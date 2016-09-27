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    Как звезды мирового футбола поздравляют Тотти с 40-летием

    27 сентября 2016
    Многие футбольные звезды прошлого и настоящего решили поздравить с юбилеем легендарного капитана «Ромы», Император Рима Франческо Тотти.

    Сегодня Франческо Тотти отмечает свое 40-летие. Легендарный Император Рима дебютировал за «Рому» в 1993-м году в кубковом матче с «Сампдорией». Несмотря на многочисленные предложения, за эти 23 года Тотти так никуда из «Ромы» и не перешел, и провел за «волков» более 600 матчей в различных турнирах. На выходных Франческо покорился очередной рекорд: Император забил 250-й гол в Серии А. Многие звездные футболисты не забыли поздравить Тотти с его юбилеем.

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес:

    «Он всегда вдохновлял меня.

    Надеюсь, когда молодые игроки захотят выбрать себе кумира, они выберут Тотти, как пример для подражания.

    Я уверен, Рома знает, как им повезло с ним.

    Желаю удачи капитан.

    С днем рождения», – написал Торрес в своем Instagram.

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    Публикация от Fernando Torres (@fernandotorres)

    Лео Месси записал специальное видеообращение по такому знаковому поводу:

    «Здравствуйте, Франческо.

    Я хочу пожелать Вам счастливого дня рождения, я надеюсь, что этот день сложится для Вас замечательно. Я всегда восхищался Вами, особенно после того, как мы впервые встретились.

    Большие объятия», – сказал Месси.

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    Легендарный капитан «Интера» Хавьер Дзанетти:

    «Настоящий чемпион в каждом эпизоде. Горжусь, что у меня был такой противник на футбольном поле.

    Мне очень приятно видеть, как ты все еще играешь и продолжаешь забивать голы.

    С праздником», – написал в своем Twitter легендарный Дзанетти, завершивший карьеру в 41 год.

    Экс-партнер Тотти по «Роме» и сборной Италии нападающий Антонио Кассано :

    «С днем рождения, мой друг.

    Как быстро летит время. Тебе уже 40, но глядя на то, как ты играешь, ты с легкостью можешь выступать еще лет пять.

    Я очень счастлив за тебя и горжусь тобой.

    Ты лучшая десятка в истории итальянского футбола», – резюмировал Кассано.

    Картинки по запросу Франческо Тотти и кассано

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    Рейтинг: 4 Голосов: 14
    Комментарии17
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      Рейтинг: +15

      Lublucalcho 27 сентября 2016, 23:48

      Ты живая легенда!

      2
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 27 сентября 2016, 21:03

      Ческо - настоящий лидер, пример для подражания, живая ЛЕГЕНДА! Надеюсь наблюдать его игру на протяжении ещё нескольких лет!

      2
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 27 сентября 2016, 19:33

      Пример для нынешних футболистов, который не гнался за деньгами а был предан одной команде, здоровья!

      7
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      Рейтинг: +1381

      marslond > Челнинец 27 сентября 2016, 19:52

      Полностью согласен. Живая легенда мирового футбола.

      1
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 27 сентября 2016, 19:31

      Вот Настоящий фанат Ромы!

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 27 сентября 2016, 19:16

      Настоящая легенда, даже на сегодняшний день он лучший нападающий ромы!

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > Raxor 27 сентября 2016, 19:53

      Это точно. Джеко нервно курит в сторонке.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 сентября 2016, 18:33

      молодец тотти и жена у него класс.лучший подарок для 40-летнего мужика

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > mihail1980 27 сентября 2016, 18:52

      Главное футболист отличный.

      1
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      Рейтинг: +36

      BJlagumup 27 сентября 2016, 18:26

      Я рад, что мне довелось застать его игру! И очень жаль, что его игровой карьере наступает закат. Настоящий Император своего дела!

      4
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      Рейтинг: +1381

      marslond > BJlagumup 27 сентября 2016, 18:46

      Легенда)))

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      Рейтинг: +36

      BJlagumup > marslond 27 сентября 2016, 19:22

      Безсспорно!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 сентября 2016, 18:25

      "Большие объятия". Спасибо, Google Translate

      -1
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      Рейтинг: +14

      Бабыта 27 сентября 2016, 18:08

      Никогда не был поклонником ни Ромы, ни Тотти в частности - но такие люди вызывают уважение!

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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 27 сентября 2016, 17:12

      ппц мне сегодня 24 ровно 16 лет))))

      1
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > ЛивеерпулЬ 27 сентября 2016, 18:19

      поздравляю тебя пацан

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