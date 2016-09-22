Габулов, Касерес, Адебайор и другие известные свободные агенты

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную свободных агентов, каждый из которых нам прекрасно знаком.

Трансферное окно закрыто, поэтому в данный момент клубы РФПЛ могут усилить состав только свободными агентами. Среди доступных футболистах есть достаточно сильные исполнители из которых можно даже составить символическую сборную.

Вратарь. Владимир Габулов (Россия), 32 года

Экс-вратарь сборной России этим летом покинул «Динамо» и пока не смог найти себе новую команду. Очевидно, сейчас вратарские позиции во всех клубах РФПЛ укомплектованы, хотя возможно, лидеру чемпионата России «Спартаку», не помешает конкуренция на вратарской позиции, а так Владимир остается ждать травм основных вратарей, чтобы впоследствии заменить их.

Защитник. Мартин Касерес (Уругвай), 29 лет

Самый «лакомый кусочек» на трансферном рынке. Экс-защитник «Ювентуса», способный сыграть в центре защиты и на правом фланге, пропустил практически весь прошлый сезон из-за травм. Поэтому летом команду подыскать не сумел, скорее всего, форму еще не набрал, правда уже в начале сентября возникли слухи о заинтересованности Конте в Касересе. Очевидно, защитник сборной Уругвая способен усилить любой клуб РФПЛ начиная с «Зенита» и заканчивая «Ростовом».

Защитник. Фелипе Сантана (Бразилия), 30 лет

Экс-защитник «Боруссии Д» и «Шальке» после семи лет в Бундеслиге решился на изменения в карьере и в прошлом сезоне успел поиграть в РФПЛ за «Кубань». Конечно, командировка выдалась короткой, и сейчас Сантана ищет новые варианты продолжения карьеры, опыта бразильцу не занимать, ведь он играл в полуфинале ЛЧ, правда после «Боруссии Д» его карьера пошла по нисходящей.

Защитник. Алекс (Бразилия), 32 года

Экс-защитник «Милана» и «ПСЖ» покинул этим летом Италию и ищет новый вызов в своей карьере. Бразилец вполне может сыграть пару сезонов на неплохом уровне. Что говорить, если «Ростов» в последние дни трансферного окна подписал 32-летнего малоизвестного сенегальца, которому Алекс точно не уступает в защитных навыках.

Защитник. Хуан Варгас (Перу), 32 года

Этим летом Варгас покинул испанский «Бетис», где играл на позиции левого защитника, хотя в «Фиорентине», в основном, перуанец играл в полузащите. Его мощная левая принесла достаточное количество очков испанцам, потому что штрафные Варгаса были неберущимися. Сезон отыграть перуанец может на хорошем уровне, плюс он может сыграть в полузащите и защите, поэтому к этому игроку стоит присмотреться повнимательней.

Полузащитник. Салли Мунтари (Гана), 32 года

Экс-полузащитник «Интера» и победитель Лиге Чемпионов, после пары сезонов в Саудовской Аравии вышел на рынок свободных агентов. Но достаточно перспективный футболист в свое время запомнился болельщикам скандалами больше, чем игрой на футбольном поле.

Полузащитник. Людовик Обраньяк (Польша), 31 год

Экс-полузащитник сборной Польши достаточно успешно играл во Франции в «Лилле», но после переезда в Германию («Вердер») его карьера пошла по нисходящей. Аренды в турецкие клубы и окончательный переезд в Израиль в «Маккаби Хайфа». Но уже этим летом Людовик стал свободным агентом и ищет подходящие варианты для своей карьеры.

Полузащитник. Стефан Сессеньон (Бенин), 32 года

Стефан успел поиграть за «ПСЖ», «Сандерленд» и «Вест Бромвич», поэтому футболист он достаточно опытный. Стефан Сессеньон обладает достаточно высокой скоростью, поэтому для команд, любящих играть на контратаках он вполне может пригодиться, да и «путь Обертана» (из АПЛ в РФПЛ) бенинец способен повторить.

Полузащитник. Джуниор Хойлетт (Канада), 26 лет

Этим летом экс-полузащитник «КПР» и «Блэкберна» покинул Англию, где успел поиграть в Премьер-лиге и Чемпионшипе. Джуниор обладает отличной скоростью, плюс достаточно опытен и в принципе, как для свободного агента, достаточно молод, поэтому если новому клубу Хойлетта удастся вернуть ему его лучшую форму, на игроке можно будет еще и заработать.

Нападающие. Эммануэль Адебайор (Того), 32 года

Экс– форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» вполне мог числиться в составе «Лиона», но на днях провалил встречу с руководством клуба. Говорят, что на встречу он пришел с сигарой и попросил налить ему в кофе виски, такие замашки не понравились руководству «Лиона» и они отказались от трансфера Адебайора. Очевидно, Эммануэль может отыграть пару сезонов на хорошем уровне просто нужно желание, которого пока нет.

Нападающие. Асамоа Гьян (Гана), 30 лет

Лидер сборной Ганы сейчас доступен для трансфера, ведь провалив медицинское обследование в «Рединге» уже после закрытия трансферного окна, теперь Гьян вынужден продолжать поиски новой команды. В приоритете у ганца клубы из Англии, но и от возможности заработать Гьян не откажется, очевидно, клуб подписавший ганца получит бомбардира высокого уровня.

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