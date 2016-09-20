Оса, волк и другие символы клубов РФПЛ

Блог «Футбол России в поисках своего развития» знакомит читателей с футбольными талисманами и маскотами клубов РФПЛ. В первой части представлены символы команд первой восьмерки чемпионата.

Что же такое маскот? Маскот-это талисман, который ассоциируется с определенной группой людей. У каждого футбольного клуба РФПЛ есть свой символ. И история у каждого своя.

«Спартак» (Гладиатор)

Талисманом «Спартака» является гладиатор. Он появился при открытие нового стадиона «Спартака». До этого же символом народной команды был рыжий кот.

ЦСКА (Конь)

Маскот ЦСКА– конь. Оно и понятно, ведь армейский клуб имеет прозвище соответствующее этому символу.

«Амкар» (Рысь)

Символом «Амкара» является рысь. Но тут нет какой-то определенной взаимосвязи клуба с этим животным. Просто руководству пермяков понравилось это животное и уже долгие годы рыжая рысь является талисманом «Амкара».

«Зенит» (Лев, Барт Симпсон)

Талисман «Зенита» сине-бело-голубой лев появился на трибунах в октябре 2012 года. И по сей день он является маскотом клуба, но к нему присоединился Барт Симпсон. К слову, Барт понравился не всем болельщикам питерского клуба.

«Ростов» (Оса)

Талисманом «Ростова» является желто-синяя оса. Суть этого символа, придуманного болельщиками, состоит в том, что футболисты «Ростова» должны жалить всех своих соперников, как это делает оса.

«Краснодар» (Бык)

Краснодарцы не стали изобретать велосипед. В качестве маскота на матче горожан выступает бык. А сам же клуб носит гордое прозвище «быки».

«Анжи» (Орел)

Своего маскота у «Анжи» не имеется, но символом клуба является орел, который запечатлен на эмблеме клуба.

«Терек» (Волк)

Для чеченского народа волк является символом мужества. Именно поэтому талисман «Терека»-волк.