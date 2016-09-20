РФПЛ. 7-й тур. Волевой

описание и мысли

Осень наступила,

Высохли цветы,

В европейских кубках.

Выступили мы…

Дважды победили,

И одна ничья.

И немного жалко

Наших ростовчан.

Вот такое прекрасное и немного грустное стихотворение пришло мне в голову, а заодно стало эпиграфом к размышлениям о прошедшей футбольной неделе. Осень. Время дождей, поэтических обострений и футбольных сражений.

Начало групповых турниров еврокубков. Болельщик до сих пор ожидает эти матчи с особым трепетом. Ласкает глаз сочная картинка импортных стадионов, гимн турниров перед каждой игрой исполняется на струнах натянутых нервов, волнует. Здесь все лучшие клубы Европы. Матерые тренеры, звездные игроки, большие деньги. Ярмарка талантов, бой быков, парад алле. Многие считают, что результаты противостояний наших клубов с ведущими командами Старого Света дает ясную картину разницы в уровне наших чемпионатов, дополнительную пищу для философских эссе на вечную тему: «Есть ли футбол в России?» и «Что делать, и кто виноват?». Про «виноватых» знают все, а что делать толком не знает никто. Громадное количество программ, ворох советов, волны критики, чаще заслуженной. Ну не наш этот чемпионский турнир. Пока не наш. Редкие выходы из группы – считаем пределом мечтаний. Но все же, если твердо, обеими ножками стоять в луже нашей реальности и не ждать скорой и обязательной победы в Лиге чемпионов, то можно признать результаты последних лет удовлетворительными. Чего уж там. Песочим время от времени заграничных кудесников мяча. Понимаю, утешение слабое, но и со стыда, вроде, не сгораем. Я не говорю, о частных случаях несмываемого позора, я в общем и целом.

Успех или провал – вопрос целей, поставленных задач, амбиций и трезвость в восприятии действительности и своих возможностей клубным руководством.

Боевая, заслуженная, мужская ничья армейцев в выездом матче с серьезным «Байером». Развеселая игра «Зенита», скромная победа «Краснодара» все же подсластили горькое послевкусие не сколько от результата на «Альянц-Арене» в Мюнхене, сколько от бесконечной безысходности в действиях нашего «Ростова». Если убирать ножку в единоборствах – надеется не на что. Еще и не стоит забывать, что в схеме с пятью игроками обороны у «Ростова» в центре остается лишь Сесар Навас. Баштуша и Новосельцева продали, Кудряшов, успешно опробованный в середине, дисквалифицирован, резерва своего у ростовчан нет, как собственно и опыта выступлений на таком уровне.

Пожалуй, лучше, чем Андрей Червиченко, сегодняшний «Ростов» и не охарактеризуешь.

— Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан сказал, что если «Бавария» — космос, то его клуб — это ракета…

— Действительно, ракета. Причем неуправляемая. Никто не знает, куда долетит.

— Бердыеву во главе «Рубина» уже удавалось обыгрывать «Барселону»…

— Очень важный факт, что Бердыев обыгрывал «Барселону» благополучным «Рубином». Но я еще не слышал, чтобы тренер, у которого вся команда в долгах как в шелках, обыгрывал «Барселону».

Ракета упала, не успев взлететь…

Матчи в еврокубках, помимо неоценимого опыта, финансового подспорья – это еще и мягкая, соломенная подстилка.

Две игры за неделю, плюс перелет, акклиматизация. Это же такая невыносимая «нагрузка». Всегда можно оправдать неудачи в следующем туре регулярного чемпионата.

