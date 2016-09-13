РФПЛ. 6-й тур. Праздничный

О прошедшем туре, с высоты башни...

«Ищите впечатлений, и никакая банальность вам не грозит».

Вооружившись этим добрым советом Антуана де Сент-Экзюпери, я отправился на поиски. И вовсе не затем, чтобы развлечься, а скорее чтобы избежать затасканной шаблонности.

Ничего не получилось, точнее я с ужасом обнаружил, что еще немного - и я опровергну замечание великого французского летчика.

Далеко ходить не пришлось. Впечатлений, как и самих событий в выходные дни, случилось превеликое множество.

Но избежать избитых штампов, широко используемых в таких случаях, даже матерыми журналистами, видимо, не удастся.

Прикроем сей срам мудростью иного толка и начнем:

«Чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие».

А что может быть банальней, чем попытка здесь изображать аналитические потуги? Схемы, стрелочки, ТТД, вся эта бубновщина – не про меня. Давайте воспринимать все это как попытку поделиться пресловутыми впечатлениями. Да и в названии статьи слово «отчет» отсутствует осознанно.

Итак. После вынужденного перерыва, связанного с участием нашей сборной в учебно-тренировочных матчах с командами Турции и Ганы, возобновились игры чемпионата России по футболу.Ни сентиментальные комментаторы, ни даже «писатели», работающие в жанре патологического неприятия отечественного футбола, не скрывали радости от возобновления российского чемпионата. Вот и я не буду.

Все же соревновательный дух и непримиримость соперничества в рамках официального турнира, наблюдать, куда как интересней, нежели попытки вернуть Российской сборной зрителя. И кажется, вопреки их желанию.

И тур получился, как на заказ – отчаянный. Мужская борьба, кружевные комбинации, головокружительные финты. А голы? Вы видели, какие забивались мячи? Как итог всего этого футбольного великолепия любопытные результаты:

9 сентября (пятница)

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)

Голы : Бухаров, 33. Препелицэ, 59 — Ерохин, 55 (в свои ворота)

10 сентября (суббота)

«Амкар» (Пермь) — «Томь» (Томск) — 1:0 (0:0)

Гол : Салугин, 47

«Оренбург» – «Анжи» – 0:0

ЦСКА (Москва) — «Терек» (Грозный) — 3:0 (2:0)

Голы: Траоре, 26, 38. Страндберг, 77

Удаление: Семенов, 59 («Терек»)

11 сентября (воскресенье)

«Уфа» – «Краснодар» – 0:0

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Попов, 25

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2)

Голы: Кокорин, 18. Дзюба, 38. Мак, 66. Жулиано, 84, Кержаков, 89 (с пенальти)

12 сентября (понедельник)

«Рубин» – «Урал» – 3:1

Голы: Новиков, 29. Ткачук,70. Летьен,76. – Павлюченко,88.

И пусть подробности разбивают целостность впечатления, но как обойти стороной событие, значимость которого невозможно не постичь и не отметить?

10 сентября 2016 года навсегда войдет в историю Российского футбола в целом и армейского в частности. Новое, великолепное сооружение появилось в городе Москве. Стадион на Песчаной улице наконец-то построен. Роды проходили в муках, но родители новорожденного стойко перенесли все сложности эмбрионального периода. Выносили и явили свету здорового малыша. На день рождения пригласили близких родственников и друзей. И набралось их аж 30 000!

На открытии арены на Песчаной улице побывал специальный корреспондент блога «Сухой лист». С удовольствием представляем его эксклюзивный фоторепортаж:

Очередь на трибуну С

Выход на трибуну.

И вот мы на трибуне.

Прекрасная церемония открытия никого не оставила равнодушным. Как не умилиться «волшебной кудряшке» на руках у Акинфеева и милую копию Алана – Дзагоевой-младшей.

Под музыкальное сопровождение военного оркестра круг почета вдоль футбольного поля прошли кавалеристы Президентского полка с флагом России. Мне сложно уловить связь сегодняшнего футбольного ЦСКА с нашей доблестной армией, но как дань традициям и истории клуба можно послушать и военный оркестр.

Кроме того, во время праздничной церемонии над газоном появился огромный мяч, подвешенный на тросе, а на трапеции за мячом «бежал» воздушный гимнаст. В ходе действа он совершил символический удар по мячу.

