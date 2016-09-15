Почему ЦСКА снова провалится в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА добыл одно очко в матче с «Байером», но это клубу все равно не поможет. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о шансах ЦСКА и его соперников на выход из группы в Лиге чемпионов.

В этом сезоне ЦСКА досталось ровная группа в Лиге чемпионов, но прошлый сезон доказал, что такой жребий может сыграть «злую шутку» с «армейцами», поэтому постараемся оценить перспективы ЦСКА на выход из группы.

ЦСКА

Прошлогодний результат в чемпионате: чемпионство

Вероятность выхода из группы: 40 %.

Пришли: п. Ионов (Динамо Москва, в аренду), п. Миланов (Грассхопперс, из аренды), н. Страндберг (АЕК, из аренды), з. Караваев (Яблонец, из аренды), н. Траоре (Монако, в аренду)

Ушли: п. Ефремов (Оренбург, в аренду), н. Базелюк (Эшторил, в аренду), н. Панченко (Динамо Москва, в аренду), п. Широков (свободный агент), п. Ткачев (Крылья Советов, в аренду), з. Васин (Уфа, в аренду), н. Оланаре (Гуанчжоу Фули, из аренды), н. Муса (Лестер), з. Караваев (Спарта).

«ЦСКА» снова провёл скромную трансферную компанию не потратив средств на приобретение игроков (аренда). Потеря Мусы очень существенна для «армейцев», ведь под него была заточена вся тактика «ЦСКА», а именно игра на контратаках и быстрым перемещением мяча в завершающей стадии. Но теперь вся игра «ЦСКА» переходит больше в позиционные атаки и забросы на высокого Траоре, почему-то вариант с Ионовым на острее атаки Слуцкий в РФПЛ практически не использовал, очевидно, Ионов по характеристикам может заменить Мусу, он также быстр и неплохо открывается впереди, поэтому этот вариант «армейцам» наигрывать нужно. Скромные трансферные вливания, обусловлены строительством стадиона, очевидно, «ЦСКА» решил использовать модель Арсена Венгера. Однозначно, новый стадион станет большим плюсом для «армейцев» как в РФПЛ, так и в Лиге Чемпионов, но состав «ЦСКА» выглядит слабейшим из всех участников квартета, плюс игра «армейцев» вначале сезона выглядит слишком тяжёлой и вязкой, поэтому в первом матче против «Байера» нужно постараться использовать слабость немцев, а именно уязвимость обороны «фармацептов». Ведь после матчей сборных, российские команды не слишком успешно играют в еврокубках, поэтому на фоне недоукомплектованной атаке ЦСКА и медленной защиты, «армейцам» остаётся надеется на победы в домашних матчах и стараться бороться хотя бы за выход в ЛЕ, а то весной, можно вообще остаться без еврокубков.

«Тоттенхэм»

Прошлогодний результат в чемпионате: 3-е место

Вероятность выхода из группы: 55 %.

Пришли: п. Ваньяма (Саутгемптон), з. Фасио (Севилья из аренды), н. Янссен (АЗ), п. Нкуду (Марсель), п. Сиссоко (Ньюкасл), в. Пау Лопес (Эспаньол в аренду)

Ушли: з. Фасио (Рома, в аренду), п. Притчард (Норвич), п. Шадли (Вест Бромвич), п. Мэйсон (Халл Сити), з. Едлин (Ньюкасл), п. Бенталеб (Шальке, в аренду), н. Н'Жие (Марсель, в аренду)

«Тоттенхэм» провёл замечательный прошлый сезон в чемпионате Англии и на финише он был главным конкурентом Лестера в борьбе за чемпионство. Правда, игровой спад постиг «шпор» на финише АПЛ и в последнем туре они уступили второе место Арсеналу. Но главной задачей последних сезонов «Тоттенхэма» было участие в Лиге Чемпионов, поэтому главную задачу «шпоры» выполнили и теперь готовятся к старту в ЛЧ. Состав «Тоттенхэма» выглядит укомплектованным и без явных слабых мест, подмену для Кэйна и Дайера «шпоры» подписали летом, а других уязвимых мест у англичан не было. Плюс в последние часы трансферного окна «шпоры» подписали из «Ньюкасла», хорошо проявившего во время Евро 2016, игрока сборной Франции Сиссоко. Из игроков стартового соства «Тоттенхэм» никто не покинул, поэтому в данный момент «шпоры» выглядят явными фаворитами группы, очевидно, на Лигу Чемпионов англичане бросят больше сил, чем даже на чемпионат Англии, ведь слишком давно «куры» не играли в Лиге Чемпионов. Сейчас в чемпионате Англии »Тоттенхэм» выглядит неплохо по игре и по результату, а последний матч АПЛ, непростой выезд к «Сток Сити» закончился «лёгкой прогулкой» для «шпор» и унизительным поражением для «гончаров» со счётом 0:4. Очевидно, «шпоры» подходят в хорошей форме к ЛЧ, а проведение домашних матчей этого турнира на Уэмбли (90 тыс. стадионе) станет ещё одним стимулом для игроков Тоттенхэма».

