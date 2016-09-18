Приключения «Голден Боя». Тернистый путь Иско в «Реале» и будущие перспективы

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает об Иско и его перспективах в мадридском «Реале».

Франциско «Иско» Аляркон Суарес – «Голден Бой», символ «золотой Малаги», любимчик «Бернабеу», искусный кудесник мяча, обладающий безграничным потенциалом, которому предрекают стать «вторым Иньестой», символом «Реала» и всея Испании. На бумаге звучит прекрасно, но в жизни все не так радужно. Путь Иско напоминает кардиограмму пенсионера – ее ритм нарушен и нередко случаются сбои, при которых его усаживают на лавку. В этом материале мы расскажем о зарождении «Голден Боя», его становлении, характере, тернистом пути в «Реале» и перспективах на будущее.

Путь «Голден Боя»

Родился Иско в провинции Малаги, скромном, промышленном городке. Первым клубом в его жизни стал «Атлетико Бенамьель»; уже тогда первый тренер возлагал на него большие надежды и предрекал ему великую футбольную карьеру. В 14 лет маленький Франциско попал в структуры Валенсии, где также здорово зарекомендовал себя. Он дебютировал за «Валенсию» в 18 лет и отметился двумя забитыми мячами, а в Ла Лиге его выпустили на 15 минут место Арица Адуриса. В столь юном возрасте Иско стал ключевым игроком кантеры и даже помог ей повыситься в классе, но для первой команды он был сыроват.

В 19 лет игрок принял судьбоносное для себя решение – собрал чемоданы и вернулся туда, где когда-то родился, в Малагу. Это решение оказалось единственно верным, потому что на то время «Малага» заручилась огромными инвестициями шейхов, и перспективы у команды были солидные Так оно и случилось: «анчоусы» заняли место в четверке, попали в Лигу Чемпионов и дошли до 1/4, где в драматичном матче уступили «Боруссии» из Дортмунда. Именно выступления в главном клубном турнире Старого Света позволили Иско зарекомендовать себя на топ-уровне.

В Малаге Иско был «Роналду местного разлива», он задавал темп игры, творил все что хотел, для него не было авторитетов. Для Иско не существовало рамок, четкой задачи на игру, его миссия – забить гол или отдать голевую, а как это сделать – неважно, тут уж Пеллегрини не ограничивал юное дарование. Соответственно, на поле он был универсалом, совершенно спокойно шел в обводки, брал на себя игру, бил с дальних дистанций, запросто мог забить головой и отдать разрезающую передачу.

Для «Малаги» он стал ключевым игроком, это позволило ему заявить о себе на всю Европу и привлечь к себе внимание топ-клубов, включая «Барселону» и «Реал». А получение награды «Голден Бой» повысило ценник на игрока раза в 2-3. Трудно сказать по какому принципу Аляркон выбирал себе команду, но, заглядывая назад, можно сказать, что «Барселона» была бы более подходящим клубом для реализации его потенциала. Да и каталонские болельщики после перехода Иско в «Реал» где-то откопали его детские фотографии в футболке «Барселоны», а сам Иско признался, его пес носит кличку Месси.

Несмотря на все слухи, 27 июня 2013 года Иско был приобретён мадридским «Реалом» за 30 миллионов евро. Посмотреть на его презентацию пришло 8 тысяч болельщиков. С этого момента юность для «Голден Боя» закончилась и наступило время больших достижений с великим клубом.

Тернистый путь в Мадриде

Иско пришёл в «Реал» во времена революции. Из столицы Испании со скандалом уехал Моуриньо, и Флорентино Перес взял курс на коренное обновление. В первую очередь на пост главного тренера был приглашен итальянец Карло Анчелотти. Именно в это трансферное окно был совершен трансфер Гарета Бэйла за рекордную сумму в 100 миллионов евро, а также куплены Ильяраменди, Иско, Каземиро и Карвахаль. В свою очередь, команду покинули Озил, Игуаин и Кака. Короче говоря, случилось много рокировок, что подразумевало под собой коренной переворот в тактике клуба.

Впрочем, начинал Мадрид по конспектам Моуриньо, и Иско изначально в них отлично вписался. В своем первом матче (это была игра против «Бетиса») он получил место в основном составе; Анчелотти дал ему установку играть на позиции «десятки», где Франциско чувствовал себя, как рыба в воде. В том матче «Реал» играл безобразно, но – как вы думаете – кто был единственной отдушиной в их игре? Да, именно Иско, в последнюю десятиминутку он замкнул головой навес с фланга и принес команде 3 очка.

