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    5 причин поражения ЦСКА от «Тоттенхэма»

    28 сентября 2016
    Во втором туре Лиги чемпионов ЦСКА потерпел поражение от английского «Тоттенхэма» со счетом 0:1. «Бомбардир» нашел пять причин, не позволивших ЦСКА победить «шпор».

    Недостаточная мобильность в атаке
    Тренерский штаб армейцев в еврокубковой встрече сделал ставку на Ласина Траоре . Плюсом данного футболиста является его габаритность, которая позволяет ему бороться за мяч как на втором этаже, так и на земле. Но этот же плюс обернулся минусом в матче против «Тоттенхэма», где футболисты ЦСКА старались совершать более быстрые контратаки. Ласина Траоре же после получения мяча на половине поля соперника затормаживал многие выпады своей команды, а игроки «шпор» как раз успевали вернуться в защиту.

    Пропущенный гол
    До 70-ой минуты команда Леонида Слуцкого смотрелась очень хорошо, а после пропущенного гола, тем более неожиданно пропущенного, совсем растерялись игроки ЦСКА: и атака не шла, и в линии защиты образовывались большие пробелы. Этому, конечно, есть объяснение: пропущенный гол всегда ломает психологически, заставляет допускать много ошибок, – именно так и получилось с российским клубом.

    Опорная зона
    На данный матч в опорной линии у ЦСКА вышли Вернблум и Головин. Второй, по своему обыкновению, всё чаще подключался к атакам, а Вернблум же оставался один в центре поля. Соответственно, основная его задача – не давать мячу «дойти» до группы атаки «Тоттенхэма», что, к сожалению, у него не всегда получалось. Этот недочёт Понтуса как раз и привёл к пропущенному голу. Да и вообще у Вернблума игра сегодня не шла.

    Нулевая реализация моментов
    У ЦСКА в этом матче была уйма стопроцентных моментов у ворот соперников. Реализуй хоть один из них и ход игры был бы совсем иным. Но, увы, москвичам это сделать не удалось. Игроки «Тоттенхэма» же, создав меньше моментов, были намного ближе к голу, который они-таки забили и уже не дали ЦСКА отыграться.

    Травма Дзагоева
    Поражение москвичей может быть обусловлено отсутствием «мозга» команды. Алан Дзагоев – интеллект атак ЦСКА, созидатель. Без него очень сложно приходится команде. В этом матче с «Тоттенхэмом» очень не хватало ЦСКА игрока, который бы мог разгонять атаки с центра поля точными пасами.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 28 сентября 2016, 15:16

      Вернблум лучший на поле был из всей команды.

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      Рейтинг: -3

      acergu 28 сентября 2016, 14:42

      Автор игру смотрел? Что ты несешь, глупец! Не пиши больше о футболе никогда, раз ты пишешь, что у Вернблума игра не шла

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