После этого певица Полина Гагарина исполнила песню «Кукушка», зрители активно подпевали ей, а саундтреком к появлению армейских ветеранов стала песенка «Миллион голосов». По окончании их шествия в небо выстрелил салют.

Отдельно хочется поблагодарить организаторов мероприятия за идею пригласить дочь трагически погибшего вратаря армейцев Настю Перхун. Она пела гимн России, и это было здорово.

И как тут не вспомнить, что «рядом с красотой ум и сердце производят впечатление бедных родственников»?

Праздник удался, если бы не…

Простите меня те, кто пришли исключительно на праздник и стали его неотъемлемой частью. Но неудивительно, что жители близлежащих окрестностей не оценили поведение некоторых болельщиков и радости открытия стадиона не разделили. На фотографии видно, в каком прекрасном месте расположился этот чудо-стадион, как пугающе близко он расположен от жилых кварталов Хорошевского района Москвы. Аборигены вдруг осознали, что они получили в нагрузку к великолепной офисной башне, и уже готовят иски к руководству ЦСКА.

По словам проживающих рядом со стадионом, фанаты, в чьих рюкзаках были замечены биты, переворачивали скамейки на детских площадках и оставляли после себя кучи мусора. Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов, заверил, что эта проблема не останется без внимания: «Разберемся», — пообещал Аксенов.

Сама игра разочаровала. Грозненцы почему– то не захотели поздравить своего тренера с выздоровлением и возвращением на тренерский мостик. Но даже если бы я был прародителем подозрительности, то и тогда бы не стал поднимать тему странных действий футболистов «Терека». Команда плотная и сбитая, неплохо укомплектованная, вдруг показала футбол вялый и бесхребетный. Хотя так могло показаться на фоне безудержного желания гостей добыть победу в первой официальной игре на родном стадионе. Легкость, с которой армейцы проникали в штрафную площадь соперника , поражала. Пять долгих туров пришлось ждать голов от Ласина Траоре, а тут сразу и два. Этот дубль стал для ивуарийского форварда шестым в премьер-лиге и самым быстрым.

Обескураженный и какой-то изможденный Рашид Рахимов в послематчевом интервью был спокойней обычного: «Игра оставила двоякое впечатление. Матч начался так, что не было опасных моментов. И тут пропускаем тот момент, о котором так много говорили и отрабатывали – знали, что армейцы делают длинные передачи на Фернандеса. Второй гол такой же. Третий гол тоже привезли сами себе. Сказать, что было огромное давление, как в прошлом сезоне, нельзя.

Еще раз поздравляем армейцев с уверенной победой и открытием стадиона! Но перенесемся в день следующий, и посетим другой, прекрасный, московский стадион».

Тушино. Воскресенье. Людское море стекается к красно-белому сооружению, напоминающему инопланетный корабль.

Это должен был быть не просто матч двух московских команд, и пока еще никакое это не дерби. Просто там легендарный Семин и его горящее красно-зеленое сердце, а здесь итальянский голубоглазый пижон, появившийся из ниоткуда и каждую игру рискующий туда же и отправиться. Это был матч, где «Локомотив» должен был проиллюстрировать величие тренерского гения Юрия Павловича, а «Спартак» - что все эти победы, один пропущенный мяч в пяти играх, лидирующие позиции в турнирной таблице – не обыденное, уже не раз случавшееся совпадение, случайность, и где то здесь затаились спрятанные в траве, такие знакомые грабли.

Я давно не видел ничего подобного в российской Премьер Лиге.Когда уровень судейства, борьбы, страсти, желания победить любой ценой, но в рамках спортивной борьбы, тренерские тактические ходы, перестроение в ходе встречи, удары, гол, все было на высоком, европейском уровне. Когда до последнего кадра этого детектива ты даже и не догадываешься, что «убийца дворецкий». А что уж говорить про то, что происходило на забитых под завязку трибунах стадиона. «Спартак» сдюжил и вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

Впервые в чемпионате победил «Рубин».Хави Грасия, продолжая тасовать колоду весьма приличных игроков, вдруг обнаружил идеальные сочетания. Может, ему удалось найти нужные слова, может, игрокам надоело плестись в хвосте турнирной таблицы, а может, перерыв пошел всем на пользу. А может, все и сразу. Повержен неуступчивый «Урал». Причем за явным преимуществом. Если «Рубин» проснулся, то это только на пользу чемпионату и казанцам.

