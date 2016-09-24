Футбольная красота в РФПЛ или в России тоже умеют играть в футбол

Блог «Футбол в поисках своего развития» доказывает, что и в РФПЛ умеют красиво забивать.

Многие считают, что в России уровень футбола низок, качество полей тоже так себе, в общем все плохо. Но даже у нас умеют красиво играть. Доказательством того является опрос, проведенный бразильским изданием O Globo. А суть опроса заключалась в выборе лучших голов всего мира прошедшей недели. В этом голосовании первые две строчки заняли футболисты РФПЛ.

1 место. Квинси Промес (гол «Оренбургу»)

Гол футболиста московского «Спартака» Промеса набрал в сумме 57,97% голосов и с большим отрывом занял первое место лучших голов недели в мире.

2 место. Жано Ананидзе (гол «Оренбургу»)

Самое интересное, что этот гол из того же матча, что и гол Промеса. В голосовании он набрал 18,84% голосов. Многие же считают этот гол самым красивым в данном матче. Я же предлагаю просто насладиться им.

И как после этого можно сказать, что у нас не умеют красиво играть и забивать. А голы на самом деле европейского уровня.

Помимо этих двух мячей в пятерку лучших вошли голы: Томаса Лемара («Монако» Франция-15,94%), Билли Кинга («Инвернесс» Шотландия-4,35%), Хенри Онейкуру («Брюгге» Бельгия-2,90%).

Бонус

А вот еще один мяч, который был забит совсем недавно Федором Смоловым в ворота ЦСКА. Этот гол вполне достоин попадания в хит-парад по итогам этой недели.