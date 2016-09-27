Как звезды мирового футбола поздравляют Тотти с 40-летием

Ты живая легенда!
Сегодня Франческо Тотти отмечает свое 40-летие. Легендарный Император Рима дебютировал за «Рому» в 1993-м году в кубковом матче с «Сампдорией». Несмотря на многочисленные предложения, за эти 23 года Тотти так никуда из «Ромы» и не перешел, и провел за «волков» более 600 матчей в различных турнирах. На выходных Франческо покорился очередной рекорд: Император забил 250-й гол в Серии А. Многие звездные футболисты не забыли поздравить Тотти с его юбилеем.
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес:
«Он всегда вдохновлял меня.
Надеюсь, когда молодые игроки захотят выбрать себе кумира, они выберут Тотти, как пример для подражания.
Я уверен, Рома знает, как им повезло с ним.
Желаю удачи капитан.
С днем рождения», – написал Торрес в своем Instagram.
Лео Месси записал специальное видеообращение по такому знаковому поводу:
«Здравствуйте, Франческо.
Я хочу пожелать Вам счастливого дня рождения, я надеюсь, что этот день сложится для Вас замечательно. Я всегда восхищался Вами, особенно после того, как мы впервые встретились.
Большие объятия», – сказал Месси.
Легендарный капитан «Интера» Хавьер Дзанетти:
«Настоящий чемпион в каждом эпизоде. Горжусь, что у меня был такой противник на футбольном поле.
Мне очень приятно видеть, как ты все еще играешь и продолжаешь забивать голы.
С праздником», – написал в своем Twitter легендарный Дзанетти, завершивший карьеру в 41 год.
Экс-партнер Тотти по «Роме» и сборной Италии нападающий Антонио Кассано :
«С днем рождения, мой друг.
Как быстро летит время. Тебе уже 40, но глядя на то, как ты играешь, ты с легкостью можешь выступать еще лет пять.
Я очень счастлив за тебя и горжусь тобой.
Ты лучшая десятка в истории итальянского футбола», – резюмировал Кассано.
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