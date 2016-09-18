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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Приключения «Голден Боя». Тернистый путь Иско в «Реале» и будущие перспективы

    18 сентября 2016
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает об Иско и его перспективах в мадридском «Реале».

    Франциско «Иско» Аляркон Суарес – «Голден Бой», символ «золотой Малаги», любимчик «Бернабеу», искусный кудесник мяча, обладающий безграничным потенциалом, которому предрекают стать «вторым Иньестой», символом «Реала» и всея Испании. На бумаге звучит прекрасно, но в жизни все не так радужно. Путь Иско напоминает кардиограмму пенсионера – ее ритм нарушен и нередко случаются сбои, при которых его усаживают на лавку. В этом материале мы расскажем о зарождении «Голден Боя», его становлении, характере, тернистом пути в «Реале» и перспективах на будущее.

    Путь «Голден Боя»

    Родился Иско в провинции Малаги, скромном, промышленном городке. Первым клубом в его жизни стал «Атлетико Бенамьель»; уже тогда первый тренер возлагал на него большие надежды и предрекал ему великую футбольную карьеру. В 14 лет маленький Франциско попал в структуры Валенсии, где также здорово зарекомендовал себя. Он дебютировал за «Валенсию» в 18 лет и отметился двумя забитыми мячами, а в Ла Лиге его выпустили на 15 минут место Арица Адуриса. В столь юном возрасте Иско стал ключевым игроком кантеры и даже помог ей повыситься в классе, но для первой команды он был сыроват.

    В 19 лет игрок принял судьбоносное для себя решение – собрал чемоданы и вернулся туда, где когда-то родился, в Малагу. Это решение оказалось единственно верным, потому что на то время «Малага» заручилась огромными инвестициями шейхов, и перспективы у команды были солидные Так оно и случилось: «анчоусы» заняли место в четверке, попали в Лигу Чемпионов и дошли до 1/4, где в драматичном матче уступили «Боруссии» из Дортмунда. Именно выступления в главном клубном турнире Старого Света позволили Иско зарекомендовать себя на топ-уровне.

    В Малаге Иско был «Роналду местного разлива», он задавал темп игры, творил все что хотел, для него не было авторитетов. Для Иско не существовало рамок, четкой задачи на игру, его миссия – забить гол или отдать голевую, а как это сделать неважно, тут уж Пеллегрини не ограничивал юное дарование. Соответственно, на поле он был универсалом, совершенно спокойно шел в обводки, брал на себя игру, бил с дальних дистанций, запросто мог забить головой и отдать разрезающую передачу.

    Для «Малаги» он стал ключевым игроком, это позволило ему заявить о себе на всю Европу и привлечь к себе внимание топ-клубов, включая «Барселону» и «Реал». А получение награды «Голден Бой» повысило ценник на игрока раза в 2-3. Трудно сказать по какому принципу Аляркон выбирал себе команду, но, заглядывая назад, можно сказать, что «Барселона» была бы более подходящим клубом для реализации его потенциала. Да и каталонские болельщики после перехода Иско в «Реал» где-то откопали его детские фотографии в футболке «Барселоны», а сам Иско признался, его пес носит кличку Месси.

    Несмотря на все слухи, 27 июня 2013 года Иско был приобретён мадридским «Реалом» за 30 миллионов евро. Посмотреть на его презентацию пришло 8 тысяч болельщиков. С этого момента юность для «Голден Боя» закончилась и наступило время больших достижений с великим клубом.

    Тернистый путь в Мадриде

    Иско пришёл в «Реал» во времена революции. Из столицы Испании со скандалом уехал Моуриньо, и Флорентино Перес взял курс на коренное обновление. В первую очередь на пост главного тренера был приглашен итальянец Карло Анчелотти. Именно в это трансферное окно был совершен трансфер Гарета Бэйла за рекордную сумму в 100 миллионов евро, а также куплены Ильяраменди, Иско, Каземиро и Карвахаль. В свою очередь, команду покинули Озил, Игуаин и Кака. Короче говоря, случилось много рокировок, что подразумевало под собой коренной переворот в тактике клуба.

    Впрочем, начинал Мадрид по конспектам Моуриньо, и Иско изначально в них отлично вписался. В своем первом матче (это была игра против «Бетиса») он получил место в основном составе; Анчелотти дал ему установку играть на позиции «десятки», где Франциско чувствовал себя, как рыба в воде. В том матче «Реал» играл безобразно, но как вы думаете кто был единственной отдушиной в их игре? Да, именно Иско, в последнюю десятиминутку он замкнул головой навес с фланга и принес команде 3 очка.

