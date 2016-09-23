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    Vanity Fair Все блоги -

    Ch vs BC. Первый матч Черышева против «Реала»

    23 сентября 2016
    «Вильярреал» устоял в Мадриде, а Денис Черышев впервые сыграл против «Реала». Блог «Vanity Fair» сравнивает россиянина с Роналду и Бэйлом с помощью цифр и предлагает Станиславу Черчесову заняться тем же самым.

    Естественно, это лишь одна игра. Все трое не в лучшей форме, которую только набирают после травм. Ни на что не претендуя, просто представляем сухие цифры, характеризующие игру всех троих в матче, в котором «Реал» не стал рекордсменом Примеры по длительности победной серии.

    А это карта активности Черышева и его единственный, довольно опасный, удар в дальний верхний угол, с которым справился Касилья.

    25-летний хавбек 12 лет провел в системе «Реала», но так и не стал своим. После аренд в «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию» Дениса с концами продали «подводникам». Перед матчем Черышев тепло пообщался с бывшими одноклубниками, а в интервью поблагодарил клуб и лично Зидана.

    Каждый день я усердно работал и выкладывался на сто процентов. Иногда в футболе все получается, иногда – нет. Но я горжусь тем, что был игроком «Реала», мадридский клуб дал мне очень многое. Зидан всегда был честен со мной, и в его адрес я могу сказать только слова благодарности. Он всегда поддерживал и понимал меня

    Нам же остается констатировать, что на фоне одной из лучших команд мира Черышев смотрелся вполне достойно. Это значит, что на ближайшие товарищеские матчи с весьма статусными соперниками, анонсированными Виталием Мутко, Черчесов наверняка вызовет испанского легионера.

    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 сентября 2016, 18:32

      С возвращением! Ждём в строю сборной!

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