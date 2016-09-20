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    Футбол России в поисках своего развития Все блоги -

    Оса, волк и другие символы клубов РФПЛ

    20 сентября 2016
    Блог «Футбол России в поисках своего развития» знакомит читателей с футбольными талисманами и маскотами клубов РФПЛ. В первой части представлены символы команд первой восьмерки чемпионата.

    Что же такое маскот? Маскот-это талисман, который ассоциируется с определенной группой людей. У каждого футбольного клуба РФПЛ есть свой символ. И история у каждого своя.

    «Спартак» (Гладиатор)

    Талисманом «Спартака» является гладиатор. Он появился при открытие нового стадиона «Спартака». До этого же символом народной команды был рыжий кот.

    ЦСКА (Конь)

    Маскот ЦСКА– конь. Оно и понятно, ведь армейский клуб имеет прозвище соответствующее этому символу.

    «Амкар» (Рысь)

    Символом «Амкара» является рысь. Но тут нет какой-то определенной взаимосвязи клуба с этим животным. Просто руководству пермяков понравилось это животное и уже долгие годы рыжая рысь является талисманом «Амкара».

    «Зенит» (Лев, Барт Симпсон)

    Талисман «Зенита» сине-бело-голубой лев появился на трибунах в октябре 2012 года. И по сей день он является маскотом клуба, но к нему присоединился Барт Симпсон. К слову, Барт понравился не всем болельщикам питерского клуба.

    «Ростов» (Оса)

    Талисманом «Ростова» является желто-синяя оса. Суть этого символа, придуманного болельщиками, состоит в том, что футболисты «Ростова» должны жалить всех своих соперников, как это делает оса.

    «Краснодар» (Бык)

    Краснодарцы не стали изобретать велосипед. В качестве маскота на матче горожан выступает бык. А сам же клуб носит гордое прозвище «быки».

    «Анжи» (Орел)

    Своего маскота у «Анжи» не имеется, но символом клуба является орел, который запечатлен на эмблеме клуба.

    «Терек» (Волк)

    Для чеченского народа волк является символом мужества. Именно поэтому талисман «Терека»-волк.

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 20 сентября 2016, 21:04

      С чего взяли что у Анжи нет своего маскота, по стадиону каждый матч лазает мужик в костюме орла и поддерживает команду)))

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 20 сентября 2016, 17:46

      А почему КС крысы?

      -1
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > Chernyi Lis 20 сентября 2016, 17:56

      Немного терпения, об этом будет рассказано в следующем выпуске)

      0
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      Рейтинг: +9

      PiPiSka > Chernyi Lis 20 сентября 2016, 20:09

      КРЫлья СОветов. отсюда КРЫСО, то есть крыса

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 сентября 2016, 17:29

      Оса? Это где? Я только шмеля знаю из Урала.

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Karpathian 20 сентября 2016, 17:30

      а, в шары долблюсь, про Ростов не увидел

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 сентября 2016, 16:08

      кто составлял это ? слишком интеллигентный больщик спартака :D



      КТО МЫ МЯСО! всю жизнь а теперь кто мы гладиаторы? LOL CHTO


      У амкара нет символа но впиздюрили что они рыси!


      Кс хз сколько дестяков лет уже крысы не не слышали XD
      Урал там шмель всё такое .... да ещё есть команды кого просто нету зато есть гладиатор и РЫСЬ!

      0
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > h3LL1k 20 сентября 2016, 16:33

      Ну Вы хотя бы статью полностью прочитайте, а потом уже говорите. Написано же, что это только маскоты первых восьми команд чемпионата, все строго по таблице (то есть первый выпуск), дальше будет вторая часть, где будут маскоты и Крыльев Советов, и Урала, и всех остальных клубов РФПЛ

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Sasha K 15 21 сентября 2016, 20:41

      окей особо не читал заголовок....
      один хер гладиаторы перебор.... p.s. моё мнение)

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 сентября 2016, 14:42

      где бомж и свинья

      -1
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      Рейтинг: +73

      MonTee 20 сентября 2016, 14:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      где Крыса?

      -4
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      Рейтинг: +7

      DeaeToAllButMetall 20 сентября 2016, 13:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Где крысы?

      -4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > DeaeToAllButMetall 20 сентября 2016, 16:53

      В канализации и в ларьках с Шаурмой

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Pro100Kid 20 сентября 2016, 22:45

      Браво!!!

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