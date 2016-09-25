Рок-н-ролл мертв. Почему банда Билича перестала играть

В прошлом сезоне «Вест Хэм» был грозой авторитетов. Летом клуб сохранил лидеров, потратил почти 50 миллионов, обновив трансферный рекорд, и перебрался на новый стадион. На выходе – четыре поражения в пяти турах и вылет в квалификации Лиги Европы.

Ведомые Димитри Пайе «молотки» вынесли «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «МЮ» и дважды «Ливерпуль». Неудачи в очных встречах стоили в итоге «красным» места в еврокубках. А команда Билича установила собственный рекорд по набранным очкам и забитым мячам, финишировав в зоне Лиги Европы. То был последний сезон «молотков» на старом-добром «Аптон-парке». Служившую верой и правдой более ста лет арену продали девелоперам. Сейчас стадион выглядит вот так, и вскоре на его месте построят жилой комплекс.

Теперь клуб играет на арендованном на 99 лет лет Олимпийском стадионе, рассчитанном на 54 тысячи зрителей. Это вторая по вместимости арена АПЛ. Всё хорошо у «молотков» и с деньгами – с 2014 года клуб декларирует прибыль и входит в топ-20 самых дорогих в мире. В Англии «Вест Хэм» по уровню доходов идёт на том же 7 месте, на котором финишировал весной по спортивным показателям.

Летом Димитри Пайе зажег во Франции, был предметный интерес и к другим лидерам. Однако «молотки» сумели сохранить всех ключевых исполнителей, серьезно усилившись. Пришли Арбелоа, Фегули, Дзадза, Нордтвейдт, Кальери. Выкупили наконец и контракт Лансини у «Аль-Джазиры».

Главным приобретением стали рекордные 20,5 миллионов. фунтов, который клуб выложил за Андре Айю. Президент клуба Дэвид Салливан на радостях заявил, что «молотки» планируют побороться за оба национальных кубка и даже чемпионство, попутно удачно выступив и в Лиге Европы.

В прошлом году «Вест Хэм» пострадал от румнской «Астры», сенсационно выбившей команду Билича в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Когда этим августом банда хорвата вновь попала в цветник, фанаты замерли в предвкушении страшной мести. Не тут то было.

Наученные горьким опытом «молотки» полетели в Румынию основой. Перед перерывом Нобл реализовал пенальти, но хозяева сумели на флажке отыграться. В ответной встрече «Вест Хэм» не должен был испытать серьёзных проблем, но команда Билича, пропустив в дебюте второго тайма, так и не нашла в себе сил отыграться. С другой стороны, вылет из ЛЕ пойдет на пользу выступлениям в чемпионате.

Цветы тренер наверняка теперь любит меньше, а его команда тем временем рассыпается и на внутренней арене. В первом туре «молотки» по делу проиграли на «Стэмфорд Бридж», что не зазорно. Через неделю они взяли верх над «Борнмутом», и тогда казалось, что всё в порядке. И поражение в Манчестере не виделось трагедией, чего никак нельзя сказать о восьми пробоинах, полученных в играх с «Уотфордом» и «Вест Бромвичем».

У Арбелоа наверняка волосы встают дыбом от того, что он наблюдает в обороне. В атаке же единственное светлое пятно – игра Майкла Антонио. Пять из семи мячей «молотков» на счету вингера, успевшего побыть и крайним защитником. Попутно обожающий замыкать дальнюю стойку хавбек вырвался в лидеры АПЛ по голам, забитым головой.

Основная причина кризиса в стане «Вест Хэма» банальна до безобразия – травмы.Кэррол, Айю, Фегули, Крессуэлл, Фернандеш, Нордтвейдт, Пайе, Лансини, Сако, Дзадза – все эти опции то одновременно, то по очереди были недоступны Биличу на старте сезона. Однако большинство игроков уже вернулось или вот-вот вернется в строй. Надолго выбыли только Крессуэлл и Айю.

При этом по качеству игры «молотки» не сбавили и моменты создают стабильно. С возвращением лидеров и набором ими формы все должно стабилизироваться и в плане реализации. Другое дело – оборона, к которой возникают серьёзные вопросы. Конкретные претензии кому-то предъявить сложно. Скорее имеет смысл вести речь о несыгранности. А тут ещё Билич тасует состав как карточную колоду.

Нордтвейдт за три матча успел поиграть на трех разных позициях, эксперименты с Антонио на фланге обороны привели к ослаблению атакующего потенциала и провалам сзади. Есть у клуба и нефутбольные проблемы. На стадионе и около него были зафиксированы беспорядки. Клуб уже попросил обеспечить присутствие полицейских на ближайших матчах.

Билич настроен серьезно.

– Перед перерывом на матчи сборных нас ждут три кубковых финала, – заявил тренер.

Первый «молотки» уже выиграли. Можно ли считать выздоровлением победу, вырванную у команды, болтающейся в середине таблицы в третьей лиге – другой вопрос. Удачный штрафной Пайе на шестой компенсированной минуте позволит хорвату чуть выдохнуть. Но с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» будет еще тяжелее.