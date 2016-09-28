Парикмахер Аршавин и бомбардир Корян. Как русские выступают в Европе

Митрюшкин снова отыграл на ноль и попал в сборную. Адвокат посадил Нойштедтера на лавку. Миранчук — лучший бомбардир. Блог «Русские и тут» рассказывает, чем наши легионеры занимаются в футболе Европы.

Тяжелые будни Караваева

Последний раз пражская «Спарта», за которую выступает Вячеслав Караваев, побеждала еще в августе, когда в малом дерби была повержена «Дукла» (2:0). Теперь наш защитник принял участие уже в настоящем дерби, где в соперниках была «Славия». «Спарта» безвольно проиграла со счетом 0:2, а Караваева заменили уже на 63-й минуте. Команда занимает в чемпионате четвертое место, отставая от лидирующего «Фастава» на пять очков.

Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

Корян забил за «Витесс»

В первом туре чемпионата Голландии состоялся дебют Аршака Коряна за основную команду «Витесса». После этого его сослали в молодежку и за основу больше не выпускали. Теперь же случился и первый гол Аршака в главной команде. В матче 1/32 Кубка Голландии «Витесс» разгромил команду «Де Дейк» со счетом 7:2. Аршак Корян отметился голом на 86-й минуте.

Нойштедтер привыкает к роли запасного

Наставник «Фенербахче» Дик Адвокат, похоже, разочаровался в способностях Романа Нойштедтера. В матче предыдущего тура российский универсал наблюдал со скамейки, как его команда громила «Касымпашу» (5:1). Теперь Нойштедтера выпустили на поле только на 88-й минуте игры с «Газиантепспором», чтобы Роман помог коллективу удержать минимальное преимущество. «Фенербахче» победил со счетом 2:1, поднявшись на седьмую строчку таблицы.

Второй сухарь Митрюшкина

Голкипер Антон Митрюшкин помог «Сьону» взять одно очко в матче с «Янг Бойз». Встреча завершилась со счетом 0:0. Для российского вратаря это уже вторая игра на ноль в нынешнем сезоне. Его команда занимает в чемпионате Швейцарии седьмое место, набрав 11 очков.

При этом Митрюшкина на этот раз все-таки вызвали в молодежную сборную России на матчи с Германией и Финляндией. Из игроков, выступающих за пределами страны, молодежке будут также помогать Лысцов, Караваев, Макаров, Корян и Комличенко.

Аршавин выиграл спор

Красивый гол Андрея Аршавина позволил «Кайрату» обыграть «Актобе» (1:0), сохранив шансы на чемпионский титул. Этот гол стал для Андрея уже восьмым в текущем сезоне. Такой результат позволил Аршавину выиграть спор у блогера Петра Воликова, с которым футболист заключил пари. Теперь оппонент нападающего должен побриться наголо, а Аршавин уже изъявил желание поучаствовать в оформлении новой прически блогера.

«Славия» оступилась

Болгарская «Славия», возглавляемая Александром Тархановым, потеряла очки в матче с командой «Черно Море» (0:0). Сердер Сердеров отыграл весь матч, а Евгений Тюкалов остался на скамейке запасных. Теперь «Славия» имеет восемь набранных очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Новости из Португалии

Защитник «Тонделы» Виталий Лысцов не попал в заявку команды на проигранный матч против «Маритиму» (0:2). Подобным образом обошлись и с Константином Базелюком в «Эшториле». Его клуб уступил «Спортингу» со счетом 2:4.

«Лейрия» вышла в третий раунд Кубка Португалии, в серии пенальти обыграв «Портимоненси». В матче принимал участие Томас Рукас, реализовавший один из послематчевых одиннадцатиметровых.

Как русские живут и отдыхают в Европе

Как дела у остальных

Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов, пропускавший предыдущий тур из-за дисквалификации, отыграл 77 минут в матче с «Копенгагеном». Встреча завершилась поражением «Орхуса» со счетом 0:2. В таблице чемпионата Дании команда занимает девятое место.

Эстонская «Левадия» продолжает сражаться за чемпионский титул с «Инфонетом». В прошедшем туре команда обыграла «Таммеку» со счетом 4:0. Один из голов забил Антон Миранчук. Алан Гатагов и Евгений Кобзарь провели на поле всю встречу.

«Вильярреал» обыграл «Осасуну» со счетом 3:1, поднявшись на четвертую строчку таблицы испанской Примеры. В этом успехе косвенно поучаствовал Денис Черышев, появившийся на поле на 73-й минуте. Принял участие футболист и в игре против родного «Реала» (1:1), отыграв 64 минуты. Россиянин окончательно восстановился от повреждения, вернувшись в основную обойму игроков.

Вадим Манзон, представляющий норвежский «Бодо/Глимт», отметился дублем в кубковом матче с командой «Сарпсборг» (4:0). Всего в активе форварда три гола на норвежских полях.

Фото: globallookpress.com