Идет бычок, качается. Что не так с «Краснодаром»

В третьем сезоне от «Краснодара» ждут участия в чемпионской гонке и прорыва в Лиге Европы. А их нет. Уход Олега Кононова, сохранявшего пост в более сложных ситуациях, добавляет вопросов. Что же происходит, задается вопросом блог «Vanity Fair».

У «быков» есть все – заявка, где квалифицированных футболистов хватит на два состава. Шикарная академия, где занимаются тысячи талантливых мальчишек, для которых созданы почти идеальные условия. Президент, не сорящий деньгами, но не жалеющий их для команды. Симпатии большинства нейтральных болельщиков, видящих в «Краснодаре» прототип светлого будущего российского футбола.

Нет только одного – реально большого результата. Серьезно, сколько можно ждать? Пример «Ростова» показывает – рывок возможен даже за один сезон, не говоря уже о трех. Но год за годом «быки» топчутся перед барьером, не решаясь перепрыгнуть его. Переходный период от перспективной команды к зрелой и сложившейся непростительно затянулся. Почти как взросление нынешнего лидера «Краснодара» Смолова. Сейчас об этом как-то подзабыли, но Федор проходил в подающих надежды лет 7-8.

У Сергея Галицкого нет столько лишнего времени, и вполне возможно, что именно поэтому он не стал чинить препятствий Олегу Кононову. Порой складывалось впечатление, что у тренера нет ответа на вопрос, почему команду лихорадит. Спад «Краснодара» – явление не новое ведь. Прошлой осенью было то же, и даже хуже. Был один гол в трех первых турах, было три очка за четыре матча с аутсайдерами в сентябре-октябре. Были два домашних 0:2 кряду в бронзовый сезон два года назад. И снова это был август-сентябрь.

А еще были раз за разом не выигрываемые матчи в решающий момент. Пресловутый последний шаг, отделяющий просто хорошую команду от великой. Так было два года назад, когда в последнем туре «быки» не обыграли «Динамо», пропустив в Лигу чемпионов ЦСКА. Так было этой весной, когда «Краснодар» уступил армейцам в очной встрече за тур до финиша, потеряв шансы на медали. В моменты, когда надо было выложиться на 120% и любой ценой взять очки, умения держать удар «быкам» не хватало.

И вот сейчас, когда клуб со дня на день должен начать играть на собственном поле. Когда ЦСКА и «Зенит» потеряли ведущих форвардов и вообще затянули пояса. Когда «Ростов» погряз во внутренних разборках и рвётся на два фронта. Когда в «Локомотиве» идет коренная перестройка. Когда «Краснодар», дозрев, должен был рвануть на освободившееся место на вершине, команда снова встала.

Состав точечно укрепили, взаимодействие отлажено почти до автоматизма, на каждую позицию есть по паре исполнителей. Но после двух ярких побед «быки» опять встают, словно напуганные собственной прытью. И пропускают вперед восставший из пепла «Спартак». «Спартак», который не ждет. У которого нет времени ждать последовательного и вдумчивого строительства. Каррера кует железо, пока оно горячо, и москвичи прут на вершину прямо из огнедышащего горнила.

Как прут туда же обновленные, учащиеся жить без Халка и Мусы «Зенит» с ЦСКА. Как рвется туда растаскиваемый «Ростов», сменивший пол-состава. Лишь ставший заложником своей стратегии, своей игровой философии «Краснодар» застыл в нерешительности. Команда летит, когда у нее получается игра. Когда она забивает первой. И не находит плана-Б, когда что-то идет не так.

Обладая едва ли не самым умным подбором исполнителей, «Краснодар» застрял в рамках одного игрового стиля, и остро требует свежей крови, свежей мысли. Из академии, к слову, пока никто к основе не подобрался. Игорь Шалимов вылетал еще с «Ураланом» в 2003м. С тех пор он явно набрал опыта в женской сборной и знаний в ВШТ. Молодежь по работе в «Краснодаре-2» знает отлично. Но готов ли к новому вызову? Или это временная фигура?

Недавно Александр Побегалов в интервью сказал, что лет шесть назад ему предлагали возглавить «Краснодар», и сейчас он жалеет, что отказал. Побегалов год за годом без денег и игроков делает в Ярославле играющую команду. Посмотреть, на что он способен с клубом, где есть все условия, было бы очень интересно. Правда, «Шинник» без него окончательно загнется.

Личность нового главного тренера – ключевой вопрос. Команде нужен человек, который объяснит ей, что все барьеры в голове. Что, установив предел, мы тем самым уже выходим за этот предел. Пока даже слухами с «Краснодаром» никого особенно не связывают.

Осень – время выборов. Выборы президента РФС. Выборы в госдуму. Выбор главного тренера. Кого выберут Сергей Галицкий и «Краснодар»? Кто станет человеком, который изменил все?