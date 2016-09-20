Не корридой единой! История большой ненависти: Дерби Севильи

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» начинает рубрику «Испанские дерби» и первым в этой категории будет «севильская битва» в преддверие матча 5-го тура Примеры «Севилья» – «Бетис» на «Рамон Санчес Писхуан».

Испания во многом своенравна и самобытна. Каждое автономное сообщество имеет свою изюминку, особенности, колорит. Испания страна противоречий, здесь уживаются каталонцы, борющиеся не первый год за свою независимость и Страна Басков, давно считающие себя отдельным государством, иногда только за упоминание об Испании можно получить по шапке от особо радикальных болельщиков. Но особое место по праву занимает Андалусия со своей столицей в Севилье.

Андалусия выгодно расположена – находится на юге Пиреней , омывается Средиземным морем, водами Атлантики и Гибралтарским проливом. Именно в этих краях, пожалуй, самый тёплый климат в Европе, что манит десятки тысяч туристов. Севилья фестивалит круглый год, а местное население здесь достаточно приветливое и доброжелательное, обладающее отличным чувством юмора. В Севилье ты не чувствуешь себя чужим, это и согревает душу.

Одной из самых ярких особенностей местного населения считается непреодолимая жажда к захватывающим зрелищам, в частности, к корриде. Но не корридой единой! Футбол здесь занимает почётное место, а дерби «Севильи» и «Бетиса» в некотором роде раскрывает сущность всея Испании, ведь в одном городе уживаются две совершенно разные команды по менталитету, жизненным принципам и результатам

История большой ненависти

Первые воспоминания о «Севилье» датируются 28 февраля 1890 года, тогда в газете «Las Provinsias» энтузиасты опубликовали письмо-обращение к руководству старейшего клуба Испании «Рекреативо» с предложением сыграть товарищеские матч. Письмо подписал некий Уайт, представленный в качестве секретаря футбольного клуба «Sevilla Foot-Ball Club». 8 марта 1890 году этот матч состоялся, в истории испанского футбола его трактуют как первый матч в истории страны. Команда имела эмблему, название, правление, все атрибуты клуба, но ей было предписано развалиться. Игроки же после 6 матчей с «Рекреативо» также были распущены, забавно, но большинство из них начали заниматься греблей.

Спустя 5 лет, 14 октября 1905 года собравшийся кружок энтузиастов и любителей футбола официально зарегистрировал в муниципалитете Севильи организацию «Sevilla Foot-Ball Club», по сути тот же клуб, что и 5 лет назад, только сейчас его решили довести до ума. Президентом правления назначили Хосе Луиса Гальегоса, в правление клуба входило 5 человек, а в команде насчитывалось 23 игрока. В 1907 году команда впервые провела выездной матч, против «Рекреативо».

Спустя год после первого официального матча «Севилья» много игроков ушло, тогда руководство решило набирать среди местного населения. В локальных газетах появилось объявление о наборе в команду всех желающих играть в футбол. Спрос оказался сумасшедшим, сотни желающих прошли просмотр и всё-таки состав был укомплектован. После того, как отсеялось много людей, не пустыми стали разговоры о возможном создании второго клуба Андалусии. К тому же, большинство не прошедших селекцию нарекали на своём происхождении, мол не взяли из-за социального статуса и ведь не лукавят, в приоритете были аристократы. Ситуацию здорово подогрело и негодование одного из игроков «Севильи» о том, что он не желает играть в команде с простым работягой.

Подобная политика вызвала волну негодования в обществе. Спустя два года после основания «Севильи» студенты политехнического колледжа столицы Андалусии с улицы Сервантеса решили создать свой отдельный клуб, в противовес существовавшему и дали ему незамысловатое название — «Sevilla Balompie». Чуть позже к ним присоединились некоторые менеджеры «Севильи», недовольные политикой отбора игроков. Таким образом, в 1907 году в Севилье было два футбольных клуба — «Sevilla football club» и «Sevilla Balompie».

