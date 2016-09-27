РФПЛ. 8-й тур. И не только...

Лишь в бою рождаются герои!

Кто людей веселит, за того народ стоит.

Суббота. Осеннее солнышко золотит лучом оконце. Дворник, негодяй сегодня как–то слишком рано и очень шумно, гоняет своей метлой опавшие за ночь листья. Откуда взялось это не ясное, едва уловимое чувство тревоги?

Как там советуют врачи? Расслабьтесь и попробуйте проанализировать свое состояние. Может, вы кого-то обидели, и вас мучает совесть. Проанализировал. Никого не обидел. Посмотрел на календарь. 24 сентября. Господи, думаю, сегодня же исполком Российского футбольного союза должен неожиданно переизбрать Мутко в президенты нашего футбола. Вскочил, оделся. Крепкий чай прогнал остатки сна. Так вот откуда это смутное волнение. Еще бы, такое событие. Ощущения, как в детстве, когда родители обещали отвести меня в цирк.

Вот и свершилось. Всех сочувствующих, заинтересованных, сопереживающих - поздравляю. У нас выбрали президента РФС.

Им уже в третий, любимым Богом раз, стал Виталий Леонтьевич Мутко. Как он сам себя охарактеризовал? «Чудик», который все берет все на себя, разумеется, кроме захлестнувших наш спорт успехов. «Допинг — это я, Ванкувер проиграли — я. Не беру только победы на себя», — подчеркнул министр. Зря, думаю, я волновался. А ведь могли же проголосовать за Ефремова, или Прядкина? Могли. Но они за полчаса до выборов почему-то сняли свои кандидатуры в пользу министра. В результате со счетом 266-142 победил Валерий Мутко. Потерпевший «неожиданное» поражение, весьма огорченный Валерий Георгиевич не сдавался и громогласно заявил: «Министерство спорта на полную мощность включило административный ресурс. Руководство российского футбола оказывало на вас давление. Кто-то, возможно, рискует потерять работу». Фамилии этих таинственных бузотеров Газзаев раскрывать не стал. Вероятно, приберег скандальную информацию до следующих выборов.

Теперь можно вздохнуть с облегчением и попытаться дожить до 2030 года, когда смутные очертания программы развития Российского футбола из стратегической фазы перерастут в практическую. Ну, а эпическое задержание, сотрудниками ОМОНа главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина в туалете здания, где проходила конференция, не оставило никаких сомнений, что:

А) Конференция – удалась.

Б) Реформам – быть.

Вот в такой радостной, праздничной обстановке взял старт восьмой тур Чемпионата России. Благодаря слепому жребию и волею судьбы, его расписание изобиловало любопытными парами. Итоги тура на ваших мониторах.

24 сентября (суббота)

ЦСКА (Москва ) – Краснодар (Краснодар – 1:1

Траоре, 3 — Смолов, 15

«Ростов» ( Ростов на Дону ) – «Локомотив» ( Москва )

Гол: Полоз, 41

25 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Урал» (Екатеринбург) – 0:1

Гол: Павлюченко, 57

«Арсенал» (Тула) – «Терек» (Грозный) – 0:0

«Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:1

Гол: Фатаи, 39

«Анжи» ( Махачкала) – «Зенит» ( Санкт-Петербург) – 2:2

Голы: Бериша, 28 (с пенальти). Боли, 64 — Дзюба, 6, 18

26 сентября (понедельник)

«Амкар» (Пермь) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:0

«Рубин» (Казань) — «Томь» (Томск) — 2:1

Голы: де Хесус, 27. Камболов, 78 — Враньеш, 49

Давай по порядку: сперва ты подашь мне руку, потом я подставлю тебе ногу.

В одном из выпусков передачи 8-16, Евгений Серафимович Ловчев в контексте обсуждения нежелания некоторых футболистов общаться с представителями прессы, заявил нечто подобное: «Вот посмотрите, кто сейчас больше всех говорит и пишет? Спартаковцы. Ловчев, Бубнов, Рейнгольд. Потому, что Старостин приучил». Простите, за вольности в изложении слов Евгения Серафимовича, но за смысл – ручаюсь. К этой компании добавлю еще Мостового и Валерия Карпина. Кто может объяснить? Почему так часто интересуются мнением еще и Андрея Червиченко? А тут еще интервью Аленичева подоспело.

Бывших Спартаковцев не бывает, а посему все эти аналитики – консультанты – эксперты различных спортивных изданий и передач очень болезненно реагируют на неудачи любимого коллектива. Переживают. Порой – остро и достаточно резко. Не скажу, что не аргументировано. Как это помогает новому тренеру, иностранцу и «Спартаку» в целом? Думаю, никак. Нет, не молчать, но разве не очевидно, что волна подобных недовольств огнем перекидывается на трибуны, болельщика, формирует общую тенденцию, негативную ауру, напряженную обстановку. Но всем же известно, обсуждения неудач или их ожидания от Спартака – старый и проверенный способ гарантированного заработка. Не прошло и пяти минут после финального свистка в Хабаровске, красно-белыми мухоморами полезли статьи с максимально «громкими» заголовками. У меня нет ни малейшего сомнения, что их авторы начали готовиться к назревающей, такой аппетитной сенсации, аккурат после пропущенного москвичами гола. А где же понимание, что тренер всего лишь полтора месяца, как главный тренер? Где же, «дайте Массимо спокойно поработать»? Прошлись и по костюмчику, а как же? Только мне очевидна разница игровых идей и их реализация по сравнению со Спартаком прошлых лет? Разве нет ощущения, что итальянец хочет, знает и умеет? Почему решили, что практически все держится на старом багаже и исключительно благодаря эмоциям. То глаза не горят, и желания нет, а то слишком ярко и за этим невыносимым светом – беспросветная мгла. Зато поражение армейцев и «Ростова» быстро было оправдано участием этих коллективов в Еврокубках. Как это связано с поражениями от команд ФНЛ – понять сложно.

