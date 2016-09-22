Пасуй на длинного. Как Слуцкий перестраивает ЦСКА

Офсайды, передачи, удары, единоборства, оборона. Чем нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего, и почему упростить игру – не значит сделать её хуже.

Сразу оговоримся, что для полноценных выводов данных недостаточно. Сыграно всего семь туров, в которых у ЦСКА лишь однажды был соперник сопоставимого класса. В остальных шести встречах армейцам приходилось взламывать эшелонированную оборону, что естественно накладывало свой отпечаток на игровой рисунок и стиль команды Слуцкого.

И всё же некоторые показатели отличаются настолько разительно, что списать все на уровень соперников попросту не получится. ЦСКА меняется, и не он один.



В первую очередь обращает на себя внимание снижение показателей обороноспособности. В прошлом сезоне ЦСКА был лучшей командой лиги по числу отборов. Сейчас армейцы третьи с конца, а по перехватам и вовсе худшие. И если подобные цифры можно объяснить матчами на старте, когда ЦСКА душил до последних минут соперника, вырывая очки, то в Питере, Самаре, да и дома с «Тереком» армейцы забивали быстро, а затем играли от обороны. Несмотря на скромную статистику, ЦСКА почти не пропускает. Однако лидер – «Спартак» – лучший и по отборам, и по перехватам.

Если говорить об организации игры в созидании, то ЦСКА, и без того делавший серьёзный акцент на длинные передачи, сейчас в этом компоненте просто король. Армейцы прибавили как в количестве, так и в качестве длинных передач. Следующие графики и таблицы позволяют в этом наглядно убедиться.

Раскладка по персоналиям (голкипер, дуэт центральных защитников и пара опорных хавбеков) говорит о том, что либо игроки обороны ЦСКА одновременно здорово прибавили в качестве передач, либо адресаты этих передач стали лучше двигаться, лучше открываться и лучше цепляться за эти мячи.

Отметим также, что армейцы гораздо реже попадают в офсайды. Если в прошлом сезоне игроки ЦСКА оказывались там чаще всех в лиге (2,6 за игру), то сейчас они в середине таблицы по этому показателю (1,7). А так выглядит пятерка команд, делающих наибольшее количество длинных передач. ЦСКА с большим отрывом впереди.

ЦСКА на общем фоне прибавил в верховых единоборствах. Это не заслуга провально ведущего их Траоре. Здесь стоит отметить традиционно сильного Вернблума, Фернандеса и прибавившего Дзагоева. Хорош на втором этаже и дублер Траоре Страндберг. С учетом того, как играет ЦСКА прямо сейчас, вполне вероятно, что Слуцкий станет больше доверять шведу. Особенно если Траоре не начнет забивать.

Наконец, нельзя не отметить более акцентированные действия в завершении. В среднем за матч ЦСКА наносит всё те же 15 ударов, однако улучшил их структуру с точки зрения дистанции до ворот. Если в прошлом сезоне больше половины ударов наносилось из-за пределов штрафной, то сейчас лишь 40%.

Поможет ли всё это отстоять титул и выступить успешнее чем обычно в Лиге чемпионов, сказать пока сложно. Однако то, что Слуцкий не стоит на месте и ищет новые пути к достижению результата – очевидно.