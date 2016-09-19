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    «Больше жизни»

    19 сентября 2016
    Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол» – не верь глазам своим. К. Прутков

    Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол» – не верь глазам своим.

    К. Прутков

    Нас иногда заносит. Кого-то по распоряжению свыше, а некоторых по просьбе близких родственников. Хотя, так ли важно, кого Он выбирает посредником для реализации своих планов. Мы по привычке называем это судьбой.

    Я подъехал по указанному адресу и припарковался в узком переулке, зажатым с одной стороны каким-то облезлым длинным зданием, а с другой – неприступной кирпичной стеной. Над воротами этой «крепости» я с удовольствием обнаружил внушительных размеров вывеску. «Винзавод» .

    Я на месте. Еще по телефону, когда дочь предложила мне съездить в магазин «Все для художников» и назвала этот адрес, я немало удивился. Я понимаю, что виноделие для людей творческих изысканий – ремесло крайне необходимое, но не знал, что они наконец-то решили объединиться. И верно, зачем же далеко ходить?

    Но, оказалось, что на территории старейшего Московского комбината виноградных и десертных вин, основанного в 1889 году купцами Травниковыми, который выпускал собственную продукцию из плодов и ягод и разливал виноградные вина, привезенные из Крыма и с Кавказа, уютно расположился Центр современного искусства.

    Близость к истории, алкоголю и творчеству бодрила. Ну, а когда я увидел на стене огромную афишу выставочной экспозиции, надпись на которой гласила:

    «БОЛЬШЕ ЖИЗНИ»
    СОВЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПЛАКАТ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ЛУЖНИКОВ»

    сразу поблагодарил создателя за его величие, пожелал дальнейших успехов в его таком нелегком, но таком необходимом для человека промысле.

    Всего каких-то 200 рублей, и я в подвале. Зал умело стилизован под арену стадиона. Никакой дегустации – только спорт. Думаю, что говорить о высокохудожественной ценности советского спортивного плаката нет никакого смысла. Ее нет. Зато каждый из них хранит память тех далеких событий. Отражает бескомпромиссность и чистоту соревновательного процесса.

    Предлагаю вместе прогуляться по гулким залам экспозиции и насладиться воспоминаниями.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 сентября 2016, 01:38

      Насладился. Спасибо.

      -2
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      Рейтинг: +8

      Костолом1 > Aztec58 21 сентября 2016, 09:24

      ))

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