В связи с этим, было любопытно понаблюдать за играми наших лидеров и тем интересней проанализировать результаты прошедшего тура

16 сентября (пятница)

«Оренбург» (Оренбург) — «Спартак» (Москва) — 1:3

Голы: Георгиев 41 (с пенальти) — Промес 2, 66. Ананидзе 70

17 сентября (суббота)

«Томь» (Томск) — «Арсенал» (Тула) — 1:0

Гол: Дьяков 26

«Урал» (Екатеринбург) — «Анжи» (Махачкала) — 0:1

Гол: Обертан 25

«Терек» (Грозный) — «Амкар» (Пермь) — 1:3

Голы: Родолфо 9 — Милькович 26, Зайцев 51, Гол 75 (с пенальти)

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:1

Гол: Чорлука 69 (в свои ворота)

Нереализованный пенальти: Пейчинович 56 («Локомотив»)

18 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) — 1:2

Голы: Ятченко 45 — Головин 8, Игнашевич 77

«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1

Голы: Налдо 89, Смолов 90 (с пенальти) — Навас 10

19 сентября (понедельник)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 4:1

Голы: Кришито 16 (с пенальти), Мак 53, Жулиано 59, Дзюба 63 — Жонатас 86

Часто приходится сталкиваться с забавным мнением, мол, команда «умышленно» не вышла из группы евротурнира, чтобы все силы сконцентрировать на играх во внутреннем чемпионате. Выходит, «специально» вылетают, потом снова борются за попадание в еврокубковую зону, выполняют задачу на сезон и опять якобы «умышленно» вылетают, чтобы вновь завоевать медали. Какая-то уж очень кривая и непостижимая логика.

Нет длинной скамейки и игроков приличного уровня, опыта участия, хромает индивидуальное мастерство, как и функциональная подготовка – вот и вылетают…

А еще форсированная подготовка к сезону для успешной игры в предварительных матчах, часто больно отзывается неудовлетворительными результатами, забитыми мышцами, сведенными ногами и увольнениями тренера. «Краснодар» катком прокатился по своим соперникам, а теперь являет собой группу случайно приглашенных физкультурников. «Ростов» превзошел и крепкий «Андерлехт», и некогда знаменитый «Аякс», и упускает минимальное преимущество в матче с «Краснодаром». Предсказуемо терпит сокрушительное поражение в дебютном матче Лиги чемпионов.

Жаль «Ростов», по-человечески, по-доброму жаль. Курбан Бекиевич в поисках лучшей доли не соизмерил свои амбиции с потребностями заинтересованных в нем клубов и вернулся в «Ростов», на удивительную по своей бессмысленности должность. Команду, то объявляют банкротом, то лишают финансирования. Бердыев вроде консультирует, а тренирует и руководит вроде Дмитрий Кириченко, потом появляется Иван Данильянц, который вынужден отбиваться от назойливых журналистов, объясняя причины последних результатов, при этом убеждает, что в клубе все прекрасно и никаких особых изменений не произошло. Отсутствие Бердыева на скамейке, его попытки совмещать тренерскую работу с административно-руководящей – не главная, но ощутимая проблема сегодняшнего «Ростова». Когда такое было, чтобы команды руководимые Бердыевым проигрывали, ведя в счете? Вспомним «Зенит», теперь «Краснодар», да и с «Баварией» можно было бы сыграть гораздо надежней.

Василий Голубев – губернатор Ростовской области: «Решение о продолжении работы в „Ростове“ Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков. Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире».Конец цитаты.

Жаль, что, по всей видимости, этот чемпионат не подарит нам прошлогоднего сюрприза в виде очередного российского «Лестера». Зато лидеры набирают привычный темп. Все, кто мог хоть как-то пощипать перышки, неспособны побеждать в играх с себе равными. Где прошлогодний «Терек», неуступчивый и грозный? Когда закончится эксперимент с участием испанского «тренеришки» Грасии? Что с опасным «Уралом»? «Крылья Советов» не одержали ни одной победы и с двумя очками замыкают турнирную таблицу. Когда Семин сможет вдохнуть жизнь в измученный переменами родной «Локо» и сможет ли? Команда с таким подбором игроков лишена какой-либо игровой мысли. Поражение от «Уфы» – это не случайность и не несчастный случай. Отдав все эмоции в дерби со «Спартаком», на Уфу уже ничего не осталось. Справедливости ради скажу: все сложнее смотреть на игры наших уважаемых «середняков». Обилие борьбы и минимум голевых моментов на фоне огромного количества брака.

