Феномен Сампаоли. Почему «Севилья» добьется успеха с аргентинцем

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о новом проекте Хорхе Самаоли и будущем «Севильи» с аргентинцем у руля.

«Севилья» потерпела огромных изменений в межсезонье. «ПСЖ» переманили Унаи Эмери, который увёз за собой Гжежога Крыховяка. Можно сказать, что пирогом под названием «Севилья» изрядно полакомились многие команды. Даже Мончи изъявил желание взять паузу, но благо совет директоров не отпустил его!

Хорхе Сампаоли строит свой проект, сыграно 5 туров, первые матчи в Лиге Чемпионов. Думаю, уже можно подвести некоторые предварительные итоги и сказать напутственное слово!

Достижения и стиль Эмери

Унаи Эмери удалось вписать своё имя золотыми буквами в историю «Севильи», три подряд трофея Лиги Европы перекрыли все неудачи команды в Примере и Кубке Испании. Но как всё начиналось? Если вспомнить, в «Севилью» Эмери пришёл после проваленного сезона в «Спартаке», в ранге неудачника и «трениришки». Но «нервионцы« никогда не стремились приглашать тренеров на гребне славы и игроков на пике их трансферной стоимости. Да и в «Севилье», впрочем, было не всё гладко, в сезоне 2012/2013 андалусийцы заняли лишь 9 место, хотя и попали в Лигу Европы благодаря длительной дисквалификации «Малаги» и финансовым трудностям «Райо Вальекано».

Легендарный «бланкос» Мигель Мичел, тогдашний менеджер «Севильи», не оправдал ожидания боссов и был уволен в середине сезона. В тех условиях было трудно найти достойного кандидата, всё-таки лучшие тренеры трудоустраиваются летом, но так совпало, что в ноябре 2012 года Эмери уехал из России, соответственно сидел без работы, в активном поиске. Правление «Севильи» тогда ясно заявило, мол пока что они нашли отличного тренера, дабы закончить сезон.

Заглядывая в прошлое через призму настоящего, можно сказать – Эмери вывел «Севилью» на качественно новый уровень в Европе! Относительно недавний бонус от УЕФА позволяет «Севилье» стабильно стартовать в Лиге Чемпионов. Работа Эмери действительно неподражаемая, ему всегда удавалось создавать баланс и выстраивать коллектив наново. Взять позапрошлый сезон, после первого трофея в Лиге Европы «Севилья» стала лакомым кусочком для ТОП-клубов, в итоге Хесус Навас, Альваро Негредо, Гари Медель и Жоффри Кондогбиа сменили клубную прописку, отправились кто куда. Де-факто ушли ключевые игроки полузащиты и линии атаки. Что сделал Эмери? Никакого нытья, жалоб, Унаи просто начал всё с чистого листа, выстроил всю игру в центральной линии вокруг Ракитича. Ракитич справился, привлёк внимание «Барселоны», ушел. Что сделал Эмери? Унаи сделал рокировки, Иборру заменил на чистого опорника Крыховяка. Иборра же выходил на замену и выступал уже форвардом из глубины, что давало свои плоды. Также Эмери активно задействовал Банегу, тот отвечал за креатив и логистику мячей форвардам. Ушел Альберто Морено? Не проблема, у Эмери есть пара тузов в рукаве, его подсидел Тремулинас, а центр тяжести был смещён на правый фланг. На правом фланге, согласно тактике, примерно 60 минут носился Алекш Видаль, потом он смещался на позицию правого инсайда, а на правый фланг обороны выходил Коке. Приобретение же Дениса Суареса всегда держало в узде Витоло.

Но у работы Эмери в «Севилье» есть и другая сторона медали. Во-первых, он сотворил ярко выраженную домашнюю команду, «Рамон Санчес Писхуан» был для команды всем: здесь могли обыграть «Реал» и «Барселону». Но в гостях могли проиграть даже самому слабому «Леванте» или «Гранаде»!

Отчасти такая особенность поспособствовала успеху «Севильи» в таком турнире, как Лига Европы. Ведь в плей-офф есть 2 матча, даже если проиграли на выезде, домашний матч может послужить отличной подстраховкой. Ну и второй момент – если забрать три эти трофея Лиги Европы, то добились ли андалусийцы чего-то внушительного? Сезон 2012/2013 – 9 место в Примере, полуфинал кубка. Сезон 2013/2014 – 5 место в Примере, 1/8 кубка. Сезон 2014/2015 – 5 место в Примере, 1/4 кубка. Сезон 2015/2016 – 7 место в Примере, финал кубка. Свою кампанию в Лиге Чемпионов «Севилья» провалила!