Прошёл месяц, Иско занял одно из ведущих положений в команде, но общая игра «Реала» была очень слабой. Естественно, такое положение вещей не устраивало итальянского наставника, он пересмотрел свои наработки и решил перейти на схему 4-3-3, ставшую эпохальной и базисной для Мадрида будущих лет. Игра преобразилась, в новых условиях заиграла связка Бэйл-Ди Мария, а для Иско места не нашлось. После смены тактики «Реал» заиграл, пришло обилие голов, победы, слава, похвала болельщиков. Соответственно, смысла что-то менять в здоровом и слаженном механизме не было. Иско не сдавался, шансы приходили к нему, когда травмировались основные полузащитники. и он пользовался ими сполна: можно вспомнить его бильярдный по точности удар в ворота дортмундской «Боруссии» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Но как только восстанавливались травмированные – все шло по новой. Масла в огонь подливал Анчелотти своими репликами: «Когда никто не травмирован, для Иско места в основе нет».

К «золотому мальчику» вопросов не было, он не расплывался в иллюзиях, прекрасно понимал, что для того, чтобы получить место в основном составе, нужно трудиться, быть более гибким и адаптироваться к новым реалиям. После завоевания Десимы пришел еще и Хамес, который должен был окончательно закрыть для Иско дверь в основу. Но получилось, что труд, помноженный на веру и желание, дал свои плоды. Вдруг перед Иско стали открываться любые двери. Травма Бэйла? Иско налево, а Хамес на позицию Бэйла. Травмирован Модрич? Играть будет Иско, никаких Хедир и Ильяраменди. Вот так шаг за шагом Франциско доказывал свою профпригодность. И что бы вы думали? Это уже не юное, а молодое дарование стало ключевым игроком для «Реала» Анчелотти. Огромная порция креатива, снабжение мячами Бензема и Роналду, изящный дриблинг. Да что уж тут говорить, если Иско влюбил в себя не только «Сантьяго Бернабеу», – болельщики «Эльче» аплодировали ему стоя после того, как он поиздевался над их любимцами.

При Доне Карло Иско стал игроком, чаще всего используемым тренером (94 игры за время Анчелотти у руля команды). И вот – вроде бы все только-только устаканилось, когда Перес снова решил «творить реформы». При Зидане все стало не так просто, потому что на ведущие позиции вышел Каземиро, застолбивший за собой позицию «разрушителя». А другие места в полузащите остались за Модричем и Кроосом, так что на сегодняшний момент места в основе для Иско просто нет. Однако мы помним, как при Анчелотти перед ним открывались, казалось бы, наглухо закрытые двери, так что повторение старого сюжета вполне вероятно , ведь без травм – никуда.

Иско в тумане

Иско напоминает собой парня-трудягу с довольно своеобразным характером. Впервые в «Реале» Иско показал свой характер на презентации, когда отказался целовать эмблему клуба и сказал, что свою любовь ему предстоит доказать на поле.

Иско кажется достаточно скромным, дисциплинированным парнем, который предпочитает отвечать всем на поле, а не в интервью или на пресс конференциях. Он живет спокойной жизнью, женат, воспитывает сына, не славится своими выходками. Возможно, Франциско не достает харизмы, потому что вечно он в чьей-то тени, его имя не так часто звучит в прессе, как кому-то хотелось бы.

(Не все знают, но Иско является одним из самых низкооплачиваемых игроков в команде, да и приобрели его «всего лишь» за 30 миллионов евро. Здесь уместно сравнение с Хамесом. Родригес ничуть не лучше Иско, но после успешно проведенного Чемпионата Мира ему стоило только намекнуть о своем желании играть в Мадриде, как боссы «бланкос» раскошелились аж на 75 миллионов евро, а сам Хамес без раздумий взял себе «десятку», которую Иско, похоже, постеснялся забрать после ухода Озила.)

Впрочем, с другой стороны эксцентричное поведение не всегда помогает футболисту. В этом смысле Иско очень хочется сравнить с Хосе Марией Гутьерресом Эрнандесом или просто Гути. Прекрасное видение поля, роскошная техника и чувство ритма игры – Гути по праву обладал всеми данными для того, чтобы стать эпохальным законодателем моды на футбольном поле. И он был таковым, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы болельщикам. Впрочем, вне игры Гути действительно был законодателем моды: изысканная одежда, татуировки, экстравагантные друзья и слухи о нетрадиционной ориентации – все это было частью жизни Гутьерреса. Но его харизма так и не помогла ему стать одним из выдающихся игроков мирового футбола.

