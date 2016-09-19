Карпин, Аленичев и другие кандидаты на пост тренера «Краснодара»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет свою пятерку кандидатов на замену Олегу Кононову. Знакомые все лица.

Олег Кононов довольно неожиданно покинул пост тренера «Краснодара» после ничье с «Уфой». Руководство пока не спешит с поиском нового наставника, ведь выбор у Галицкого довольно обширный.

5. Ринат Билялетдинов.

Экс-тренер «Рубина» сейчас свободен от тренерской деятельности (эксперт ТВ), поэтому в любой момент может возглавить «Краснодар». Конечно, в памяти остался не слишком успешный опыт работы Билялетдинова в Казани, но в его в времена «Рубин» не тратил огромные суммы на трансферы (как этим летом), да и поддержка со стороны руководства отсутствовала. Но если вспомнить как Ринат Билялетдинов работал с молодыми игроками, именно под его руководством раскрылся Портнягин, который забивал достаточно много, он вывел на «новый» уровень Канунникова, Камболова, Устинова, Набиуллина и других молодых игроков. Очевидно, с молодежью Билялетдинов работает неплохо, а с учетом одной из лучших академий «быков» в России этот союз может дать пару российских талантов для сборной России.

4. Дмитрий Аленичев

Аленичев покинул «Спартак» из-за вылета из Лиги Европы, но он имеет неплохой международный опыт (в качестве игрока), все еще перспективен и свободен. Конечно, это рискованный выбор, но «кто не рискует, тот не пьет шампанского», а вариант с Аленичевым может «выстрелить». Дмитрий Аленичев предпочитает играть в атакующий футбол, именно такую игру он пытался поставить «Спартаку», а с тульским «Арсеналом» Аленичев не боялся играть в атаку против фаворитов. Философия «быков» также строится больше на яркой игре, именно в атаке, поэтому у Аленичева есть шансы продолжить дело Олега Кононова. Смотря на «Спартак», который сейчас уверенно лидирует в РФПЛ нельзя забывать, что москвичей к сезону готовил Дмитрий Аленичев, плюс игроков подбирал он, поэтому его заслуга в лидерстве красно-белых есть, возможно в «Краснодаре» ему дадут шанс начать все с нуля.

3. Валерий Карпин

Карпин сейчас также работает экспертом на ТВ, поэтому в любой момент может возглавить «Краснодар». В последние годы тренерские достижения Карпина достаточно скромны, ведь он успел поработать в Сегунде с «Мальоркой» и возглавлял «Торпедо» из Армавира, игравший в ФНЛ. Очевидно, сейчас Валерий Карпин за деньгами не гонится, а берётся за любую интересную ему работу. Не стоит забывать, что именно Карпин последним выводил «Спартак» в Лигу чемпионов и реально претендовал на чемпионство (до прихода Карреры). Состав у «Краснодара» достаточно силен, но в последних матчах чемпионата России команде не хватало «искры» и мотивации. В принципе мотивировать Карпин «быков» может достаточно легко и спокойно, но здесь выбор уже за Галицким, которому нужно выбрать «правильного» тренера, который будет продолжать соблюдать философию клуба, а не ломать уже выстроенную систему.

2. Игорь Шалимов

После ухода с поста главного тренера «Краснодара», именно Игорь Шалимов был назначен исполняющим обязанности тренера «быков». Дебют Шалимова состоялся в матче против «Зальцбурга» в Лиге Европы, где «Краснодар» в меньшинстве на характере минимально победил. Конечно, дебют Шалимова был успешным, но сейчас главное показывать результат в чемпионате России, который для «быков» начался не слишком удачно. На данный момент Игорь Шалимов – главный кандидат на тренерский мостик «Краснодара». Поэтому если «быки» в ближайших матчах будут показывать хорошую игру и добивать результат, руководству «Краснодара» можно будет остановить поиски главного тренера и остановится на кандидатуре Шалимова, который прекрасно знает команду изнутри, внедрен в систему «быков» и не требует времени на адаптацию.

1. Шота Арвеладзе

Наверное, многим болельщикам Арвеладзе довольно неизвестный тренер, но те, кто смотрел матч «Маккаби» – «Зенит», могли получше узнать грузинского специалиста. Команда Арвеладзе, ведя в счете 3:0, проиграла в невероятном матче «Зениту». Конечно, по одному матчу делать выводы сложно, но на этой неделе фамилия Арвеладзе уже всплывала в СМИ, как возможная замена Кононову, а мы знаем «дыма без огня не бывает», поэтому очевидно, Арвеладзе рассматривается Галицким, как один из главных фаворитов на должность тренера «быков». Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в Турции, где довольно успешно работал в «Касымпаше», но не слишком удачно в «Трабзонспоре», поэтому работа в «Маккаби», играющем в Лиге Европы – шаг вперед для грузинского специалиста. Возможно, следующей остановкой Арвеладзе станет «Краснодар».

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