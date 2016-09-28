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    Русские и тут Все блоги -

    Парикмахер Аршавин и бомбардир Корян. Как русские выступают в Европе

    28 сентября 2016
    Митрюшкин снова отыграл на ноль и попал в сборную. Адвокат посадил Нойштедтера на лавку. Миранчук — лучший бомбардир. Блог «Русские и тут» рассказывает, чем наши легионеры занимаются в футболе Европы.

    Тяжелые будни Караваева

    Последний раз пражская «Спарта», за которую выступает Вячеслав Караваев, побеждала еще в августе, когда в малом дерби была повержена «Дукла» (2:0). Теперь наш защитник принял участие уже в настоящем дерби, где в соперниках была «Славия». «Спарта» безвольно проиграла со счетом 0:2, а Караваева заменили уже на 63-й минуте. Команда занимает в чемпионате четвертое место, отставая от лидирующего «Фастава» на пять очков.

    Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

    Корян забил за «Витесс»

    В первом туре чемпионата Голландии состоялся дебют Аршака Коряна за основную команду «Витесса». После этого его сослали в молодежку и за основу больше не выпускали. Теперь же случился и первый гол Аршака в главной команде. В матче 1/32 Кубка Голландии «Витесс» разгромил команду «Де Дейк» со счетом 7:2. Аршак Корян отметился голом на 86-й минуте.

    Нойштедтер привыкает к роли запасного

    Наставник «Фенербахче» Дик Адвокат, похоже, разочаровался в способностях Романа Нойштедтера. В матче предыдущего тура российский универсал наблюдал со скамейки, как его команда громила «Касымпашу» (5:1). Теперь Нойштедтера выпустили на поле только на 88-й минуте игры с «Газиантепспором», чтобы Роман помог коллективу удержать минимальное преимущество. «Фенербахче» победил со счетом 2:1, поднявшись на седьмую строчку таблицы.

    Второй сухарь Митрюшкина

    Голкипер Антон Митрюшкин помог «Сьону» взять одно очко в матче с «Янг Бойз». Встреча завершилась со счетом 0:0. Для российского вратаря это уже вторая игра на ноль в нынешнем сезоне. Его команда занимает в чемпионате Швейцарии седьмое место, набрав 11 очков.

    При этом Митрюшкина на этот раз все-таки вызвали в молодежную сборную России на матчи с Германией и Финляндией. Из игроков, выступающих за пределами страны, молодежке будут также помогать Лысцов, Караваев, Макаров, Корян и Комличенко.

    Аршавин выиграл спор

    Красивый гол Андрея Аршавина позволил «Кайрату» обыграть «Актобе» (1:0), сохранив шансы на чемпионский титул. Этот гол стал для Андрея уже восьмым в текущем сезоне. Такой результат позволил Аршавину выиграть спор у блогера Петра Воликова, с которым футболист заключил пари. Теперь оппонент нападающего должен побриться наголо, а Аршавин уже изъявил желание поучаствовать в оформлении новой прически блогера.

    «Славия» оступилась

    Болгарская «Славия», возглавляемая Александром Тархановым, потеряла очки в матче с командой «Черно Море» (0:0). Сердер Сердеров отыграл весь матч, а Евгений Тюкалов остался на скамейке запасных. Теперь «Славия» имеет восемь набранных очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Новости из Португалии

    Защитник «Тонделы» Виталий Лысцов не попал в заявку команды на проигранный матч против «Маритиму» (0:2). Подобным образом обошлись и с Константином Базелюком в «Эшториле». Его клуб уступил «Спортингу» со счетом 2:4.

    «Лейрия» вышла в третий раунд Кубка Португалии, в серии пенальти обыграв «Портимоненси». В матче принимал участие Томас Рукас, реализовавший один из послематчевых одиннадцатиметровых.

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    Как дела у остальных

    Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов, пропускавший предыдущий тур из-за дисквалификации, отыграл 77 минут в матче с «Копенгагеном». Встреча завершилась поражением «Орхуса» со счетом 0:2. В таблице чемпионата Дании команда занимает девятое место.

    Эстонская «Левадия» продолжает сражаться за чемпионский титул с «Инфонетом». В прошедшем туре команда обыграла «Таммеку» со счетом 4:0. Один из голов забил Антон Миранчук. Алан Гатагов и Евгений Кобзарь провели на поле всю встречу.

    «Вильярреал» обыграл «Осасуну» со счетом 3:1, поднявшись на четвертую строчку таблицы испанской Примеры. В этом успехе косвенно поучаствовал Денис Черышев, появившийся на поле на 73-й минуте. Принял участие футболист и в игре против родного «Реала» (1:1), отыграв 64 минуты. Россиянин окончательно восстановился от повреждения, вернувшись в основную обойму игроков.

    Вадим Манзон, представляющий норвежский «Бодо/Глимт», отметился дублем в кубковом матче с командой «Сарпсборг» (4:0). Всего в активе форварда три гола на норвежских полях.

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 22:04

      «Нормально, „Локо“ вкладывал деньги в Коряна, родителей устроил в клуб, а он взял их и бросил. Браво, агент, браво, Корян - далеко пойдут, ни за что мы не взяли бы такого игрока, когда он так поступил с теми, кто его воспитал», - написал в конце декабря 2014 года владелец ФК Краснодар Галицкий в своём аккаунте в сети Twitter.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 28 сентября 2016, 18:22

      ну гол вхерачил Шава норм не чё не скажешь)

      -2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 28 сентября 2016, 18:05

      За Коряна рад! Почему Лысцову шанса не дают в Тонделе, команда проигрует матч за матчем, а перспективный и крепкий защитник сидит в запасе.

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