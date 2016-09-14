Возвращение блудного «Алавеса»: от финала Кубка УЕФА до победы на «Камп Ноу»

Путь «Алавеса» в двадцать первом веке был и остается тернистым: от финала Кубка УЕФА до вылета в Терсеру, от самого зрелищного финала Еврокубов в истории до победы на «Камп Ноу» в рамках Примеры. Предлагаем читателю вспомнить эти события.

«Алавес» – небольшой клуб из крепкого промышленного города Витория-Гастейс, представляющий Страну Басков. Команда без больших инвестиций, не хватающая звезд с неба, бережлива к каждому евро и с ареной всего на 20 тысяч человек.

Дортмундский финал Кубка УЕФА между «Алавесом» и «Ливерпулем» по праву считается одним из самых зрелищных в истории – а спустя 16 лет этот же «Алавес» обыгрывает «Барселону» на «Камп Ноу». 16 лет достаточно солидный срок, для тинейджеров – юбилей, 16 лет в браке – топазовая свадьба, а 16 лет в истории «Алавеса» – тернистый путь, в котором было все: праздность больших побед, горечь поражения в финале, вылет из Примеры, вылет из Сегунды, падение в Сегунду Б и Терсеру, послевкусие возвращения в Ла Лигу, непроигрыш «Атлетико» на «Кальдероне» и победа на «Камп Ноу».

Наследие «Алавеса»

В начале XXI-го века мир футбола был иным, непорочным, словно младенец. Тогда большие деньги не имели решающего значения, а о гегемонии «Реала» или «Барселоны» вовсе не шло никакой речи. Разве можно поверить, что «Депортиво», который сейчас телепается в нижней части турнирной таблицы, по итогам сезона 1999/2000 стал чемпионом Испании? «Алавес» в том сезоне мог также претендовать на чемпионство, шестая строчка по итогам сезона, но отставание от чемпиона исчислялось лишь 3 тремя очками – расстояние одной победы! По итогам темпорады басков занесло в Кубок УЕФА, естественно в качестве андердогов.

Спустя год после финала Кубка УЕФА «Алавес» показал достаточно приличные результаты: седьмая строчка в Примере, дающая путевку в Еврокубки. Впрочем, уже тогда баски утратили былой лоск, стали ощутимы потери Космина Контры и вратаря Мартина Оррасио Эрреры. По итогам сезона у «Алавеса» была отрицательная разница мячей, а сам Мартин, добывший в Испании себе известность, уехал покорять «Фулхэм» на британский континент. В Кубке УЕФА баски в первом раунде успешно поглумились над турецким клубом «Анкарагюджю», а вот во втором раунде турецкий «Бешикташ» отомстил дерзким испанцам за своих «младших братьев». Бой был равный, но не без доли везения турки остановили «Алавес» за шаг до 1/16.

В Испании часто случается, что команда, защищающая честь страны на Евроарене, по итогам сезона бесславно вылетает в Сегунду. Из свежих примеров – «Бетис», «Вильярреал», к сожалению, такая участь постигла и «Алавес». Причем как больно и горько это ни звучало, вылет басков был очевидным и совершенно неслучайным. «Алавес» не имел прочного финансового фундамента, ему трудно удержать футболистов, желавших пойти на повышение. В то время, как «Милан» давал Космину Контре баснословное жалование, «Алавес» мог предложить ему лишь мощную моральную поддержку, но этого было мало.

Дальше путь «Алавеса» начал виться, как плющ на заборе, после вылета баски были на ведущих позициях в Сегунде, в первый сезон после падения стали четвёртыми (за строчку до путевки в Примеру), а на следующий сезон все-таки вернулись в высший дивизион. В межсезонье слабо усилились, поэтому закономерно вылетели обратно. Странно, но даже в Сегунде они скатились и два сезона были на грани, а на третий вылетели в Сегунду Б. Дальше начались скитания в низах, вылет в Терсеру и – наконец – восстание из пепла. Оно началось с повышения в Сегунду Б, в сезоне 2012/2013 баски выиграли этот турнир и попали в Сегунду. Там после трех сезонов раскачки они сумели забрать золотой комплект медалей – и вот они снова в элите.

Самый зрелищный финал Кубка УЕФА

Вспомните 2001-й год. Бьюсь об заклад – вы с трепетом вспоминаете то время, возможно, это было беззаботное детство, для кого-то оно было порой студенчества, а кто-то мог встретить свою любовь и завести семью. В Дортмунде же в 2001-м году состоялся юбилейный, 30-й розыгрыш Кубка УЕФА. Много английских болельщиков приехало на «Вестфаленштадион», а некоторые свидетели тех баталий вспоминают, что британские фаны изначально были в хорошем настроении. С улыбочкой они предвкушали легкую прогулку для «Ливерпуля», задавая себе вопрос: «Кто этот Алавес? Как они вообще попали в финал?»

Тот матч был уникален во многом: например, сейчас нам очень непривычно наблюдать юного, 20-летнего Стивена Джеррарда без складок мудрости на лбу и его поистине юношескую, немного растерянную, неловкую радость после забитого мяча. А как вертел оборону соперника Космин Контра!

