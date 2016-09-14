Возвращение Черышева и подвиги Митрюшкина. Как русские выступают в Европе

Аршавин ведет «Кайрат» к титулу. Нойштедтер снова в центре обороны. Лысцов дебютировал за «Тонделу». Блог «Русские и тут» рассказывает, как легионеры из России выступают за границей.

Российские легионеры провели продуктивные выходные: Митрюшкин сыграл на ноль, Черышев потихоньку набирает форму, а Аршавин забил за «Кайрат». Кроме того, не на последнем счету в Европе и российская молодежь – тот же Аршак в который раз поучаствовал в голевой комбинации «Витесса».

Митрюшкин стал лучшим

Антон Митрюшкин наконец-то отыграл первый матч на ноль в нынешнем сезоне. Его «Сьон» выиграл у «Туна» со счетом 1:0, взлетев сразу на седьмую строчку турнирной таблицы. Россиянина признали лучшим игроком встречи, а затем включили в символическую сборную седьмого тура чемпионата Швейцарии.

Черышев вернулся на поле

Первую победу в нынешнем сезоне одержал «Вильярреал». Команда Франа Экскрибы обыграла «Малагу» со счетом 2:0. На 75-й минуте на замену вышел Денис Черышев, пропустивший четыре месяца из-за повреждения. «Сейчас мне еще не хватает скорости, но с каждым днем я чувствую себя все лучше», – прокомментировал Черышев свое состояние. После трех проведенных матчей «Вильярреал» набрал пять очков и расположился на восьмой строчке таблицы Примеры.

Как русские живут и отдыхают в Европе

Что произошло в Казахстане

В главном матче тура встречались лидирующая «Астана» и идущий вторым «Кайрат». Неожиданно «Кайрату» удалось разгромить соперника со счетом 4:1. Помог команде в этом Андрей Аршавин. Он вышел на замену на 46-й минуте, а на 74-й забил гол. В борьбе за чемпионство «Кайрат» отстает от соперника на четыре очка, но при этом у «Астаны» есть матч в запасе.

«Тараз» обыграл «Жетысу» со счетом 3:2. Весь матч в составе «Тараза» провел опытный защитник Антон Григорьев.

Все 90 минут отыграл и форвард «Тобола» Шамиль Асильдаров. Но его команде не удалось уйти от минимального поражения в игре с «Акжайыком».

Нойштедтер снова в центре обороны

Удаление Кьера в предыдущем туре не оставило Дику Адвокату выбора. Романа Нойштедтера опять пульнули на позицию центрального защитника. В матче с «Бурсаспором» Нойштедтер отыграл 77 минут, после чего был заменен на форварда Эменике. К тому моменту «Фенербахче» уже проигрывал со счетом 0:1, но изменить ситуацию так и не сумел. В чемпионате Турции «Фенербахче» идет на 16-м месте всего с одним набранным очком.

Результативная Чехия

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметился голевой передачей в матче против команды «Млада Болеслав». Встреча завершилась со счетом 2:2, а результативный пас стал для Вячеслава уже вторым в нынешнем сезоне чемпионата Чехии. В награду за это Караваева включили в символическую сборную 6-го тура.

Гол Николая Комличенко не спас «Слован» от поражения в игре с «Викторией Пльзень» (1:2). Это первый забитый мяч Николая в чемпионате Чехии. До этого он успел отличиться за «Слован» в Лиге Европы.

«Славия» продолжает побеждать

«Славия» под руководством Александра Тарханова одержала вторую победу подряд. На этот раз болгарский коллектив разгромил клуб «Локомотив Плодив» (5:2). Один из голов в этой встрече забил Сердер Сердеров. Евгений Тюкалов вышел на замену на 64-й минуте. «Славия» поднялась в турнирной таблице на десятое место.

Новости из Португалии

Защитник Виталий Лысцов дебютировал за «Тонделу». При этом вышел на поле Лысцов на непривычной для себя позиции опорного полузащитника. Арендованный у «Бенфики» футболист отыграл первый тайм матча против «Фейренсе». Встреча завершилась поражением «Тонделы» со счетом 1:2. Команда занимает в таблице 17-е место, набрав всего одно очко.

Константин Базелюк остался на скамейке «Эшторила» в игре с «Пасуш де Феррейра» (0:0). «Эшторил» с одним набранным очком идет в зоне вылета, занимая предпоследнюю 17-ю строчку.

Как дела у остальных

Аршак Корян снова результативно сыграл за молодежную команду «Витесса». В игре с командой «Спакенбург» на счету Коряна голевая передача. Аршак в нынешнем сезоне забил уже три гола и сделал столько же результативных пасов.

«Бодо/Глимт» оказался сильнее «Сарпсборга» в 23-м туре норвежской Премьер-лиги (2:1). Победный гол забил российский форвард Вадим Манзон. Это первый мяч россиянина в нынешнем сезоне.

Настоящую феерию устроила эстонская «Левадия», разгромившая «Нарву Транс» со счетом 5:0. Два гола в этой встрече забил Евгений Кобзарь, еще один мячом отметился Алан Гатагов. Весь матч отыграл Антон Миранчук.

«Лахти» разгромил команду ХИК со счетом 4:1. В этой встрече приняли участие арендованные у «Зенита» голкипер Александр Васютин и полузащитник Павел Осипов. «Лахти» занимает в чемпионате Финляндии девятое место.

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Фото: hugball.com, sports.kz, vitoshanews.com, footsport.am