи никакого внимания. Сами разжигаем, при чем, НА ПУСТОМ МЕСТЕ!.



В 2002-м, после слабых игр «Спартака» в Лиге чемпионов и чемпионате России, красно-белые фанаты винили во всех неудачах низкий уровень легионеров. Болельщики пришли на матч молодёжной команды «Спартака» и при каждом касании мяча Эссиена Фло или Самуэля Огунсании улюлюкали и распевали оскорбительные кричалки, призывающие «убираться чернокожим футболистам из “Спартака”». В конце тайма они же принялись закидывать нигерийцев кожурой от бананов, и были выдворены милицией с трибун, скандируя «Верните нам Андрея Тихонова!»



Нигериец Питер Одемвинге, родившийся в Узбекистане и прошедший футбольные школы «КАМАЗа» и ЦСКА, уехал из «Локо» в «Вест Бромвич» в августе 2010-го, и фанаты «железнодорожников» посвятили ему баннер с надписью «Спасибо, Вест Бром!» и изображением жёлтого фрукта. В ответ Питер пожаловался на притеснения и заявил, что Россия не готова принять чемпионат мира в 2018 году, а фанаты английского «Вест Бромвича» достойно ответили российским болельщикам и растянули плакат «Спасибо, Локомотив!».

В 2009 году Балотелли прогуливался по Риму вместе с партнёрами по «Интеру» Кришито и Джовинко и подвергся нападению со стороны фанатов «Ромы», которые кинули в него два банана. Позже итальянский футболист ганского происхождения заявил, чтоубьёт любого, кто посмеет хоть как-то оскорбить его на почве расизма.

Много случаев знает футбольная история проявлений невысокого интеллекта и нетерпимости некоторых узколобых болельщиков. Нет в этом ничего радостного веселого и безобидного. Символ ли банан проявлений расизма, или это всего лишь безобидный фрукт и его выбрали для швыряния в игроков исключительно благодаря его аэродинамическим преимуществам перед картофелем или баклажаном? Для меня ответ очевиден.

Как очевидно и то, что таких людей, как Любовь Степановна Михайлова из города Новосел Калужской области, все же больше. Она прислала телеграмму на имя бразильского защитника и пригласила его в гости, а еще передала подарки, тарелку с олимпийской символикой и плюшевое солнышко.