В 1910 году был создан еще один клуб — «Betis Football Club», названный в честь реки Гвадалквивир. В 1914 году «Sevilla Balompie» и «Betis Football Club» слились воедино и образовался клуб «Betis Balompie». В том же году в знак особого внимания и покровительства со стороны королевского двора он получил приставку «Real», которая в такт политическим изменениям в стране то отпадала, то появлялась вновь.

Вот исторически сложилось, что «Севилья» – клуб аристократов, а «Бетис» представлял пролетариат, обычное население, бедных.

С первого официального противостояния матч «Севильи» и «Бетиса» стал ожесточённой схваткой. Рубка на поле была сумасшедшей, болельщики вовсе потеряли рассудок, уже тогда болельщики «Севильи» начали унижать оппонентов, оскорбительно называя из «Pipinhos» – «огурцы» в переводе с испанского, кличка закрепилась за «Бетисом» по сей день.

Впрочем, деление имеет не только социальный характер, также оно несёт и расовый подтекст. Исторически также сложилось, что «Севилью» поддерживают иммигранты, мавры из Северной Африки, беженцы из других регионов, которые часто заселяли элитные кварталы столицы Андалусии! Да и руководство никогда не брезговало приглашать темнокожих иностранцев. Соответственно группировка ультрасов «Севильи» придерживается неофашистских взглядов. В то время, как «Бетис» исторически был скорее «клубом для своих», ультрасы «Баломпье» более радикальны в своих суждениях и негативно относились к маврам, иммигрантам. Понятно, что с годами радикализм иссякал и сейчас не в новинку увидеть темнокожего игрока в рядах «Бетиса». Да что уж там говорить, если в «Атлетике» из Бильбао с их жесткой политикой играет Иньяки Уильямс.

Болельщики издавна старались переплюнуть друг друга.Так на Писхуане принято громко петь гимн «Севильи», 40 тысяч на «Писхуане» могут перекричать весь «Камп Ноу», исполняющий гимн «Барселоны». Но фанаты «Бетиса» известны своими хулиганскими проделками, всё-таки эта команда рабочего класса, нищих кварталов, где царит беззаконие и уличные порядки.

«Севилья» и «Бетис» никогда не брезговали сделать подлость друг другу. Так в сезоне 1996/1997 «Севилья» провалила сезон и по иронии «Бетису» предстоял матч против прямого конкурента «Спортинга». Поражение хихонцев могло обеспечить «Севилье» сохранение прописки, а победа конкурентов означала лишь одно – вылет! Болельщики «огурцов» умоляли своих любимцев проиграть, так оно и случилось, скорее всего неслучайно. Но, как говорится «Жизнь – бумеранг»! Уже в сезоне 1999/2000 «Севилья» проиграла в последнем туре «Овьедо» и утащила за собой «Бетис»!

Впрочем, всё-таки были и моменты единения в истории. После трагической смерти Антонио Пуэрты на поле фанаты обеих клубов почтили его память. Действительно, не стоит забывать, что все мы в первую очередь люди, а потом уже болельщики, оппоненты или враги!

Скорее это был единичный акт примирения, потому что история ожесточённых противостояний тянется вплоть до сегодня.

ТОП памятных дерби

Сезон 1918/1919. «Севилья» – «Бетис» – 22:0

Противостоянии на заре создания этих команд. Тогда ненависть была действительно предельной, «аристократы» из «Севильи» с презрением относились к «работягам» из «Бетиса». Впрочем, этот разгром не раскрывает сути. Достоверной информации с тех пор не сохранилось, но существует две легенды. Первая гласит, что ключевых игроков «Бетиса» призвали на военную службу, что исключало их возможность играть в футбол; вторая гласит, что в день матча власти Севильи специально вызвали в наряд патрулировать город несколько игроков основного состава «Бетиса». «Огурцы» сочли это за оскорбление и на эмоциях выпустили ребят из своей кантеры, которые безбожно проиграли аж 22:0.

