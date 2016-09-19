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    Vanity Fair Все блоги -

    Халкозаменитель. В чем прибавляет лидер «Спартака» Промес

    19 сентября 2016
    В последний питерский сезон Халка, вдруг начавшего раздавать голевые передачи направо и налево, им не восхищался только ленивый. Промес тоже поверил в свою универсальность и тут же преобразился.

    Можно сколько угодно восхищаться индивидуальным мастерством Роналду, Месси или кого-то еще, но футбол – командная игра. Игнорируя на поле партнеров, выйти на топ-уровень попросту невозможно. Виллаш-Боаш сумел донести эту мысль до Халка, который в прошлом сезоне сам забил не меньше, чем обычно, одновременно удвоив количество голов, забитых командой с его помощью.

    Теперь схожий процесс идет в «Спартаке». И дело не только в возвращении Промеса на наиболее удобную для него позицию вингера. Во-первых, голландец реально прогрессирует и набрал великолепную форму прямо сейчас. Во-вторых, повзрослел и поумнел. Любые изменения на поле идут от головы. Промес перестал ощущать себя супергероем, который обязан тащить на себе команду. Он берет на себя меньше, а получает больше. По крайней мере, так говорят цифры.

    При этом голландец не утратил своих лучших качеств – бьет даже чаще, а его сольные проходы выглядят еще острее. Если серьезные травмы обойдут лидера «Спартака» стороной, то набрать по системе «гол плюс пас» около 30 баллов за сезон ему вполне по силам.

    Поэтому ключевым решением менеджмента «красно-белых» этим летом выглядит не приглашение Зобнина с Фернандо и даже не приезд Карреры, а переподписание контракта с вингером. Старый истекал в 2018 году, нынешним Квинси связал судьбу с Москвой еще на 5 лет. Вряд ли он отыграет за «Спартак» весь этот срок, если продолжит прибавлять, но, по крайней мере, клуб сумеет выручить серьезные деньги с трансфера, с лихвой отбив свои затраты.

    Моя мечта – завоевать со «Спартаком» трофей. А еще было бы здорово приехать в Россию в 2018-м в составе сборной Голландии – ведь тут я как дома. О России существует много стереотипов. Я не пытаюсь никого разубеждать. Это глупо, мне все равно не поверят. Я просто приглашаю приехать. Все, кто гостил у меня, хотят вернуться. Думаю, это лучшая характеристика страны.

    Пока Промес вполне счастлив в России. Его боготворят болельщики, а сам голландец полностью адаптировался и активно учит язык. Претензий к стране и чемпионату, в отличие от тех, кто смотрит его матчи по телевизору, у Квинси нет.

    Рейтинг: 4 Голосов: 18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 сентября 2016, 08:34

      Играй за Спартак как можно дольше! Нам болельщикам на радость!

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 19 сентября 2016, 23:33

      Колхозаменитель

      -1
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      Рейтинг: +33458

      oyabun 19 сентября 2016, 19:27

      Эх, такому бы футболисту, да наше бы гражданство. Но увы, увы..

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 19 сентября 2016, 18:47

      Главное - имя редкое... Однозначно - наш пацан до корней волос! Ну, а славяне этого поколения ушли в другие вида спорта...Играй на радость нам! С ув.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 сентября 2016, 18:15

      в этом году может смолова обгонит в бомбардирах

      3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 19 сентября 2016, 17:21

      Парень ТАЛАНТ, но при этом трудяга!!! Успехов на поле и без травм!
      Вперед Спартак!

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