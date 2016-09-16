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    7 тур РФПЛ. Часть 2

    16 сентября 2016
    Оценим шансы на победу всех команд РФПЛ в своих противостояниях!

    4. Терек-Амкар

    Терек и Амкар очень хорошо стартовали в РФПЛ и это воодушевляет на то, что за высокие места будут бороться не только признанные гранды, но и такие команды, хотя прошло только 6 туров и говорить пока рано. Эти клубы достаточно интересны тем, что могут играть в разный футбол, то первым номером, то вторым. И эта универсальность делает их противостояние очень интересным. Здесь главную роль сыграет тактика тренеров. Конечно, большую роль может сыграть домашнее поле Терека, который в прошлом сезоне показал себя как команду хорошо играющую дома, но у Амкара есть очень большой плюс: они не боятся играть против любой команды, и это может уравновесить шансы на победу. Думаю,будет забито три гола с двух сторон и ничьей не будет.

    5. Локомотив-Уфа

    Это интересное противостояние, потому что манера игры у обоих клубов очень похожа: они используют контратаки как основное средство борьбы. Конечно, у команд с такой тактикой-оборона должна быть не просто хорошая, а по-настоящему боеспособная, которая сможет выдержать натиск любой команды. Понятно, Локомотив на своем поле будет играть в позиционный футбол, потому что болельщики не потерпят другой игры, после поражения в дерби. Но, думаю Юрий Павлович Семин сам выберет стратегию на матч и, возможно, удивит всех. А Уфа, после ничьей с Краснодаром, показав достаточно хороший футбол, может добыть в очки в этом противостоянии. Уверена, что голов будет забито не много, ведь Локомотив и Уфа действуют достаточно строго в обороне.

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