Затянувшаяся серия Акинфеева с пропущенными голами в ЛЧ кажется кошмаром. А каково парню, арестованному после 43 пропущенных мячей в одном матче? Блог «Vanity Fair» поясняет, как новый немецкий фильм сняли без участия «Баварии».

У резервной команды SV Vonderort, выступающей в 3 группе Крайслиги-С (10-й по силе в Германии) были серьезные проблемы с составом. Выездной матч против лидера турнира – PSV Oberhausen – они начали ввосьмером. К перерыву на табло горело 20:0, и эти цифры означали не время или температуру.

Судья просил тренера гостей Ивона Лисенфельда закончить клоунаду, которую и начинать не стоило. Наставник «Вондерорта» тоже склонялся к этой мысли, однако команда не собиралась сдаваться и настояла на продолжении игры. Тренер соперника в перерыве добровольно уравнял составы, убрав с поля трех футболистов, чтобы прекратить избиение младенцев.

Однако и это деморализованному «Вондерорту-2» не помогло. За вторую половину на разреженном пространстве гости получили еще 23, так и не сумев ответить хотя бы одним голом. До этого матча за пять туров «Вондерорт-2» накопил пять поражений при разнице 2:40. После шестого тура она возросла до фантасмагорических 2:83. Хозяева в утешение подарили гостям ящик пива.

25-летнему голкиперу Марко Квиотеку вряд ли было легко пережить этот кошмар, но его беды не закончились. Матчем заинтересовались в органах внутренних дел. Пару дней спустя полицейские пришли прямо на тренировку «Вондерорта» и забрали Марко.

– Они просто хотят уточнить детали – успокоил партнеров и тренера голкипер перед уходом.

Мы ничего не знаем. В полиции нам ничего не сообщают. Сначала Марко пропустил 43 гола, а потом его забрали в тюрьму. Ивон Лисенфельд, главный тренер

Однако с тех пор Квиотек не появлялся и на связь не выходил. Руководство клуба тоже не в курсе, куда пропал вратарь, но очень надеется на его возвращение.

Полиция не говорит нам, что случилось, и мы не можем дозвонится Марко на мобильный телефон. Надеюсь, что все хорошо и он вернется к следующей игре. Кристиан Шреэр, директор клуба

В следующем туре уже без Квиотека с запасным голкипером Каем Шмидтом в рамке Вондерорт-2 уступил «Батенброкеру» 0:8, продолжив улучшать свое выдающееся достижение.

Поэтому не стоит впадать в эйфорию, услышав про нашего парня, забивающего 6 штук за матч в третьей португальской лиге и благоговеть перед другими ребятами, бегающими в турнирах подобного уровня. Европа Европе рознь. Львиная доля наших легионеров выступает за клубы, конкурентоспособные максимум на уровне ФНЛ.

P.S. Согласно немецким СМИ, вратаря, пропустившего 43 гола, забрали в полицию за неоплаченный штраф. Его размер, а также срок заключения никто не сообщает. Но к футболу он не имеет никакого отношения.