«Байер»

Прошлогодний результат в чемпионате: 3-е место

Вероятность выхода из группы: 45 %.

Пришли: н. Фолланд (Хоффенхайм), п. Баумгартлингер (Майнц), п. Мефферт (Карлсруэ), в. Озкан, з. Да Коста (оба – Ингольштадт), н. Похьянпало (Фортуна, из аренды), з. Драгович (Динамо Киев).

Ушли: п. Крамер (Боруссия М), п. Мефферт (Фрайбург), з. Пападопулос (РБ Лейпциг, в аренду), в. Крешич, в. Йелдел, з. Бениш (все – свободные агенты).

«Байер» выдал ударную концовку прошлого сезона и гарантировал себе не только 3-е место в Бундеслиги, но и место в группе Лиге Чемпионов. Состав «фармацептов» выглядит достаточно сильно, но молодость и не сыгранность защитной линии «Байера» приводит к «весёлым» матчам, как например с Ромой в прошлой ЛЧ со счётом 4:4. Атака «Байера» выглядит солидно, поэтому «фармацепты» забивает достаточно много, но проблемы в защите оставляют надежду соперникам немцев на успешный результат. Кстати, «Зенит» два года назад играл с «Байером» и Монако в одной группе, но успеха добиться не сумел и вообще российские клубы в последние годы не слишком успешно играют с немцами, поэтому «ЦСКА» нужно как можно больше создавать давления на защитные порядки «Байера», тогда можно будет надеется на победу. Последний домашний матч «фармацептов» в Бундеслиге может стать неплохим примером для «армейцев», пропустив первыми «Байер» лишь в конце матча смог вырвать победу, благодаря 3 мячам молодого таланта Похьянпало, очевидно, «Гамбург» немного не дотерпел до победы, а мы будем надеется, что «ЦСКА» сумеет.

«Монако»

Прошлогодний результат в чемпионате: 3-е место

Вероятность выхода из группы: 50 %.

Пришли: з. Сидибе (Лилль), з. Глик (Торино), в. Де Санктис (Рома), п. Бенассер (Нанси), з. Менди (Марсель), н. Фалькао (Челси, из аренды), з. Тиссеран (Тулуза, из аренды), н. Жермен (Ницца, из аренды)

Ушли: п. Пи (Тулуза), п. Бенассер (Нанси, в аренду), з. Карвальо(свободный агент), п. Тулалан (Бордо), в. Нарди (Ренн, в аренду), п. Ндинга (Локомотив, выкуп контракта), н. Траоре (ЦСКА, в аренду), п. Пашалич (Челси, из аренды), з. Коэнтрау (Реал Мадрид, из аренды), п. Кавалейру (Вулверхэмптон), з. Тиссеран (Ингольштадт).

«Монако» провело активно трансферный период усилив защиту и нападение. Фалькао не заиграл в Англии, но вернувшись в «Монако» надеется возродить свою карьеру, возвращение пока получается удачным Фалькао забивал в предсезонке и в квалификаци ЛЧ, но за это время успел и травмироваться. «ЦСКА» и «Монако» летом провели общую сделку, по которой «армейцы» взяли в аренду Ласина Траоре. В «Монако» заиграть Траоре не смог, поэтому решил вернуться в России для реанимации своей карьеру, а вот «ЦСКА» приходится отказываться от скоростной игры, ведь Траоре форвард таранного типа. В прошлом сезоне «Монако» не сумело пройти в группу Лиге Чемпионов, поэтому в этом сезоне решило хорошо укрепиться и вернуться в Лигу Чемпионов, ведь лишь два года назад «монегаски» играли в четвертьфинале ЛЧ, сумев в группе одолеть «Бенфику», «Зенит» и »Байер», а в плей-офф лондонский «Арсенал». Поэтому в этом сезоне выход из группы вполне выполнимая задача для «Монако», а дальше зависит от жребия. Чемпионат Франции показал, что «монегаски» находятся в фантастической форме, ведь после уверенной победы над «ПСЖ», «Монако» разгромил на выезде «Лилль» и после четырёх туров лидирует в Лиге 1, очевидно, следующая цель французов Лига Чемпионов.

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