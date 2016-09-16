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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Обладательница лучших ягодиц Бразилии хочет играть за команду Моуринью

    16 сентября 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал прекрасные фотографии возможного «новичка» «МЮ». Да-да, именно так – новичка.

    Победительница бразильского конкурса Мисс Бум-Бум-2015 (приз за лучшие ягодицы) Сьюзи Кортес привлекла любителей футбола резонансным заявлением. Красавица-бразильянка хочет построить футбольную карьеру, правда, на аматорском уровне, по словам Кортес, она бы с радостью присоединилась к «Манчестер Юнайтед», потому что, по её мнению, никто другой не играет так хорошо, как команда Жозе Моуриньо. Картинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramПохожее изображениеКартинки по запросу Сьюзи КортесКартинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramПохожее изображениеКартинки по запросу suzy cortez instagramПохожее изображениеКартинки по запросу suzy cortez instagramКартинки по запросу suzy cortez instagramПохожее изображение

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    Рейтинг: 4 Голосов: 44
    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      Igreks 7 октября 2016, 11:01

      фууууууууу..... тьфу....рыгать хочется от такой красоты))

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 27 сентября 2016, 18:10

      Булки ничего, но страшненькая

      -2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 сентября 2016, 13:05

      Первое,что вспомнилось- Сиськи по пуду-работать не буду!

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 сентября 2016, 09:05

      Да там и сисечки ого го)

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 17 сентября 2016, 12:30

      Грубоватая... да и окромя попки ничего и нет ...

      -2
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      Рейтинг: +46

      electroguide 17 сентября 2016, 10:02

      думал будет сексуально, а оказалось нет....,

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 17 сентября 2016, 06:41

      И чего в ней привлекательного?

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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 17 сентября 2016, 00:13

      синдром дауна)с большим бампером

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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 сентября 2016, 21:13

      Чет не бум-бум...

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 сентября 2016, 20:31

      Она может шлюшкой работать в МЮ.

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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > Igorello97 17 сентября 2016, 08:03

      Минетчицой

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