Зато я теперь прекрасно понимаю, что имел в виду мистер Луческу, жалея, что Жулиано не играл за «Зенит» с первых туров. Ведь это именно Мистер настаивал на этом трансфере.

«Я очень хорошо знаю Жулиано. Очень много раз мы играли против него, его качества известны. Капитаном такой команды, как „Гремио“, быть непросто, игра с 18 лет за все сборные Бразилии тоже о чем-то говорит. Плюс я хорошо знаю его личные качества. Мак имеет большой международный опыт, он будет игроком для ротации с учетом лимита. Его скорость и агрессия впечатляют, именно этого сегодня не хватало в линии атаки».

И эти ребята здорово и главное быстро вписались в игровые построения команды. Поэтому оживился Дзюба, заработали фланги, команда за три последние игры забила (внимание) 13 мячей. Почему-то, Жулиано напоминает мне Матье Вальбуэна. Плотно сбитый живчик с поставленным ударом и шикарным виденьем поля.

С огромным нетерпением и интересом ожидаю 2 октября. В матче 9-го тура на «Петровском» в непримиримом придуманном дерби двух столиц мы увидим интересный и боевой матч. «Зенит» принимает московский «Спартак». Надеюсь на то, что все основные игроки подойдут к этой игре в добром здравии, а также, что очередные попытки раскачать спартаковскую лодку потерпят заслуженное фиаско.

Нет смысла говорить сейчас о победе «красно-белых» и множестве моментов, созданных «Оренбургом». 3-1 – весьма убедительная победа.

Я все волновался. Что так тихо? «Спартак» побеждает, Каррера всех удивляет. Но идет спокойная планомерная работа. Даже Бубнов не так активен, приуныл.

Но вот время идет, и все чаще приходится слышать мнение, что, мол, все успехи команды при итальянском тренере – заслуга исключительно работы предыдущего тренерского штаба. Заложили базу, физику и т.д. И я согласен. Только вот они почему не забыли добавить ко всему этому осмысленную игру и приемлемый результат. Опять заговорили про проблемную оборону и определяющую роль Промеса в спартаковских успехах.

Но это было только начало. Публику готовили к главному. Интервью Дмитрия Аленичева «Спорт-Экспрессу» очень напомнило его неуемное желание помочь любимой команде в далеком 2006 году, дабы изгнать из нее Старкова как человека несовместимого со спартаковским духом. Тогда тоже было интервью этому же изданию.

С Вашего позволения выделю несколько основополагающих тезисов.

Как Дмитрий Анатольевич путался в собственных показаниях.

– Нет, бегать вдоль бровки – это не мое. Главное – донести футболистам еще в раздевалке, что ты от них хочешь. Если что-то не получается, можно подойти к полю и подсказать. Но не допекать. Сейчас же пошла мода на тренеров, которые «вспахивают фланг» и как бы живут с коллективом. Но это показуха. Разве Венгер так поступает? Или Анчелотти? Каждый ведет себя так, как считает нужным. В последнее время и я стал «пихать». Но в целом стараюсь быть спокойнее.

– Пусть тактикой будут в первую очередь озабочены те, кто собирается обороняться. А мы должны знать, куда открываться, как и в какой момент пас отдавать. Да, в обороне при потере мяча возникали проблемы, но они не связаны с тактическими моментами.

Так ли часто мы видели на протяжении работы Дмитрия Анатольевича «атакующий», «комбинационный» «Спартак»?

– У каждого тренера своя философия. Лично я никогда не приду к оборонительному варианту. И в Туле к нему не прибегал, хотя предлагали всю команду сзади поставить. Пусть случится поражение, но иначе мне неинтересно. В конце концов, футбол – это зрелище.

