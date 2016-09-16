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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    16 сентября 2016
    Проверяем ваши знания и наблюдательность. Тест, который не пройти на 100% результат. Сможете ли вы отыскать правильный логотип известного клуба?

    Правила просты: вам даются два варианта эмблемы клуба. Один из логотипов содержит ошибку. Будьте внимательны, потому что нужная деталь может находиться в самом неожиданном месте.

    Приобрести коллекционные наклейки Panini и новый альбом FIFA 365 можно здесь.

    Пройди тест, поделись своим результатом Вконтакте и сделай оригинальную подпись к нему. Не забудь добавить хэштег #бомбардирпанини. 20 самых креативных участников выиграют призы от Panini!

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 26
    Комментарии80
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      Рейтинг: +9

      serz87 8 августа 2019, 08:22

      13

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 15 ноября 2018, 20:58

      11

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 24 июля 2018, 13:44

      9

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 апреля 2018, 23:27

      14.. мохнатый чувак машет лапой под градом конфетти.. мило :))))

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 12 марта 2018, 23:06

      7

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      Рейтинг: +41

      artem303 14 февраля 2018, 19:27

      у меня 14

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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 февраля 2018, 11:32

      12

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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 1 августа 2017, 12:12

      6, 10 и 11 неправильно

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 29 июля 2017, 22:08

      Неплохо! Вы явно разбираетесь в мировом футболе!

      11 верных

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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 2 июня 2017, 10:52

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