Сила и Честь

Верный и преданный отец. Любящий муж.Отличный футболист.Модник.И просто хороший парень.

Вы думаете, что в одном мужчине не может быть столько качеств?Не правда, все они есть в прекрасном футболисте Эдгарсе Гаурачсе. И я вам, сейчас это докажу.

Все прекрасно знают как футбольные фанаты любят, когда после игры, когда игроки их команды подходят к сектору и благодарят своих болельщиков за поддержу .Гаурачс играя за «Торпедо» из Москвы всегда так делал. Он заряжал фанатский вираж, жал всем руки. А за это получал подарки. Он всегда был в курсе всех дел внутри команды. Когда нужно было прорекламировать атрибутику «Торпедо», он всегда фотографировался в ней.Причем делал это на ЛЕГЕНДАРНОМ заводе Зил. Которое для многих автозаводских болельщиков не пустой звук. Нужно было поддержать человека который находится за решеткой, Эдгарс был тут как тут. В своей соц.сети,будь то инстаграмм, или контакт, он всегда писал о своей команде только в положительных тонах, и тем более о болельщиках. Которые не когда не скажут в его адрес плохих слов. Что уж говорить, Эдгарс покинул «Торпедо» в далеком 2013 году. Но до сих пор, фанаты поддерживают с ним общение. Ездят к нему в гости, где бы он не играл. И он на это отвечает полной взаимностью.Вот что значит единение футболиста и болельщиков. Это неотъемлемая часть футбола. Спорта– который мы так с вами любим.

Эдгарс так же учавствует во многих модных показах. Носит стильную одежду, мелькает в журналах типа GQ, и рекламирует одежду по всему миру. У него даже был собственный бренд.Многие звезды, да и простые люди, пытались копировать его стиль..Но он такой один.Его не повторить не когда.

Эдгарс также не перестает восхищаться своей прекрасной женой. Он практически каждый день постит её фото в инстаграмм, и пишет как сильно он её любит. Прекрасный пример любящего мужа.

Помимо прочего, у него растет потрясающий сын по имени Энрико. С которым он кстати тоже появлялся на обложке журналов. Папа приучает сына к прекрасному. И это здорово. Его сын так же занимается футболом, может в будущем он сможет затмить своего прекрасного папу.Не зря GQ в 2013 году опубликовал статью с простым названием «Классный папа Эдгарс Гаурачс».

Как собеседник Гаурачс так же очень приятен. Мне довелось с ним пообщаться, это было на одной из игр «Торпедо» на Стадионе «Имени Эдуарда Стрельцова».Я был приятно удивлен его знанию русского языка. Вот как человек показал своё уважение к нашей стране,он проникся нашей культурой и духовностью.

Думаю, что прекрасные отношения между поклонниками «Автозаводцев» и их любимцем не когда не закончатся.Thank you for everything,Edgars!

Yours faithfully, Dmitriy.