Можно сказать, что Унаи Эмери дошел до определённой черты, выше которой уже прыгнуть не в его силах.

Что нужно знать о Самаоли?

Прежде всего Хорхе интересен, как человек. Карьера футболиста у него не сложилась, получил в юному возрасте серьёзную травму из-за которой пришлось попрощаться с игрой в футбол. Но футбол Хорхе не бросил, начал тренировать любительские клубы своей провинции, постепенно повышая уровень. Сампаоли был без ума от Бьелсы, его методов работы. Поговаривают, что на пробежке вместо музыки он слушал подкасты с какими-то установками от Бьелсы. Запомнился он ещё своими выходками, однажды во время матча Сампаоли дисквалифицировали, но тот не сдался, залез на дерево и оттуда кричал своим игрокам установки!

Свою профессиональную карьеру тренера начал уже в 40 с копейками лет, 7 лет тренировал исключительно команды Перу, на этом поприще добился отличных результатов. Позже Хорхе привлёк внимание боссов «Универсидад Чили», с ними он добился невероятного успеха, дважды победы в чемпионате Чили и победы на международному турнире, Южноамериканском кубке. В 2012 Сампаоли возглавил сборную Чили, на Чемпионате Мира 2014 чилийцы здорово нашумели в «группе смерти», вышли в плей-офф и лишь в 1/8 по пенальти проиграли Бразилии. Пик успеха – победа на домашнем Копа Америка в 2015 году.

В плане работы Сампаоли очень либерален к своим игрокам, во многом их не ограничивает и старается подходить к работе с каждым индивидуально. Можно сказать, создаёт комфортную атмосферу для всех игроков. В тренерском аспекте чилиец является прогрессивным коучем. В частности, он использует компьютерные программы создания физического профиля футболистов, а также видео с YouTube, однако подчёркивает, что сами по себе такие видеозаписи не могут дать полного представления о футболисте.

Тактика Сампаоли

Ни для кого не секрет, Сампаоли яростный приверженец атакующей модели, не даром он ученик Бьелсы. Именно от Бьелсы он многое впитал, неоднократно консультируясь по некоторым важным моментам игры.

Ещё во времена работы в »Универсидад де Чили» многие специалисты выделяли революционность его идей. . Полузащита выстроена «ромбом», в нападении играют сразу три футболиста, двое из которых помогают наконечнику-бомбардиру забивать голы. Тогда таким лидером атак стал Эдуардо Варгас. Но самое интересное, что при такой раскованной модели игры его команда пропускала достаточно мало мячей.

Модель Самаоли в некоторых аспектах принципиально отличается от идей Эмери. При последнем «Севилья» не стеснялась закрытого футбола на выезде, Самаоли же пытается забрать инициативу в свои руки практически в каждом матче. Работая с Чили, Сампаоли частенько менял тактику, не отклоняясь при этом от атакующей модели игры. Ходовой версией была игра с тремя защитниками и активным включением фланговых игроков в обиход . Использовал они и 4-4-2 с стремительными контратаками и длительным владением мячом.

Трансферная кампания

Трансферной кампании «Севильи» можно запросто уделять отдельный пост! Ни для кого не секрет, что успех трансферной кампании заслуга непосредственно селекционной службы и спортивного директора Мончи. Принцип «Севильи» покупать игроков не за 60 миллионов евро, а за небольшую сумму, раскрыть их потенциал. Пример тому Крыховяк, Алекш Видаль, Ракитич и многие другие! Селекционеры «Севильи» работают по всему миру и если это молодой игрок, то стараются переманить его в свою кантеру.

По сути список трансферов этого сезона в соотношении пришедших/ушедших вызывает страх. Ведь ушли игроки, которые уже сделали себе имя, заиграли, доказали, тот же Гамейро, Крыховяк, Банега и компания. А кто пришёл на их место? Многие ли знают Бен Йеддера или Франко Васкеса? Но если мыслить не примитивным категориями (трансферная стоимость и известность), то новые подписания «Севильи» великолепны, да и игроки приобретены именно под тактику Сампаоли.

Один из новичков команды Франко Васкес на данный момент числится в списке лучших игроков команды, занимает второе место с средней оценкой в 7.17! Васкес прибыл из «Палермо», играй он в ТОП-клубе за него заломили бы как минимум 30 миллионов евро. А так за 15 миллионов «Севилья» приобрела техничного игрока, способного и пас отдать, и удар нанести, да ещё и в обводку пойти.

