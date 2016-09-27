Трагедия Якуба Блащиковски

Всему футбольному миру известен игрок немецкого «Вольфсбурга» и сборной Польши по футболу Якуб Блащиковски. Но лишь немногие знают, что ему пришлось пережить в детстве. «Бомбардир» готов познакомить Вас с жизненной трагедией Якуба.

Якуб Блащиковски родился 14 декабря 1985 года близ города Ченстохова в Польше. В 8 лет начал делать первые шаги в футболе в клубе «Ракув», база которого,кстати, находилась в нескольких десятках километров от дома Якуба. Но, в погоне за мечтой стать великим футболистом, он готов был проделывать и ещё большие дистанции, чтобы попасть на тренировку. И вроде бы всё хорошо, становление Якуба как игрока проходит удачно, но наступает 1996 год…

Осень 1996.

1996 год, сентябрь. Отец Якуба, – Зигмунт, – убивает его мать. Всё это происходит прямо на глазах у маленького мальчика, и становится для него тяжелейшим ударом. Целых 5 дней он не вставал с постели. «Я никогда не понимал, почему так произошло именно в моей семье!? Моя душа кричала: «Почему?!!» – говорил впоследствии Якуб.

Дальнейшие события.

После потери матери мальчик буквально остался сиротой, ведь отца его отца посадили. Но на помощь ему приходит бабушка, взявшая воспитание внука на себя. Именно благодаря ей Якуба Блащиковски знает весь мир, по крайней мере, футбольный. Сам футболист говорит так: «У меня было нелёгкое детство, но я справился. Благодарю свою бабушку, которая так обо мне заботилась. Она мне как вторая мать».

Что же касается его отца, то он был посажен за убийство на 11 лет. После выхода из тюрьмы он пытался контактировать с сыном, но попытки были безуспешны: Якуб не хотел видеть убийцу своей матери. Но, несмотря на это, в мае 2012 года, когда его отец умер, Блащиковски пришёл на похороны.

Тем не менее, оборачиваясь назад на прошлое, Якуб Блащиковски называет эту трагедию «случаем, развернувшим жизнь на 180 градусов», и считает, что пережив всё это, он стал только сильнее.