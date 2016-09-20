Символическая сборная 7 тура РФПЛ

Вот и завершился 7 тур чемпионата России по футболу. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выделил 11 лучших игроков этого тура.

Вратарь

Андрей Лунев («Уфа»)

Выбор был очень тяжелым. Лучше остальных в этом туре проявили себя Артем Ребров («Спартак») и Андрей Лунев («Уфа»). Но все-таки Лунев на долю превзошел своего оппонента. Ключевым фактором стал отбитый пенальти голкипером «Уфы», да и в итоге Лунев оформил второй сухарь во втором своем матче в РФПЛ.

Защитники

Александар Милькович («Амкар»)

Защитник «Амкара» Милькович провел матч против «Терека» на приличном уровне. Больше того Александар сумел отличиться в не самой очевидной ситуации. Защитник в голевом эпизоде поборолся до конца и был вознагражден голом. К слову, именно этот момент стал переломным в матче. Поэтому Милькович, как никто другой, заслуживает быть в списке лучших игроков 7 тура.

Николай Зайцев («Амкар»)

Еще один защитник пермского «Амкара» оказался среди лучших в этом туре. Но как может быть по-другому, если Николай и в защите сыграл надежно, да еще и забил победный мяч в матче.

Виталий Дьяков («Томь»)

Сегодня в списке защитников числятся футболисты, которые отметились забитыми мячами. Но конечно гол не основной фактор, почему Дьяков здесь. Прежде всего залогом успеха стала сухая игра в обороне, а в придачу победный гол.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

А вот Дмитрий не отличился в 7 туре. Но он заставляет посмотреть на себя другими глазами. Еще несколько туров назад (да и весь прошлый чемпионат), казалось, что Комбаров сбавил, но футболист «Спартака» доказывает нам, что является одним из лучшим крайним защитником нашего чемпионата. А его 100 процентная точность передач после первого тайма восхищает.

Полузащитники

Квинси Промес («Спартак»)

Квинси-футболист из разряда тех, кто всегда держит марку. Вот и в этом туре Промес продемонстрировал свой уровень, забив роскошный мяч ударом в девятку. Помимо этого Квинси отдал голевую передачу. Его результативные действия предрешили исход матча.

Святослав Георгиевский («Анжи»)

Георгиевский производит приятное впечатление. А парню всего 21. Из него может получиться неплохой футболист. Старается обострять игру. Вот и в матче против Урала Святослав выглядел достойно. В качестве бонуса на него записана голевая передача.

Александр Головин (ЦСКА)

ЦСКА провел тяжелый матч против Самары после Лиги Чемпионов. Игра не была яркой. В тягучей игре против «Крыльев» Головин выделялся своими проходами, один из которых привел к взятию ворот.

Жулиано («Зенит»)

Жулиано основообразующий футболист «Зенита». После его прихода в Питер Халка вспоминают все реже. Игру с «Рубином» Жулиано провел на своем уровне и забил свой дежурный мяч.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит»)

Многое сделал для победы «Зенита» над «Рубином» и Дзюба. Например, голевой пас на Мака, в эпизоде, где Артем мог забивать сам. Плюс гол, который стал для Питера 4 в матче.

Федор Смолов («Краснодар»)

Лидер быков Смолов вытащил свой клуб в матче с неуступчивым «Ростовом». Сначала на 87 минуте сделал все, чтобы мяч залетел в сетку, а затем в компенсированное арбитром время поставил точку в матче ударом с пенальти.