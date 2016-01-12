Красавица Штутгарта (фото)

«Шту́тгарт» (нем. Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V.) — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.

«Шту́тгарт» (нем. Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V.) — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Образован 9 сентября 1893 года. Часть системы спортивного общества «Штутгарт». Домашним стадионом клуба является «Мерседес-Бенц-Арена», вмещающая 60 441 зрителя.

Конец XIX и первая половина XX веков

История футбольного клуба началась в конце XIX-го века, а основан он был в 1893 году, как студенческая регбийная команда. Лишь спустя почти 20 лет в 1912 году клуб начал заниматься футболом. Спортивная ассоциация Штутгарта, в которую входит футбольный клуб, на сегодняшний день насчитывает более 40 000 членов. Но широкую известность ассоциация получила именно благодаря спортивным достижениям футбольной команды, которая пять раз становилась чемпионом Германии и трижды выигрывала национальный кубок.

Вторая половина XX века

В первые годы своего существования «Штутгарт» был крепким середняком турнирной таблицы. Лишь в 50-х годах к клубу приходят настоящие успехи, когда на пост руководителя пришёл Роберт Шлинз. За восемь лет руководства «однорукий Роберт» (футбольный специалист потерял свою левую руку в результате автокатастрофы), команда завоевала четыре трофея. Среди них чемпионство в национальном первенстве 1950-го и 1952-го годов, а также победы в Кубке Германии в 1954-го и 1958-го годов. Однако, в состав сборной Германии не вошёл ни один представитель «Штутгарта», так как то поколение футболистов не считалось звёздным.

С появлением в клубе Карелца Фостера, Ханси Мюллера и Оттмара Хитцфельда, команда начала демонстрировать более яркий и атакующий футбол. Однако в этот период, конца 70-х начала 80-х, «Штутгарту», которым руководил Ханс-Юрген Зундерманн, постоянно чего-то не хватало для достижения чемпионского результата. Команда за пять сезонов, после возвращения в бундеслигу, дважды занимала 2-е и один раз 3-е место в турнирной таблице. В сезоне 1981-82 годов «Штутгарт» занял 9-е место, после чего Зундерманн был уволен, а на его пост был приглашён Хельмут Бентаус. Новый тренер тут же вернул клуб в привычный статус призёра, заняв в сезоне 1983 года 3-е место, а в наследующем сезоне «Штутгарт» выиграл своё третье чемпионство. Оно же стало первым золотом со времён создания бундеслиги. В 1989 году команде удалось дойти до финала Кубка УЕФА, где клуб уступил по сумме двух матчей итальянскому «Наполи» 4:5, в котором на тот момент играл Диего Марадона.

В 1992-м году клубом руководил Кристоф Даум, которому в первый же полный сезон своего пребывания на посту главного тренера удалось привести команду к четвёртому титулу чемпионов Германии. В середине 1996-го года на пост тренера был приглашён молодой и перспективный Йоахим Лёв, который до этого в «Штутгарте» занимал пост помощника главного тренера. В дальнейшем Лёв достиг поста наставника сборной Германии. При всём этом двухлетний этап карьеры Лева в «Штутгарте» назвать очень удачным трудно. В 1997-м году клуб выиграл Кубок Германии, а чемпионате того же года команда финишировала четвёртой. Тот же результат в национальном первенстве ожидал «Штутгарт» и на следующий год, а в финале Кубка Обладателей Кубков в Стокгольме клуб уступил «Челси» со счётом 1:0.

Начало XXI века

С приходом в «Штутгарт» на пост главного тренера Феликса Магата, начинается новейшая история клуба. Прозваный «Железным Магатом», новый руководитель делал ставку на молодёжь, которая ориентируясь на опытнейшего капитана команды Красимира Балакова быстро росла. В 2003-м году «Штутгарт» занял 2-е место в национальном первенстве. В то время в клубе зажглись такие игроки как Александр Глеб, Филипп Лам, Кевин Кураньи, Тимо Хильдебранд и другие. С уходом Феликса Магата в «Баварию» руководство клуба решило не сворачивать с пути доверия собственным воспитанникам. На пост главного тренера был приглашён Армин Фе, которому в 2007-году удалось привести «Штутгарт» к пятому титулу чемпионов Германии. В том же году молодой нападающий клуба Марио Гомес был удостоен звания лучшего футболиста Германии. До этого, игроки «Штутгарта» это звания получали лишь дважды — в 1982-м году Карл-Хайнц Фёрстер, а в 1998-м Юрген Клинсманн. В Лиге Европы 2012—2013 стартует с 4-го квалификационного раунда. Соперник — московское «Динамо», находящееся на последнем месте в своём чемпионате. Дома Штутгарт выиграл 2:0 благодаря дублю Ведада Ибишевича. Поединок на Арене Химки завершился со счетом 1:1. «Штутгарт» попал в группу E вместе со Стяуа, Копенгагеном и Мольде.