Безусловно, Иско лишь 24 года, это немного, однако и немало. Со временем возможны лишь два сценария развития событий: либо Иско так и останется в тени других звезд до конца карьеры, либо он все-таки станет «вторым Иньестой» и впишет свое имя золотыми буквами в историю «Реала».

Почему Иско остался в «Реале»?

Сезон 2016/2017 должен стать судьбоносным для Иско. Если испанец так и не сможет закрепиться в основном составе, то будет вынужден уйти. Ему 24, и довольствоваться до конца карьеры ролью резервиста неприемлемо, к тому же нужно бороться не только за место в клубе, но и в сборной Испании (ЧЕ-2016 он уже пропустил, но впереди ЧМ-2018, из заявки на который «голден боя» готовы подвинуть одноклубники Асенсио и Васкес). По слухам, Алярконом интересуется «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Милан» и еще много команд с мировым именем. Но пока еще Иско «сливочный», давайте разберемся, почему же он не поддался соблазну вкусных контрактов и решил бороться в «Реале» за место под солнцем.

1. Доверие Зидана

Еще в начале июня у Зидана спрашивали о судьбе Иско, на что француз радикально ответил: «Иско остается, Иско не уйдет». Такие высказывания не характерны для Зизу, в любой другой ситуации он мог бы сказать, что это футбол, что возможно все, что это дело игрока. Поговаривают, именно Зидан настоял на приобретении Франциско, и когда француз стал главным тренером, то тот с первых же игр получил место в старте, хотя в последствии его утратил.

То, что Зидан выпустил в матче за Суперкубок его, а не Хамеса, говорит о доверии, – эдакий джентельменский жест, дабы показать, что все зависит лишь от него.

2. Тёплые отношения с одноклубниками

В раздевалке Реала царит гармония, да и Иско стал частью этой «семейной идиллии». Одноклубники всегда тепло отзываются о нем, даже дали ему дружескую кличку «Магия» за то, что он умеет творить на поле. Серхио Рамос одним из первых прокомментировал тот факт, что Иско никуда не уходит: «То, что Иско остается – это хорошая новость для Мадрида».

А в инстаграмме Иско можно наблюдать массу фото с его лучшими друзьями-одноклубниками: Моратой, Начо, Карвахалем (с которыми он прошел весь путь молодежных сборных) и Васкесом.

3. Готовность бороться

Что по сути держит Иско в «Реале»? Он один из самых низкооплачиваемых игроков, не имеет стабильного место в основном составе, да еще и летом прикупили Асенсио, который сразу же стал вписался в игру. В таких обстоятельствах самое простое – уйти. Когда есть предложение, спрос найдется; если бы Иско четко обозначил свою позицию, то клубы выстроились бы в ряд, и в другой топ-команде он бы получал на несколько десятков тысяч евро больше.

Иско прекрасно понимает, куда он попал и какие требования к нему выдвинуты. Он знает, что в Мадриде практически не бывает «неприкасаемых», трудится по полной и по-прежнему надеется на игровое время, даже в условиях сильнейшей конкуренции. В прошлом сезоне он имел больше игровой практики, чем Хамес, так что приходом Асенсио нашего героя не запугать.

4. Любимчик «Сантьяго Бернабеу»

С самых первых появления на «Сантьяго Бернабеу» Иско записался в любимчики местной публики. Каждый финт или обводка сопровождается бурными овациями публики, а бывало и такое, что трибуны попросту скандировали несколько минут: «Иско, Иско, Иско!» Во времена Анчелотти Дона Карло иногда даже освистывали за замену «голден боя». Вывод один – Иско любят на «Бернабеу» и он может заручиться поддержкой болельщиков на текущий сезон.

5. Главный кандидат на основу

Конкуренты у Иско достаточно разноплановые, но его кандидатура выглядит достаточно привлекательно. Так, например, в случае травмы Каземиро у Зидана нет другой опции – только поставить в основу Иско.

Другие непосредственные конкуренты Франциско – это Хамес, Ковачич, Асенсио и Васкес.

Хамес – игрок плана Бэйла и Роналду, пока эти два игрока будут в Мадриде, Хамес не сможет заиграть на все 100. Да и Зидан отдает предпочтение именно Иско, а не Хамесу. Ковачич вообще кажется эдаким «лишним человеком», неизвестно, зачем его купили, – гораздо целесообразнее было бы летом обменять его на опорника по типу Канте и сбалансировать центральную линию. Асенсио же и Васкес – игроки другого плана, для Васкеса идеальная позиция – правый фланг, занятый Бэйлом, а для Асенсио – левый, занятый Роналду.

Соответственно, в случае травмы Модрича или Крооса, главным кандидатом на их замену будет Иско.