Остер на Джоуи. Избранные цитаты Бартона

Блог VANITY FAIR решил вспомнить лучшие из перлов опального англичанина.

После унизительного разгрома в дерби от «Селтика» 1:5 Джоуи повздорил на тренировке с партнером по «Рейнджерс» Эндрю Холидеем, и руководство клуба на три недели отстранило хавбека от работы с командой. Параллельно Бартона обвинили в нарушении запрета на ставки для игроков. Шотландская FA уже начала расследование. В ходе очередного незапланированного отдыха Джоуи вновь потянуло на откровения.

Сэм Эллардайс — главный тренер сборной Англии. Лучший ли я игрок, чем Сэм? Конечно. Но если Сэм может стать главным тренером сборной Англии, то могу и я? Что у него есть такого, чего нет у меня?

Помимо национальной сборной Бартон добровольно изъявлял отказ от ряда других постов вроде Папы Римского или тренера «МЮ» после ухода Фергюсона. О Ферги, к слову, он тоже высказался бодро:

– Какой был смысл в его уходе на пенсию? Он и так присутствует на каждой игре. Отправился бы в отпуск, поиграл в гольф, провел бы время с семьей или друзьями, трудоголик хренов.

Когда Мойес и Руни вчера заговорили о победе в Лиге чемпионов, я подумал, что либо они что-то знают, либо что-то курят вместе. Скорее всего, второе.

Перспективы «МЮ» с Мойесом Джоуи оценивал скептически, и оказался прав. А так хавбек отреагировал на критику со стороны Алана Ширера:

Он был выдающимся игроком. Пожалуй, лучшим, чем я. Но у меня прическа лучше, и, когда меня приглашают на телевидение, я выбираю футболки получше, и я в отличие от него являюсь личностью в полном смысле этого слова.В общем, не нравится мне этот болван, честно сказать, я его презираю.

Основания для претензий у легенды «Ньюкасла» действительно были – первый выход Джоуи на поле после дисквалификации пришёлся на дерби с «Сандерлендом» и закончился вот этим:

А так Бартон скромничал в свой единственный сезон в «Марселе»:

Я очень надеюсь, что Бекхэм окажется в «ПСЖ». Думаю, что переход Бекхэма – отличное событие для французского футбола. Однако во Франции он не будет самым красивым англичанином. Думаю, что это ударит по его самооценке.

В первом же матче против «ПСЖ» Бартон срубит секс-символа английского футбола в зубодробительном подкате, и Бекхэм чудом обойдется без травмы.

В последнее время Бартон признал футболиста в Неймаре и назвал того ключевым исполнителем атаки сборной, но так было не всегда.

Неймар – это Джастин Бибер от футбола. На старом-добром Youtube он великолепен, а на деле – кошачья моча. И не надо приводить в пример его голы в чемпионате Бразилии. Я, знаете ли, однажды наколотил 77 голов за сезон в лиге для 14-летних. А там уровень был посерьезнее, чем в чемпионате Бразилии.

Бибера англичанин вообще, мягко говоря, недолюбливает:

Я лучше в унитазе помою голову, чем буду фанатом Бибера. Могу понять девочек в возрасте 14 лет, они еще глупы, но людей старше 18? Черт, нет. Вы хотите пойти посмотреть на Джастина живым? Я бы хотел посмотреть на него мертвым.

Досталось от Бартона и Халку. Это в России бразильца считали примой чемпионата, а у Джоуи на его счет имелось другое мнение:

Кажется, из 40 миллионов, которые заплатили за Халка, 39999999 – лишние.

Наивно было бы предполагать, что Джоуи оставит без внимания историю с Азаром, ударившим мальчика, подающего мячи.

Время игр закончилось. Боллбою 17 лет, он тянет время, а потом крючится так, будто его подстрелили. Но Азара все равно будут поливать грязью за несдержанность. Хотя вина Азара только в том, что он ударил боллбоя недостаточно сильно.

А так Бартон выбирает подарки жене:

Было большое искушение купить эту книгу своей благоверной на Рождество, но решил, что лучше еще поживу...

Хотя к институту семьи Джоуи относится очень серьезно:

Вам нужны права, чтобы водить машину, вы покупаете лицензию, чтобы посмотреть телевизор. Для ношения оружия тоже нужно специальное разрешение. Но почему все могут иметь детей? Вам ничего для этого не нужно, кроме желания заняться сексом. Уверен, что сначала надо пройти какие-то тесты или хотя бы показать, что вы способны ухаживать за детьми.

Бартон по-прежнему хорош на поле. В прошлом году 33-летний хавбек попал в символическую сборную сезона в Чемпионшипе. Джоуи был на главных ролях во всех командах, за которые выступал, но не реализовал в полной мере имевшийся потенциал. И вряд ли он об этом жалеет.

Потому что Бартон – культовая фигура для британского футбола. Один из последних героев ушедшей эпохи, когда первой ассоциацией с АПЛ были не бешеные деньги, а безбашенные поступки и борьба на поле до хруста костей.