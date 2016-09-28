5 причин поражения ЦСКА от «Тоттенхэма»

Во втором туре Лиги чемпионов ЦСКА потерпел поражение от английского «Тоттенхэма» со счетом 0:1. «Бомбардир» нашел пять причин, не позволивших ЦСКА победить «шпор».

Недостаточная мобильность в атаке

Тренерский штаб армейцев в еврокубковой встрече сделал ставку на Ласина Траоре . Плюсом данного футболиста является его габаритность, которая позволяет ему бороться за мяч как на втором этаже, так и на земле. Но этот же плюс обернулся минусом в матче против «Тоттенхэма», где футболисты ЦСКА старались совершать более быстрые контратаки. Ласина Траоре же после получения мяча на половине поля соперника затормаживал многие выпады своей команды, а игроки «шпор» как раз успевали вернуться в защиту.

Пропущенный гол

До 70-ой минуты команда Леонида Слуцкого смотрелась очень хорошо, а после пропущенного гола, тем более неожиданно пропущенного, совсем растерялись игроки ЦСКА: и атака не шла, и в линии защиты образовывались большие пробелы. Этому, конечно, есть объяснение: пропущенный гол всегда ломает психологически, заставляет допускать много ошибок, – именно так и получилось с российским клубом.

Опорная зона

На данный матч в опорной линии у ЦСКА вышли Вернблум и Головин. Второй, по своему обыкновению, всё чаще подключался к атакам, а Вернблум же оставался один в центре поля. Соответственно, основная его задача – не давать мячу «дойти» до группы атаки «Тоттенхэма», что, к сожалению, у него не всегда получалось. Этот недочёт Понтуса как раз и привёл к пропущенному голу. Да и вообще у Вернблума игра сегодня не шла.

Нулевая реализация моментов

У ЦСКА в этом матче была уйма стопроцентных моментов у ворот соперников. Реализуй хоть один из них и ход игры был бы совсем иным. Но, увы, москвичам это сделать не удалось. Игроки «Тоттенхэма» же, создав меньше моментов, были намного ближе к голу, который они-таки забили и уже не дали ЦСКА отыграться.

Травма Дзагоева

Поражение москвичей может быть обусловлено отсутствием «мозга» команды. Алан Дзагоев – интеллект атак ЦСКА, созидатель. Без него очень сложно приходится команде. В этом матче с «Тоттенхэмом» очень не хватало ЦСКА игрока, который бы мог разгонять атаки с центра поля точными пасами.