Есть терпенье, будет и уменье.

Все ждали игр. Анализировали и прогнозировали.

И вот армейцы в первой же игре, очень тяжело, несмотря на абсолютно дублирующий состав в матче с Енисеем, играет вничью с «Краснодаром». Слуцкий, остался очень доволен игрой своей команды, а Игорь Михайлович - результатом. Трибуны нового стадиона на Песчаной улице не заполнились и наполовину, зато на фансекторе сожгли скамеечку. Ну, а что же не сжечь? Свое – не чужое.

«На таком стадионе хочется играть красиво», — признался в пред матчевом интервью главный герой субботней программки Алан Дзагоев. Увы, выйти в стартовом составе хавбеку помешала микротравма, полученная на пятничной тренировке. По старой традиции, в концовке встречи, в атаку шли все «армейцы», за исключением Акинфеева. Игнашевич подключался к стандартам, Березуцкий смещался на правый фланг, составляя необычный дуэт с Фернандесом. К появлениям же Вернблума на позиции центрфорварда все, кажется, уже привыкли. Оборона «Краснодара» работала с полной выкладкой. С видимым трудом, но всё-таки держалась и выстояла.

Остается пожелать удачи команде Леонида Слуцкого и надеется, что поражение в кубке России – приемлемая плата за победу над «Тоттенхемом».

А вот, что пожелать Семину и его Локомотиву? Наверно здоровья и невероятного терпения работодателя и болельщика. Победа в «Химках» вызвавшая восторг от беспримерного профессионального отношения к делу и Российскому кубку игроков и руководства Локомотива, аукнулось очередным, третьим подряд поражением в Чемпионате. Семин панацея? Или это снова отголоски бывшего тренерского штаба и результаты работы Ольги Юрьевны? Хорошо, что Юрий Павлович держит марку и не пеняет ни на судей, ни на отсутствие значимых приобретений.

– Вы проиграли три матча подряд. Какое поражение обиднее?

– Какая разница какое. Возможно, в них есть доля невезения, но есть и закономерные вещи. Мы борьбу ведем не лучшим образом.

«Спартак», на генетическом уровне упустил неплохой шанс воспользоваться осечками ЦСКА и «Зенита», и перед волнующим выездом в город на вольной «Неве» обеспечить, пусть незначительный, но, тем не менее, очковый гандикап. Вот нельзя же сказать, что команда играет плохо, не собранно, не самоотверженно. Было движение, попытки продавить насыщенную оборону, активно используя фланги и индивидуальное мастерство. Но в этот день уфимцы не дрогнули. Лунев поймал волну, а заодно, все, что приближается к створу его ворот. 6 очков в матчах с крепкими соперниками и кто будет слушать разговоры про «автобусы»? В результате два подряд поражения. Выездная, от команды ФНЛ и домашняя от «Уфы». В результате. Костюм – сжечь, Аленичев не так уж и не прав, а тренер ли Каррера?

Все больше и больше, привлекает фигура незаметного, до сей поры тренера махачкалинцев Павел Врба. Ведет себя скромно, на вопросы отвечает четко, команда играет бойко. Пока «Зенит» любовался своей изящной игрой и счетом на табло, махачкалинцы сравняли счет. Ох, как иногда не хватает лидерам этих очков на финише чемпионата.

Культурный человек никогда не выражается матом не вовремя.

Вот только детишек жаль. Томь проиграла Рубину в выездной встрече, но казалось, что все смотрели не за событиями на поле, а за главным тренером «Томи» Валерием Петраковым, который пообещал не применять мат в своей работе.

«Мат — это вредная привычка, от которой я готов отказаться в данную минуту. Мат — это очень плохо. За каждое сказанное мной матерное слово я готов перечислять в благотворительный фонд по 1000 рублей на благо детей. Внимательно следите за тем, что я говорю, и берите с меня пример».

Вот все и следили. И разрази меня гром, если в момент трансляции я не прочел по губам разъяренного тренера, исключительно отечественное, идиоматическое выражение. Валерий Юрьевич на послематчевой пресс-конференции в содеянном не сознался, и заявил, что матом не ругался. Верим.

А пока, команды втягиваются в сезон. Верхняя честь турнирной таблицы заметно уплотнилась. И эта тенденция может продолжиться. С учетом того, что уже в следующем туре, лидерам предстоит сыграть между собой. Зенит будет принимать спартаковцев. А Ростов сыграет дома с ЦСКА.

В то же время, внизу таблицы ситуация практически не изменилась. По прежнему без побед идут главные аутсайдеры турнира — КС и Оренбург.

А пока, чествуем лучших игроков тура по версии блога «Сухой лист».

Лишь в бою рождаются герои!

Андрей Лунев («Уфа»).

Вратарь – половина команды. А надежный вратарь – залог успеха и уверенности партнеров. То, что творит вратарь Уфы в последних играх напрямую связано с очковыми приобретениями команды Виктора Гончаренко.

Артем Дзюба («Зенит»)

«Узнаю брата Колю». Долго же Артем переживал расставание с другом Халком, захандрил. Но с приходом Жулиано, и выздоровлением Шатова, воспрял. Опять лезет, толкается, борется и забивает. В этом туре дважды, благодаря отличному выбору позиции и чутью.

Федор Смолов (Краснодар)

Как тут мастера не отметить? Ну, все сделано с чувством, с толком. Элегантно принял, перебросил и пробил. Высший пилотаж и заслуженное попадание в призы.