Сезон 2006/2007. «Бетис» – «Севилья» – 0-1

С одной стороны всего лишь рядовой матч кубка. Но в тот сезон «Бетис» одолел в Копа дель Рей мадридский «Реал» и игроки, болельщики как никогда хотели взять трофей. По идее матч ничем непримечателен, «Севилья» выиграла 0-1. Но как только Кануте забил, болельщик «Бетиса» швырнул в наставника «Севильи» бутылкой. Всё бы ничего, но этим невезучем тренером был Хуанде Рамос, несколько сезонов назад ещё тренировавший «Бетис». Возможно тот болельщик так и не простил предательства Рамоса. Коуча госпитализировали, матч остановили и доиграли потом на нейтральном поле, а «Севилья» в итоге взяла кубок.

Сезон 2012/2013. «Бетис» – «Севилья» – 3-3

Матч в лучшем духе севильского дерби. Кстати, именно этот сезон стад одним из немногих, когда «Бетис» закончил сезон выше, чем «Севилья», по итогам которого «огурцы» попали в зону Лиги Европы, «Севилья» также попала, но лишь благодаря «Райо» и «Малаге», одни не привели в порядок финансовые показатели, а другие получили внушительные запрет на Еврокубки на ближайшие пару лет.

Уже в первом тайме «Севилья» вроде бы обеспечила себе комфортную победу 0-3, но эмоции в итоге взяли верх. При чём в первом тайме «Севилья» ещё пощадила «огурцов», они могли забивать и 4 мяч. Второй тайм стал диаметрально противоположным, гости расслабились, а хозяева стали поджимать. Первый гол «Бетис» отыграл после ошибки защитника, второй пришёл с выдуманного пенальти, а третий забили уже в самом конце. Как только «Бетис» забил 3, на трибунах творилось что-то невероятное, тренер радовался, словно выиграл финал Лиги Чемпионов. Во втором тайме было всё: судейские ошибки, парад грубости, удаление и самое главное 3 забитых от «Бетиса».

Сезон 2013/2014. «Бетис» – «Севилья» – 0-2 (3-4 после серии пенальти)

«Бетис» испытывал большие проблемы в этот сезон. После завоевания места в Еврокубках игра команды пошла на спад, возможно это было обусловлено открытием «третьего фронта» в виде Лиги Европы. В Примере ситуация была поистине катастрофической, в итоге «огурцы» лишь с 25-ю очками досрочно вылетели из Ла Лиги. Но в Лиге Европы, на удивление, они продвигались семимильными шагами, вышли из группы, без особых трудностей прошли 1/16, но в 1/8 судьба свела с «Севильей». Уже тогда кто-то из игроков «Бетиса» сказал, что игроки положат на алтарь победу всё!

Масла в огонь подливал тот момент, что в Примере на Писхуане «Бетис» уже успел позорно проиграть 4-0. По иронии судьбы первый матч из двух состоялся именно в родных пенатах «Севильи». И действительно «огурцы» положили на алтарь победы всё что могли, невероятная самоотдача, напор и жажда реванша дали свои плоды. Уже на 15-й минуте Лео Баптистао замкнул фланговую подачу Хуанфрана! После этого «Севилья» капитально прижала дерзких гостей, 75% владения, 12 ударов, 8 угловых, «Бетис» же оборонялся, несмотря ни на что. Ближе к концовке было ощущение, что гости устали. Тренер спешно начал укреплять центр и оборону, прежде всего они снял центрального форварда Рубена Кастро и выпустил ЦПЗ Сальву Севилью для большей компактности средней линии. Но именно Севилья стал палачом для «Севильи» в тот вечер, Баптистао уже в качестве асситента отдал результативный пас на седоватого игрока, тот оказался меток – 0-2 на табло. Всем спасибо, все свободны!

На второй матч, несмотря на результаты первого противостояния, «Севилья» приехала на «Вильямарин» в ранге явного фаворита. «Бетис» играл по-хозяйски, временами они доминировали, было много ударов, движения. На 15-й минуте «огурцы» сделали вынужденную замену центрального защитника и спустя 5 минут Рейес не простил оплошности, 0-1. Пропущенный мяч, напротив, разозлил хозяев, они и не думали закрываться! Кто знает, возможно это и стало судьбоносным для «Бетиса». На 75-й минуте Бакка сделал счёт 0-2, радости было полные штаны, а Фигейрас настолько возмутился, что получил желтую за разговоры. Оставшиеся 15 минут игроки ни те, ни те не рисковали, все были в предвкушении дополнительного времени. Аналогично прошло и дополнительное время, хотя в игре «Бетиса» уже явно читалась усталость. Серия пенальти началась с промаха Витоло, но в данном случае пословица «как лодку назовёшь, так она и поплывёт» не сработала, Кастро был точен в первом 11-метровом своей команды, но два последних не залетели, обидное и досадное поражение в серии пенальти.