Впрочем, первая половина первого тайма была предсказуемой: на 17-й минуте «мерсисайдцы» уже вели в счёте, а немного спустя Джеррард удвоил преимущество. Казалось, голы Баббеля и Стиви Джи уже обеспечили трофей «Ливерпулю», но нет же, на 27-й минуте Иван Алонсо поражает ворота Сандера Вестерфельда. Британская публика списывает мяч Алонсо на волю случая, да и уже в конце первого тайма Макалистер добивает басков с пенальти. 3:1, сушите весла? Действительно было чувство, что это конец. Ну подумайте сами, андердог «Алавес» проигрывает после первого тайма 3:1 «Ливерпулю» – есть уверенность, что десять из десяти человек поставили бы свои деньги на «мерсисайдцев».

Но баски показали все могущество своего самобытного духа во втором тайме. Хави Морено на 48-й и 51-й минуте ответил дублем, все вроде бы выровнялось, но было трудно предсказать, в каком русле пойдет игра. На 73-й минуте Фаулер забивает, счет 4:3 кажется ставит точку в этой игре. Из такой ямы «Алавес» не должен выбраться, но что же они сотворили? 89-я минута – Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, отправляет мяч в сетку, 4:4!

Дополнительное время однозначно было на стороне «Ливерпуля», все-таки обойма игроков британцев пошире, да еще и двойное удаление у «Алавеса» – это подписало приговор баскам. 117-я минута, опасный штрафной и без шансов для испанцев. Финиш. Всем спасибо, все свободны.

«Алавес» – пример силы духа и того, что играть в футбол нужно все 90 минут. Как говорится: Nothing is impossible!

Новый сезон – новая жизнь

«Алавес» стал чемпионом в Сегунде, а в Примере они заняли по бюджету место в последнее тройке. Интересно, что тренер Хосе Бордалас, заслуживший повышения вместе с командой, спустя неделю покинул свой пост. На его место назначили Маурисио Пелльегрино, очень неоднозначная кандидатура, опыта он набирался в «Ливерпуле» по конспектам Бенитеса, но как самостоятельный тренер пока что никак не проявил себя. Работал в трех клубах и отовсюду был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Под предлогом курса на омоложение команды был распродан практически весь костяк клуба. Так клуб покинули Мора, Пелегрин и Хули. Этим трем исполнителям суммарно уже исполнилось 108 лет, но все они были ключевыми игроками прошлогодней команды.

Впрочем, «Алавес» достаточно качественно, учитывая доступные ресурсы, усилился во всех линиях. В конечном счете, главное, что команда «пенсионеров» превращается в молодой и перспективный коллектив, немного похожий на хихонский «Спортинг» образца прошлого сезона. Кстати, Хихон сохранил прописку в прошлом сезоне, а опытный «Леванте» – нет. Наверное, старикам все-таки не место в Ла Лиге.

Бей грандов

Если бы вы посмотрели календарь «Алавеса» за пару дней до первого тура, то, пожалуй, похлопали бы по плечу и постарались приободрить ребят. В первом туре выезд на «Висенте Кальдерон», в третьем выезд на «Камп Ноу». Но все оказалось совсем как в том лихом 2000-м году, когда каждый второй ставил на легкую прогулку для «Ливерпуля».

Какие-то высшие силы помогают «Алавесу». В первом туре против «Атлетико» баски оборонялись так, что взломать их оборону не представлялось возможным. «Матрасники» давили, давили, пытались зайти с мячом в ворота, в парочке эпизодов Пачеко просто чудом выносил мяч. Но вот дополнительное время и пенальти в ворота «Алавеса», Торрес доиграл эпизод до конца, пробил мимо, но рефери решил указать на точку. Гамейро подошёл и хладнокровно пробил – 1:0. Шла 92-я минута, оставались считанные секунды до финального свистка, но что творилось дальше, просто не укладывается в голове. «Алавес» разыгрывает мяч в центре поля, проводит позиционную атаку, мяч на фланге, подача в штрафную – 1:1! «Алавес», не имевший до этого ни единого жизнеспособного шанса, за пару секунд взломал оборону «Атлетико». Ну да ладно, списали на чудо.

Но вот объяснить их победу на «Камп Ноу» в третьем туре уже гораздо сложнее. Можно говорить массу реплик о том, что Месси и Суаресу дали отдохнуть, оборона была не в оптимальном состоянии, Силлессен не адаптировался и т.д. и т.д. Но кому нужны эти слова, если потеряно три очка? «Алавес» действительно смотрелся лучше. Да, в плане класса игроков и их индивидуальных действий, то «Барселона» выглядела сильнее, но в плане изощренности контратак «Алавес», безусловно, был на высоте.

После просмотра этих матчей на минутку закралось чувство, что к «Алавесу» вернулась былая сила духа и слава. Хотя, наверное, это заложено в самом менталитете баскской команды. Делать прогнозы на сезон еще слишком рано, но все-таки приятно видеть возвращение в элитный дивизион таких клубов, как «Алавес».