Вьетто на данный момент лучший бомбардир «Севильи» в Примере, 3 мяча на его счету. Забавно, что «Атлетико» просто включило юного форварда в сделку по Гамейро, чтобы снизить трансферную стоимость на француза. За «матрасников» он забил лишь 1 гол, а вот за первые туры в «Севилье» забил в 3 раза больше.

Очень интересен приход перспективного француза с тунисскими корнями Бен Йеддера, играя за один из самых слабых клубов Франции «Тулузу» ему удалось наколотить 17 мячей и войти в ТОП-4 лучших бомбардиров.

Есть ещё один трансфер со вкусом, приобретение лишь за 9.5 миллионов евро бразильца Гансо. Его нарекали «вторым Зиданом», сравнивали манеру игры с Тотти. И ведь действительно, Гансо в своё время играл с Неймаром в «Сантосе» и именно Гансо предрекали большое будущее, Неймар был в его тени и даже получал меньшую зарплату. Но потом Неймар окреп, переехал в «Барселону» и стал ключевым игроком там. А с Гансо вышла более печальная история, когда «Милан» выложил чемодан с 40 миллионами евро бразилец неожиданно получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок, естественно итальянские селекционеры свернули свои предложения. А так Гансо обладает потрясающим разрежающим пасом, его длинные передачи вовсе можно назвать радиоуправляемыми.

В последние дни трансферного окна «Севилья» арендовала у «Манчестер Сити» Самира Насри. По идее Сампаоли для этого решил продать Коноплянку, Насри более соответствовал его требованиям. К слову, Насри выглядел лидером в последнем матче против «Атлетика» из Бильбао, много точных передач, отличное движение и самое главное гол в той игре!

Вдовесок к уже перечисленным игрокам можно также выделить Кийотаке, Корреа, Меркадо, Краневиттера, Сарабии, Сиригу.

Первые успехи и неудачи

«Севилье» посчастливилось участвовать сразу в двух Суперкубках. Сампаоли имел возможность вносить коррективы, где-то экспериментировать. В Суперкубке УЕФА «Севилья» отлично показала себя в игре против мадридского «Реала», всё шло к их победе, но Серхио Рамос на последних секундах сровнял счёт и в дополнительное время андалусийцы уже выдохлись, проиграв в итоге. Хорошая игра, территориальное превосходство («Севилья» выиграла у «Реала» по владению), но чего-то не хватило.

Потом было два матча против «Барселоны», по иронии судьбы там тоже «Севилья» сыграла хорошо, но, к сожалению, проиграла на «Рамон Санчес Писхуане», а на «Камп Ноу» поражение пришло уже по инерции. Кстати, на «Писхуане» владение было 49 на 50 и это против «Барселоны»!

По первым турам хочется выделить одно старание Сампаоли и направление, в котором он работает. Видно, что Хорхе очень не устраивает эта тенденция Эмери, крен на домашние матчи. Для наглядности можно рассмотреть первый тур ЛЧ против «Ювентуса», итоговый счёт 0-0, 1 очко в копилку «Севильи». В прошлом же сезоне команда Эмери в Лиге Чемпионов безнадёжно проиграла со счётом 2-0. Да, пока что не всё так просто и «Севилья» не выиграла ни единого выездного матча, но ничейные результаты против «Вильярреала» и «Ювентуса» я считаю успехом!

Также пока что слабым звеном «Севильи» является оборона. Взять, к примеру, первый тур, победа 6-4 в матче против «Эспаньола». 4 пропущенных – это ненормально! Да, Сампаоли играет в три защитника, но когда он обосновался в «Универсидад Чили» и окончательно адаптировался, его команда была самой мало пропускающей в чилийском первенстве. Также можно рассмотреть последнее поражение в Бильбао против «Атлетика», слишком много пространства давали баскам, которым тем ещё слабо воспользовались. «Севилья» проиграла 3-1 и совершенно справедливо. Большинство провалов случалось на правом фланге, оттуда пришел гол Баленсиаги, оттуда же Адурис запорол выход 1-1.

Думаю, нету надобности сомневаться в таланте Сампаоли, да и в том, что «Севилья» команда его формации. Трансферы сделаны под него, игра смотрится органично, единственное – нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера.

В плане прогнозов я бы дерзнул поставить, во-первых, на выход «Севильи» в плей-офф, группа не самая страшная. И предрекаю ожесточённую, но успешную борьбу за 4-ю строчку в Примере.