Ситуация перед дерби

Обе команды потерпели некоторых изменений в межсезонье. «Севилья» изменилась на все 90%, а «Бетис» процентов на 40. Первые потеряли Унаи Эмери, Кевина Гаймейро, душу команды Коке, Банегу и ещё парочку важных игроков. Новым коучем стал Хорхе Самполи, ученик Бьелсы, очень своеобразный и харизматичный тренер, помешанный на идее атакующего футбола. Свой первый матч на Писхуане при нём «Севилья» выиграла 6-4! На трансферном рынке команда также поработала очень качественно, естественно не без заслуги Мончи.

Качество трансферной кампании описывается тем, что минимум дорогих приобретений, максимум качества! «Севилья» традиционно приобретает игроков не раскрывшихся, но которые смогут, во-первых, принести пользу команде, во-вторых, раскрыться и уйти на повышение за более крупную сумму. Среди общей массы можно выделить трансфер Франко Васкеса (потрясающего универсала), Бен Йеддера (перспективнейшего форварда), Гансо (человек, который в своё время был на уровне Неймара, но травмы так и не дали полностью раскрыться), Вьетто, Сарабию.

Пока что «Севилья» адаптируется, набирает форму, им трудно избавиться от манеры Эмери, в которой акцент делается на домашних поединках. Сампаоли явно не устраивает момент, что в предыдущем сезоне «севелистас» не выиграли в Примере ни единого матча, он стремится к балансу. Ещё не всё так гладко, предстоит много работы, но видны предпосылки к большим достижениям!

«Бетис» в прошлом сезоне стал самой мало забивающей командой Примеры. По сути всё атака держалась на 34-летнем Рубене Кастро! Это нормально? Конечно нет. Благо, Кастро много не травмировался и качественно выполнял свою работу. В итоге Рубен поучаствовал более, чем в 80% голов команды прошлого сезона. Ноу Рубен – ноу пати!

В этом сезоне боссы «Бетиса» учли ошибки прошлого сезона. Для начала они подыскали своенравного тренера, зарекомендовавшего себя в Британии и имя его Густаво Пойет. Человек, берущий крен на атаку, но сам Гус говорил, что его команда будет адаптивна и каждому сопернику будет своеобразный подход. Единственная важная потеря – уход массивного опорника Ндиайе в «Вильярреал», но его место заткнули. Впрочем, больше всего усиливалась линия атаки. В пару к Рубену приобрели Санабрию, лучшего бомбардира хихонского «Спортинга» прошлого сезона, права на него принадлежат римской «Роме», обрастает мясом парень, там может и Тотти подсидит. Ещё один уж очень интересный трансфер – Роман Зозуля, украинец уже успел провести хороший отрезок в матче против «Валенсии». Также «огурцы» обильно затарились игроками созидательного, креативного плана: Науэль, Гутьеррес, Мартин, Брасанак. Рассказывать о каждом из них слишком долго, но лучше всех пока проявил себя Брасанак.

Атака действительно заиграла новыми красками. Двушку отгрузили «Барселоне», хоть и проиграли 6-2, двушка в ворота «Гранады», трёшка «Валенсии». И лишь «Депортиво» не забили, к сожалению, галисийцы сами сделали свой выбор, после ухода Переса акцент они делают на оборону! Впрочем, по первым турам, как бы видно, что «Бетис» стал значительно мощнее в атаке, но вот оборона пока слабенькая, целых 10 пропущенных в 4 турах.

Ниточки ведут к результативному матчу, но очень хочется, чтобы в этой игре было больше голов, чем желтых карточек. И звук мяча, лижущего сетку, слышался больше раз, чем хруст костей на поле!