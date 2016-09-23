Ch vs BC. Первый матч Черышева против «Реала»

«Вильярреал» устоял в Мадриде, а Денис Черышев впервые сыграл против «Реала». Блог «Vanity Fair» сравнивает россиянина с Роналду и Бэйлом с помощью цифр и предлагает Станиславу Черчесову заняться тем же самым.

Естественно, это лишь одна игра. Все трое не в лучшей форме, которую только набирают после травм. Ни на что не претендуя, просто представляем сухие цифры, характеризующие игру всех троих в матче, в котором «Реал» не стал рекордсменом Примеры по длительности победной серии.

А это карта активности Черышева и его единственный, довольно опасный, удар в дальний верхний угол, с которым справился Касилья.

25-летний хавбек 12 лет провел в системе «Реала», но так и не стал своим. После аренд в «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию» Дениса с концами продали «подводникам». Перед матчем Черышев тепло пообщался с бывшими одноклубниками, а в интервью поблагодарил клуб и лично Зидана.

Каждый день я усердно работал и выкладывался на сто процентов. Иногда в футболе все получается, иногда – нет. Но я горжусь тем, что был игроком «Реала», мадридский клуб дал мне очень многое. Зидан всегда был честен со мной, и в его адрес я могу сказать только слова благодарности. Он всегда поддерживал и понимал меня

Нам же остается констатировать, что на фоне одной из лучших команд мира Черышев смотрелся вполне достойно. Это значит, что на ближайшие товарищеские матчи с весьма статусными соперниками, анонсированными Виталием Мутко, Черчесов наверняка вызовет испанского легионера.