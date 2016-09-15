Нож,петрушка, баба Галя...

Если когда-нибудь судьба занесёт вас в небольшой провинциальный городок Сасово, что в Рязанской области не отчаивайтесь. Вам повезло.

Если когда-нибудь судьба занесёт вас в небольшой провинциальный городок Сасово, что в Рязанской области не отчаивайтесь. Вам повезло. Нет, не потому, что это административный центр, и не потому, что он построен в далеком 16-м веке на живописном берегу реки Цна. Нет, не поэтому.

Зайдите в здание вокзала, и обязательно купите знаменитых Сасовских пирожков с яблоками. Многие хвалят. Затем, пройдите мимо автобусной станции и топайте по проспекту Свободы в сторону улицы Советской. Спросите у любого прохожего и вам охотно подскажут, где живет Галина Вячеславовна Чувина, или просто, баба Галя.

Эта простая русская женщина живет в стареньком крестьянском доме под номером 156, что на улице Советской . Ей 64 года и она обычная пенсионерка. Правда есть одно небольшое отличие, говорят, что она очень похожа на Канцлера Германии Ангелу Меркель.

Но и не по этой причине вам стоит побродить по узким улочкам этого городка в поисках этой поистине великой женщины.

Когда-то Галина Чувина трудилась инженером-программистом – отлаживала автоматику ПВО в закрытых городах СССР. А потом случились 90-е.

– Кем она только не работала: и свеклу убирала, и няней, и на свалке. А как вышла на пенсию, устроилась гардеробщицей в бассейн.

С этого все и началось .

Здесь, в бассейне, она подслушала разговор двух мужиков. Те обсуждали недавно открытый в городе клуб метателей ножей. «Я тоже хочу, можно?» – вдруг спросила пенсионерка. До того момента Галина ничего знать не знала об этой дисциплине: ни как мишень выглядит, ни с какого расстояния метать, ни зачем вообще люди этим занимаются.



— Просто в голове что-то щелкнуло, мозг среагировал на слово «нож», — вспоминает она.

— Вот представьте. У меня умирает мать, закончились деньги, печаль одолела с головы до ног. А на улице предпасхальная неделя: воздух звенит, небо голубое, земля источает весенние запахи. Я вышла во двор — все вокруг безупречно. «Благодать-то какая, Господи, — говорю, — спасибо тебе». А затем попросила Бога дать мне опору.



Хотите верьте, хотите нет, но вскоре она и услышала тот разговор в бассейне.



— Бог вложил мне в руки нож, — делает вывод Галина Чувина.



— А может, я в прошлой жизни была воином? И это теперь вылезает наружу.

Галина Чувина так вспоминает свое первое появление в клубе.

2008 год, печка топится. Идти — не идти, думает: как дом оставишь? Не спалить бы. Но пошла все-таки. Попросила показать, что надо делать. Ей показали, она повторила. Первый бросок Галины Чувиной был похож не на бросок… ну, вы же знаете, как женщины кидают ножи?

В том же году в Сасове затеяли турнир по метанию острых предметов.

Приехали: Самара, спецназовец из Белоруссии, взвод гражданских москвичей, легендарная Ксюха, «которая среди мужчин занимает пятые места». Набралось, около пятидесяти участников.



И вот старт. Спортсмены бросают без происшествий. Кто точно, кто так себе. И тут на позиции выходит бабушка, Галина Чувина. Подход, другой, десятый — она побеждает их всех, без малого полсотни, причем на разных дистанциях. Соперники от неожиданности рты пораскрывали, вопросы задают не очень учтивые: «Возраст по паспорту? Кто такая? Сколько занимаемся?» «57 лет, Бабка я, Галя я, полтора месяца», — отвечала Галина.



За победу в том состязании ей торжественно вручили чугунную мясорубку, в народе прозванную шарманкой, — вон на полке пылится. Полезная в хозяйстве вещь, между прочим, только сломалась уже, новый нож для нее надо покупать

Ну, а дальше пошло-поехало. Сначала чемпионат России, Москва. Стала там абсолютной чемпионкой страны. Победила — самой понравилось. В качестве призов ей вручили мобильник и надувной матрас. Потом были традиционные соревнования «Серебряный нож». Здесь она тоже что-то выиграла, но что конкретно — уже не помнит. Вскоре бабу Галю позвали на чемпионат мира по метанию ножей (самый настоящий, без скидок на возраст), который проходил в Калининграде. Она и вовсе установила два мировых рекорда, выбив 545 очков из 600 возможных. И это всего то после года тренировок. Обычно в этом виде деньгами не награждают, но тут две тысячи долларов она получила. Решила часть своих проблем: вылечила зубы, отдала ссуду, какую-то тряпку купила. Потом она просто перестала считать серебряные и бронзовые награды.

Сейчас у Галины Чувиной никакой официальной работы нет. Бассейн остался в прошлом: не сработалась с начальством. Из доходов — пенсия, да копеечка, от продажи петрушки.

Отношение местных чиновников к Галине описывается формулой «Не надо путать ободок для волос с нимбом». Сама она говорит так: они меня не замечают, а я их.

Деньги на участие в соревнованиях она добывает сама: копит, откладывая с пенсии, но большую часть, как правило, дает ее племянник, предприниматель.

Так что календарный план у нее такой: куда наскребла — туда и поехала. Унизительно, но другого выхода нет.

Недавно ей предложили сжигать ветки на лесозаготовительной делянке в лесу. Обещают 600 рублей в день. Может, пойду, говорит Галина, после следующего чемпионата мира.

Дом Галины Чувиной разваливается, причем в прямом смысле: если слегка подпрыгнуть в гостиной, на терраске и в кухне посыплется штукатурка. Древняя печка дымит в противоестественную сторону. Поэтому потолок везде цвета копченой скумбрии. Одно «преимущество», на таком фоне ярче играют золотом развешанные по стенам иконы, чувинские многочисленные медали, а на подоконнике – блестящие кубки.





Свои ножи Галина Чувина украсила полосками цветов российского триколора в стиле Basic.



— Вы патриот?

— Есть немного. За Россию всех порву, — отвечает Галина.

— Что бы вы сказали людям, которые уверяют, что из Рашки пора валить?

— Все равно вернетесь, гады. И слово мне это ваше московское не нравится — «Рашка», я даже не поняла сначала. Тот, кто пожил здесь, поработал, пострадал, не уедет.

— Вот вам и спасибо никто не скажет за ваши победы, и живете вы в доме-развалюхе. А все равно патриот, говорите. Как же так?

— Вы если человека любите, то не за что-то, а просто так. Иначе это не любовь, а корысть, расчет. Так же и с родиной.

Вот так. Абсолютная чемпионка мира сидит на базаре, продает укроп-петрушку и готовится к очередному турниру во дворе своего обветшалого дома.

Если когда-нибудь судьба занесёт вас в небольшой провинциальный городок Сасово, что в Рязанской области, не поленитесь, прогуляйтесь на улицу Советская к дому № 156. Не пожалеете.