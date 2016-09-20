Оса, волк и другие символы клубов РФПЛ

С чего взяли что у Анжи нет своего маскота, по стадиону каждый матч лазает мужик в костюме орла и поддерживает команду)))
Что же такое маскот? Маскот-это талисман, который ассоциируется с определенной группой людей. У каждого футбольного клуба РФПЛ есть свой символ. И история у каждого своя.
«Спартак» (Гладиатор)
Талисманом «Спартака» является гладиатор. Он появился при открытие нового стадиона «Спартака». До этого же символом народной команды был рыжий кот.
ЦСКА (Конь)
Маскот ЦСКА– конь. Оно и понятно, ведь армейский клуб имеет прозвище соответствующее этому символу.
«Амкар» (Рысь)
Символом «Амкара» является рысь. Но тут нет какой-то определенной взаимосвязи клуба с этим животным. Просто руководству пермяков понравилось это животное и уже долгие годы рыжая рысь является талисманом «Амкара».
«Зенит» (Лев, Барт Симпсон)
Талисман «Зенита» сине-бело-голубой лев появился на трибунах в октябре 2012 года. И по сей день он является маскотом клуба, но к нему присоединился Барт Симпсон. К слову, Барт понравился не всем болельщикам питерского клуба.
«Ростов» (Оса)
Талисманом «Ростова» является желто-синяя оса. Суть этого символа, придуманного болельщиками, состоит в том, что футболисты «Ростова» должны жалить всех своих соперников, как это делает оса.
«Краснодар» (Бык)
Краснодарцы не стали изобретать велосипед. В качестве маскота на матче горожан выступает бык. А сам же клуб носит гордое прозвище «быки».
«Анжи» (Орел)
Своего маскота у «Анжи» не имеется, но символом клуба является орел, который запечатлен на эмблеме клуба.
«Терек» (Волк)
Для чеченского народа волк является символом мужества. Именно поэтому талисман «Терека»-волк.