    Прошёл месяц, Иско занял одно из ведущих положений в команде, но общая игра «Реала» была очень слабой. Естественно, такое положение вещей не устраивало итальянского наставника, он пересмотрел свои наработки и решил перейти на схему 4-3-3, ставшую эпохальной и базисной для Мадрида будущих лет. Игра преобразилась, в новых условиях заиграла связка Бэйл-Ди Мария, а для Иско места не нашлось. После смены тактики «Реал» заиграл, пришло обилие голов, победы, слава, похвала болельщиков. Соответственно, смысла что-то менять в здоровом и слаженном механизме не было. Иско не сдавался, шансы приходили к нему, когда травмировались основные полузащитники. и он пользовался ими сполна: можно вспомнить его бильярдный по точности удар в ворота дортмундской «Боруссии» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Но как только восстанавливались травмированные все шло по новой. Масла в огонь подливал Анчелотти своими репликами: «Когда никто не травмирован, для Иско места в основе нет».

    К «золотому мальчику» вопросов не было, он не расплывался в иллюзиях, прекрасно понимал, что для того, чтобы получить место в основном составе, нужно трудиться, быть более гибким и адаптироваться к новым реалиям. После завоевания Десимы пришел еще и Хамес, который должен был окончательно закрыть для Иско дверь в основу. Но получилось, что труд, помноженный на веру и желание, дал свои плоды. Вдруг перед Иско стали открываться любые двери. Травма Бэйла? Иско налево, а Хамес на позицию Бэйла. Травмирован Модрич? Играть будет Иско, никаких Хедир и Ильяраменди. Вот так шаг за шагом Франциско доказывал свою профпригодность. И что бы вы думали? Это уже не юное, а молодое дарование стало ключевым игроком для «Реала» Анчелотти. Огромная порция креатива, снабжение мячами Бензема и Роналду, изящный дриблинг. Да что уж тут говорить, если Иско влюбил в себя не только «Сантьяго Бернабеу», болельщики «Эльче» аплодировали ему стоя после того, как он поиздевался над их любимцами.

    При Доне Карло Иско стал игроком, чаще всего используемым тренером (94 игры за время Анчелотти у руля команды). И вот вроде бы все только-только устаканилось, когда Перес снова решил «творить реформы». При Зидане все стало не так просто, потому что на ведущие позиции вышел Каземиро, застолбивший за собой позицию «разрушителя». А другие места в полузащите остались за Модричем и Кроосом, так что на сегодняшний момент места в основе для Иско просто нет. Однако мы помним, как при Анчелотти перед ним открывались, казалось бы, наглухо закрытые двери, так что повторение старого сюжета вполне вероятно , ведь без травм никуда.

    Иско в тумане

    Иско напоминает собой парня-трудягу с довольно своеобразным характером. Впервые в «Реале» Иско показал свой характер на презентации, когда отказался целовать эмблему клуба и сказал, что свою любовь ему предстоит доказать на поле.

    Иско кажется достаточно скромным, дисциплинированным парнем, который предпочитает отвечать всем на поле, а не в интервью или на пресс конференциях. Он живет спокойной жизнью, женат, воспитывает сына, не славится своими выходками. Возможно, Франциско не достает харизмы, потому что вечно он в чьей-то тени, его имя не так часто звучит в прессе, как кому-то хотелось бы.

    (Не все знают, но Иско является одним из самых низкооплачиваемых игроков в команде, да и приобрели его «всего лишь» за 30 миллионов евро. Здесь уместно сравнение с Хамесом. Родригес ничуть не лучше Иско, но после успешно проведенного Чемпионата Мира ему стоило только намекнуть о своем желании играть в Мадриде, как боссы «бланкос» раскошелились аж на 75 миллионов евро, а сам Хамес без раздумий взял себе «десятку», которую Иско, похоже, постеснялся забрать после ухода Озила.)

    Впрочем, с другой стороны эксцентричное поведение не всегда помогает футболисту. В этом смысле Иско очень хочется сравнить с Хосе Марией Гутьерресом Эрнандесом или просто Гути. Прекрасное видение поля, роскошная техника и чувство ритма игры Гути по праву обладал всеми данными для того, чтобы стать эпохальным законодателем моды на футбольном поле. И он был таковым, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы болельщикам. Впрочем, вне игры Гути действительно был законодателем моды: изысканная одежда, татуировки, экстравагантные друзья и слухи о нетрадиционной ориентации – все это было частью жизни Гутьерреса. Но его харизма так и не помогла ему стать одним из выдающихся игроков мирового футбола.

    Безусловно, Иско лишь 24 года, это немного, однако и немало. Со временем возможны лишь два сценария развития событий: либо Иско так и останется в тени других звезд до конца карьеры, либо он все-таки станет «вторым Иньестой» и впишет свое имя золотыми буквами в историю «Реала».

    Почему Иско остался в «Реале»?

