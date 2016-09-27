Как звезды мирового футбола поздравляют Тотти с 40-летием

Многие футбольные звезды прошлого и настоящего решили поздравить с юбилеем легендарного капитана «Ромы», Император Рима Франческо Тотти.

Сегодня Франческо Тотти отмечает свое 40-летие. Легендарный Император Рима дебютировал за «Рому» в 1993-м году в кубковом матче с «Сампдорией». Несмотря на многочисленные предложения, за эти 23 года Тотти так никуда из «Ромы» и не перешел, и провел за «волков» более 600 матчей в различных турнирах. На выходных Франческо покорился очередной рекорд: Император забил 250-й гол в Серии А. Многие звездные футболисты не забыли поздравить Тотти с его юбилеем.

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес:

«Он всегда вдохновлял меня.

Надеюсь, когда молодые игроки захотят выбрать себе кумира, они выберут Тотти, как пример для подражания.

Я уверен, Рома знает, как им повезло с ним.

Желаю удачи капитан.

С днем рождения», – написал Торрес в своем Instagram.

text Публикация от Fernando Torres (@fernandotorres) Сен 27 2016 в 12:56 PDT

Лео Месси записал специальное видеообращение по такому знаковому поводу:

«Здравствуйте, Франческо.

Я хочу пожелать Вам счастливого дня рождения, я надеюсь, что этот день сложится для Вас замечательно. Я всегда восхищался Вами, особенно после того, как мы впервые встретились.

Большие объятия», – сказал Месси.

Легендарный капитан «Интера» Хавьер Дзанетти:

«Настоящий чемпион в каждом эпизоде. Горжусь, что у меня был такой противник на футбольном поле.

Мне очень приятно видеть, как ты все еще играешь и продолжаешь забивать голы.

С праздником», – написал в своем Twitter легендарный Дзанетти, завершивший карьеру в 41 год.

Экс-партнер Тотти по «Роме» и сборной Италии нападающий Антонио Кассано :

«С днем рождения, мой друг.

Как быстро летит время. Тебе уже 40, но глядя на то, как ты играешь, ты с легкостью можешь выступать еще лет пять.

Я очень счастлив за тебя и горжусь тобой.

Ты лучшая десятка в истории итальянского футбола», – резюмировал Кассано.

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