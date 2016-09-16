Кастро в рассоле. Больше чем Варди, почти Ди Натале

В мае Рубен Кастро напугал фанатов «Бетиса», едва не угодив в тюрьму. Сейчас главный «огурец» вновь наводит ужас на соперников: дубль «Барсе», дубль «Валенсии». Свозив на Евро Адуриса, Дель Боске выбрал не того старика.

Хедлайнером прошлого сезона был «Лестер», а главной ударной силой «лис» – Джейми Варди. Газеты не переставали восхищаться чудесной историей форварда, до 27 лет не игравшего на высоком уровне. Даже на уровень Чемпионшипа Джейми вышел зрелым футболистом, до 25 отбегав в пятом дивизионе. Однако на счету Варди пока лишь один сезон на высшем уровне. Кастро демонстрирует класс уже на протяжении девятого, хотя начинал не лучше англичанина.

Точнее начало-то было бодрым – в родном «Лас-Пальмасе» Рубен дебютировал после обкатки в молодежке ещё в 19. Дубль в ворота «Реала» и три сезона с приличной результативностью. Все испортил переход в «Депортиво». То был 2004. После ухода Роя Макаая «Депору» нужен был новый голеадор. Однако роман не сложился. У галисийцев начались проблемы с деньгами. Лидеры покидали клуб один за другим, и «супердепор» скатывался все ниже. Хотя средний уровень команды постоянно снижался, места для Кастро все равно не находилось. «Альбасете», «Расинг», «Химнастик» – аренды получались бестолковыми, форвард нигде не забил и пяти мячей.

В 27 Рубен решил сделать шаг назад. Тогда казалось, что смирился. Теперь понятно – для разбега. В Сегунде Кастро вернул голевое чутье, забив в аренде в «Уэске» 14. Столько же на его счету было и в следующем сезоне за «Райо Вальекано». А дальше началась сказка. После шести лет бесполезного обладания «Депортиво» без сожалений продал форварда скатившемуся в Сегунду «Бетису».

В Сезоне 2010/2011 атака «огурцов» была неудержима. Классический сюжет – могучий гигант Молина и юркий, подвижный Кастро. На двоих они наколотили 45 мячей (27 из них – на счету Рубена), а «Бетис» триумфально вернулся в элиту. После трех лет в Примере, где Кастро меньше 10 за сезон не забивал, «огурцы» опять вылетели. Во многом из-за травмы Рубена, который пропустил почти полсезона.

«Деньги ничто, футбол все» – говорил Антонио Ди Натале, раз за разом переподписывая контракт с заштатным «Удинезе». Постаревший дуэт форвардов придерживался тех же принципов, оставшись верным клубу. Кастро и Молина превзошли самих себя, оформив на двоих 51 гол. Молине было в ту пору 31, а Кастро – 32. 32 Рубен и забил.

Вернувшись в элиту, «Бетис» сделал ставку на сдувшихся звезд, подписав Ван дер Ваарта, Вестермана, Хоакина, Варгаса и других ван Волфсвинкелов. Однако тащить команду опять пришлось Кастро. Рубен наколотил 19 мячей – больше половины от всего, что забила команда. В итоге «Бетис» вполне комфортно финишировал в десятке.

В мае-2016 прокуратура Испании обвинила Кастро по шести пунктам угроз и домашнего насилия, которые имели место в период с 2012 по 2013 год. В своем заключении прокурор просил для Рубена 4 года, однако форвард был оправдан. В первом туре «Барселона» разложила оборону «Бетиса» на атомы, отгрузив шесть. Единственным несогласным был Кастро, ответивший двумя эффектными голами. В прошлые выходные Рубен принес команде первую победу, забив свой второй мяч «Валенсии» в компенсированное время.

Годы не властны над Кастро – он до сих пор без проблем пробегает по 9-10 км за матч. По фактуре форвард очень напоминает Ди Натале – такой же невысокий, крепкий и, похоже, вечный. Сам Кастро объясняет все диетой из фруктов и кофе с молоком, но вряд ли это главная причина долголетия. Кастро универсален – техничен, быстр, с поставленным точным и сильным ударом. Он без проблем может сыграть на острие, любом из флангов и в оттяжке.

Есть одно «но»: в отличие от итальянца, Рубен так и не получил шанса в сборной. А ведь проблемы в нападении у «красной фурии» есть давно – не от хорошей жизни ведь натурализовывали Диего Косту. Сейчас Рубену 35, и вряд ли мы увидим его на ЧМ в России. А было бы красиво, согласитесь.