    Сезон 2016/2017 должен стать судьбоносным для Иско. Если испанец так и не сможет закрепиться в основном составе, то будет вынужден уйти. Ему 24, и довольствоваться до конца карьеры ролью резервиста неприемлемо, к тому же нужно бороться не только за место в клубе, но и в сборной Испании (ЧЕ-2016 он уже пропустил, но впереди ЧМ-2018, из заявки на который «голден боя» готовы подвинуть одноклубники Асенсио и Васкес). По слухам, Алярконом интересуется «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Милан» и еще много команд с мировым именем. Но пока еще Иско «сливочный», давайте разберемся, почему же он не поддался соблазну вкусных контрактов и решил бороться в «Реале» за место под солнцем.

    1. Доверие Зидана

    Еще в начале июня у Зидана спрашивали о судьбе Иско, на что француз радикально ответил: «Иско остается, Иско не уйдет». Такие высказывания не характерны для Зизу, в любой другой ситуации он мог бы сказать, что это футбол, что возможно все, что это дело игрока. Поговаривают, именно Зидан настоял на приобретении Франциско, и когда француз стал главным тренером, то тот с первых же игр получил место в старте, хотя в последствии его утратил.

    То, что Зидан выпустил в матче за Суперкубок его, а не Хамеса, говорит о доверии, эдакий джентельменский жест, дабы показать, что все зависит лишь от него.

    2. Тёплые отношения с одноклубниками

    В раздевалке Реала царит гармония, да и Иско стал частью этой «семейной идиллии». Одноклубники всегда тепло отзываются о нем, даже дали ему дружескую кличку «Магия» за то, что он умеет творить на поле. Серхио Рамос одним из первых прокомментировал тот факт, что Иско никуда не уходит: «То, что Иско остается – это хорошая новость для Мадрида».

    А в инстаграмме Иско можно наблюдать массу фото с его лучшими друзьями-одноклубниками: Моратой, Начо, Карвахалем (с которыми он прошел весь путь молодежных сборных) и Васкесом.

    3. Готовность бороться

    Что по сути держит Иско в «Реале»? Он один из самых низкооплачиваемых игроков, не имеет стабильного место в основном составе, да еще и летом прикупили Асенсио, который сразу же стал вписался в игру. В таких обстоятельствах самое простое – уйти. Когда есть предложение, спрос найдется; если бы Иско четко обозначил свою позицию, то клубы выстроились бы в ряд, и в другой топ-команде он бы получал на несколько десятков тысяч евро больше.

    Иско прекрасно понимает, куда он попал и какие требования к нему выдвинуты. Он знает, что в Мадриде практически не бывает «неприкасаемых», трудится по полной и по-прежнему надеется на игровое время, даже в условиях сильнейшей конкуренции. В прошлом сезоне он имел больше игровой практики, чем Хамес, так что приходом Асенсио нашего героя не запугать.

    4. Любимчик «Сантьяго Бернабеу»

    С самых первых появления на «Сантьяго Бернабеу» Иско записался в любимчики местной публики. Каждый финт или обводка сопровождается бурными овациями публики, а бывало и такое, что трибуны попросту скандировали несколько минут: «Иско, Иско, Иско!» Во времена Анчелотти Дона Карло иногда даже освистывали за замену «голден боя». Вывод один – Иско любят на «Бернабеу» и он может заручиться поддержкой болельщиков на текущий сезон.

    5. Главный кандидат на основу

    Конкуренты у Иско достаточно разноплановые, но его кандидатура выглядит достаточно привлекательно. Так, например, в случае травмы Каземиро у Зидана нет другой опции – только поставить в основу Иско.

    Другие непосредственные конкуренты Франциско – это Хамес, Ковачич, Асенсио и Васкес.

    Хамес – игрок плана Бэйла и Роналду, пока эти два игрока будут в Мадриде, Хамес не сможет заиграть на все 100. Да и Зидан отдает предпочтение именно Иско, а не Хамесу. Ковачич вообще кажется эдаким «лишним человеком», неизвестно, зачем его купили, гораздо целесообразнее было бы летом обменять его на опорника по типу Канте и сбалансировать центральную линию. Асенсио же и Васкес игроки другого плана, для Васкеса идеальная позиция – правый фланг, занятый Бэйлом, а для Асенсио – левый, занятый Роналду.

    Соответственно, в случае травмы Модрича или Крооса, главным кандидатом на их замену будет Иско.

    Рейтинг: 4 Голосов: 14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 18 сентября 2016, 22:39

      Прекрасная статья,действительно!Иско мастер,каких мало.Но его стиль идеально подошел бы Барселоне,на мой взгляд,да еще с учетом возраста Иньесты.Очень умный футболист.

      1
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      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez > Ronaldinho R10 18 сентября 2016, 22:42

      Да, безусловно, согласен в плане Барселоны! Нынешняя модель в Реале (4-3-3) и тактика очень неподходящие для него.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 сентября 2016, 17:44

      Отличный игрок и отличная статья

      4
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      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez > MrVanes-Zenit 18 сентября 2016, 19:36

      Спасибо!

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