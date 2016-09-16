Обладательница лучших ягодиц Бразилии хочет играть за команду Моуринью

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал прекрасные фотографии возможного «новичка» «МЮ». Да-да, именно так – новичка.

Победительница бразильского конкурса Мисс Бум-Бум-2015 (приз за лучшие ягодицы) Сьюзи Кортес привлекла любителей футбола резонансным заявлением. Красавица-бразильянка хочет построить футбольную карьеру, правда, на аматорском уровне, по словам Кортес, она бы с радостью присоединилась к «Манчестер Юнайтед», потому что, по её мнению, никто другой не играет так хорошо, как команда Жозе Моуриньо.

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