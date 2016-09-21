Преображение Коряна и гекса-трик в Португалии. Как русские выступают в Европе

Асильдаров забил в Казахстане. Черышев продолжает набор формы. Нойштедтер неожиданно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские легионеры выступают в Европе.

Кубковая битва Митрюшкина

Тяжелым для «Сьона» выдался матч 1/16 Кубка Швейцарии с командой «Ксамакс». «Сьон» выиграл у соперника с хоккейным счетом 4:3. Весь матч отыграл Антон Митрюшкин. Два из трех мячей российский голкипер пропустил с пенальти.

Корян продолжает удивлять

Своей игрой Аршак Корян постоянно намекает, что молодежную команду «Витесса» он перерос. Однако тренерский штаб продолжает держать Коряна в молодежке, на что футболист отвечает голами и передачами. Аршак непосредственным образом поучаствовал в разгроме команды «УНА» (5:1), забив гол и сделав два голевых паса. В пяти проведенных на молодежном уровне встречах на счету россиянина пять забитых мячей и четыре ассиста.

Черышев набирает форму

В тяжелом матче «Вильярреал» вырвал победу у «Реал Сосьедада» (2:1). Дублем в этом матче отметился Алешандре Пато, которого на 70-й минуте заменил Денис Черышев. Россиянина продолжают постепенно подпускать к играм основного состава. Перед этим он провел на поле большую часть матча Лиги Европы против «Цюриха». Впереди «Вильярреал» ждет встреча с мадридским «Реалом» – бывшим клубом Черышева.

«Кайрат» продолжает борьбу

Казахстанский «Кайрат» со счетом 2:1 обыграл «Иртыш». Всю встречу отыграл российский полузащитник Михаил Бакаев. Андрей Аршавин вышел на замену на 58-й минуте, но в забитых мячах участия не принимал. Отставание «Кайрата» от лидирующей в чемпионате «Астаны» по-прежнему составляет четыре очка. У конкурента при этом еще и есть одна встреча в запасе.

В другом матче чемпионата Казахстана сошлись «Тобол» и «Тараз». «Тобол» одержал победу со счетом 3:1, а один из мячей забил форвард Шамиль Асильдаров. Защитник «Тараза» Антон Григорьев также присутствовал на поле.

Новости из Чехии

«Спарта» не смогла выиграть у «Фастава» (1:1). Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут. Еще хуже обстоят дела у «Слована». Либерецкий коллектив уступил пражской «Славии» со счетом 0:1. Весь матч отыграл нападающий «Слована» Николай Комличенко, но результативными действиями не отметился. «Спарта» занимает в турнирной таблице четвертое место, а «Слован» с пятью очками опустился на 14-ю строчку.

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Прогнозируемое поражение «Славии»

Две победы подряд «Славии», возглавляемой Александром Тархановым, давали хороший настрой на матч с «Лудогорцем». Однако «Славия» предсказуемо уступила одному из лидеров чемпионата со счетом 1:3. Нападающий Сердер Сердеров отыграл 66 минут и отметился голевой передачей, лишний раз показав себя перед скаутами. «Славия» занимает в чемпионате 11-е место, набрав шесть очков.

Неожиданность из Португалии

Нападающий португальской «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев, арендованный у «Анжи», отметился в прошедшие выходные уникальным достижением. 20-летний форвард оформил гекса-трик, забив шесть мячей в ворота клуба «Навал». Матч третьей португальской лиги завершился со счетом 8:0 в пользу «Фатимы».

У остальных российских игроков, выступающих в Португалии, все куда хуже. Базелюк и Лысцов не попали в заявки «Эшторила» и «Тонделы», а Рукас остался в запасе «Лейрии» в матче против «Витории Сернаше» (1:0).

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Как дела у остальных

Турецкий «Фенербахче» одержал разгромную победу над клубом «Касымпаша» (5:1). Роман Нойштедтер наблюдал за этим успехом со скамейки запасных, а пару центральных защитников «Фенербахче» теперь составили Шкртел и Кьер.

«Левадия» обыграла команду «Пайде» со счетом 4:0. В составе победителей на поле были Антон Миранчук, Евгений Кобзарь и Алан Гатагов. В протоколе отметился лишь Гатагов, получивший желтую карточку.

Сербский «Спартак», возглавляемый Андреем Чернышовым, выиграл в выездном матче у команды «Чукарички» (4:2). «Спартак» занимает в чемпионате Сербии пятое место, имея 16 набранных очков.

Андрей Панюков дебютировал за «Брагу Б» в игре против «Визелы», появившись на поле на 65-й минуте. Встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.

Голкипер ВПС Евгений Кобозев провел уже 14-й матч на ноль в чемпионате Финляндии. Теперь ему не смогла забить команда «Ильвес» (0:0).

Фото: pfcslavia.com, vitesse.nl, globallookpress.com