– Команда туров десять играет так, как ее готовили. Поэтому пока, считаю, она держится на том фундаменте, который заложил наш штаб.

– Недооценка соперника. Мы же на выезде могли победить 2:0 или 3:0. И все закончилось бы. Настраивали ребят на ответную встречу, говорили: «Не думайте, что будет легко». Но, видимо, все равно в голове сидит: сейчас обыграем их на классе. Однако, так или иначе, виноват я – это однозначно.

– Правда ли, что в «Спартаке» наибольшим влияем в трансферных вопросах обладает технический директор Юхан Гераскин? Отвечу так: большую роль в этом процессе играют люди, которые продвигают не тех, кто действительно необходим команде, а тех, кто лично им нравится. Но меня попросили не вмешиваться. Сейчас так не поступал бы, вел бы себя по-другому. Порядочно и спокойно, но по-другому. Конечно. Так, как было, нельзя.

Скажу откровенно: это я просил руководство подписать Рому Зобнина. И Андрея Ещенко еще в декабре хотел взять – тогда не настоял. Летом было пожелание приобрести трех игроков хорошего класса: центральных защитника и хавбека и футболиста в группу атаки. Полузащитника взяли – Фернандо. На мой взгляд, это исполнитель очень высокого уровня. Переговоры шли тяжело, но я уговорил Леонида Арнольдовича купить бразильца. Хотя цена вопроса высокая. На эту позицию рассматривали трех кандидатов, но я настаивал именно на Фернандо.

– Вы видели последние матчи красно-белых? Большой процент брака при передачах. Я об этом и Глушакову говорил: ты – это центральная ось, у тебя должно быть минимум брака. В обороне при Каррере неплохо выглядят, но в атаке Зе Луиш нестабилен.

– Вообще считаю, что не нужно выносить сор из избы. Если люди работают, общаются друг с другом в клубе определенное время, не стоит потом давать какие-то неприятные публичные оценки.

И вынес…

Странное мнение у экс-тренера и относительно Массимо Карреры. С одной стороны, по мнению Аленичева, этот футбол «не то». При этом он отмечает, что результат «красно-белых» – наработки его штаба, что команда играет так, как ее готовили.

Играла бы команда хотя бы приблизительно именно так, как это мы видим сейчас, стоило бы увольнять такого тренера?

В целом интервью оставило неприятный осадок. Уходя уходи. Ах да, и про сор из избы тоже не забывай. Пора бы уже полюбить «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Плавал же – знает.

Поэтому-то и нравится мне Массимо Каррера. Не потому, что побеждает, а потому, что больше делает, чем говорит:

– Да, я знаю, что «Спартак» привык побеждать, но давно не выигрывал титулы. Что же, могу только повторить: мне нравятся такие вызовы. Я сам играл в командах, от которых ждали только побед, поэтому я знаю, что значит слово победа. Но это только слово. Его легко произнести. Но на деле, чтобы выигрывать нужны самоотдача, воля, желание. Без этого победить невозможно.

Но были и другие герои. Отметим лучших игроков и выскажем свое мнение.

Квинси Промес. «Спартак»

На мой вкус лучший игрок тура. И дело не только в прекрасных голах. Уровень, ниже которого он не опускается, и заряженность на борьбу во благо команды и положительного результата.

Жулиано. «Зенит»

Парень пришел, увидел, заиграл. И кто скажет, что это не большой игрок и мастер? Заслуга в последних успехах питерского клуба не вызывает никаких сомнений.

Артем Ребров. «Спартак»

Спас. Что тут говорить?

Отдельно хотелось бы выделить и Дзагоева, Еременко, Головина (особенно), Дзюбу, Мака, Жиркова, Дмитрия Комбарова и многих, кто помогал своей команде в непростых играх прошедшего тура.