Радость одних и разочарование других. Одной из главных «потерь» нынешнего чемпионата пока является клуб, который 3 предыдущих сезона входил в первую пятерку. «Краснодар» блестяще провел два стартовых поединка, забив в них 7 безответных мячей. Однако затем в четырех турах не выиграл ни разу.Столь затяжной безвыигрышной серии у команды Олега Кононова не было с прошлой осени. Тогда после нее краснодарцы одержали 3 победы кряду, обыграв в том числе и ЦСКА (2:1 дома). А менее 3 очков на столь продолжительном отрезке они в предыдущий раз набрали четыре года назад: в августе-сентябре 2012 в активе «Краснодара» было всего два очка в пяти поединках.

Есть ощущение, что команда в какой-то момент потеряла игровые связи, куда-то исчезла легкость, приятный комбинационный футбол. Все, что нарабатывалось, выстраивалось, теперь скатилось к индивидуальным и примитивным прорывам Федора Смолова. Кажется, что если он не забивает, то о победе можно и не мечтать. Остается гадать, что это временный провал, связанный с форсированной подготовкой к сезону, или прощеты тренерского штаба. Не будем забывать и про травмированных краснодарцах. А впереди очень не простой календарь. Несмотря на пробуксовку «Краснодара», очень хочу выделить Федора. Он становится форвардом весьма высокого уровня. Хлесткий, поставленный, точный удар, дриблинг, выбор позиции, игра головой, физические данные. Не удивлюсь, если он очень скоро уедет в Европу.

Редко соглашаюсь с эмоциональной резкостью Евгения Серафимовича Ловчева в его оценочных суждениях, но его реакция на игру «Арсенала» с «Зенитом»(«„Арсенал“ надо разогнать почти весь») - пусть жесткая, но объективная оценка игры туляков. В Премьер-Лиге с такой постановкой игры в обороне задержаться будет крайне трудно.

Эх, как говаривал старик Адамыч : «Событиев у людей, событиев». Все и не описать.

«Зенит»: самая крупная победа чемпионата

«Спартак»: лучший старт в XXI веке. Впервые в XXI веке «Спартак» набрал в 6 стартовых матчах 16 очков. «Красно-белые» никогда не начинали чемпионат с 6 выигрышей. А 5 побед и ничья ранее были у них в начале трех чемпионатов.

Игнашевич: 750 официальных матчей в карьере

«Краснодар»: такой безвыигрышной серии не было почти год.

Кержаков: первый гол в премьер-лиге за 686 дней

Лучшая шутка тура, как и великолепный гол, принадлежат игроку «Амкара» Александру Салугину.

–После сброса мяча вам на ход Бодулом у вас был простор для прорыва, почему решились на удар с такой не убойной дистанции, увидели, что вратарь выдвинулся вперед?

–Позиции вратаря я не видел, просто только вошел в игру, еще не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил.

Но были и другие герои, которые, на взгляд «Сухого листа», по праву могут считаться лучшими игроками прошедшего тура:

Дмитрий Комбаров, «Спартак».

Такого объема работы, перехватов, подключений, борьбы я от Димы не видел давно и уже и не ждал. Без сомнения лучший игрок 6-го тура

Андрей Лунев, «Уфа».

Андрей Лунёв стал настоящим героем матча с «Краснодаром». Мяч который он потащил после удара Рикардо Лаборде казался «мертвым», летел по уходящей от вратаря траектории в дальний угол ворот. Тем восхитительней, а особенно в динамике смотрится подвиг вратаря.

Жулиано, «Зенит».

Бразильский атакующий полузащитник «Зенита», носящий на спине номер Халка, потихоньку начинает оправдывать ожидания. С каждым матчем Жулиано играет полезнее и результативнее.

Р.S. Пока писался этот текст, Олег Кононов подал заявление об отставке с поста главного тренера ФК „Краснодар“, которое было удовлетворено руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов.

Вот они какие, результаты. А ведь не выиграй вчера «Рубин»...