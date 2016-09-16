Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

Проверяем ваши знания и наблюдательность. Тест, который не пройти на 100% результат. Сможете ли вы отыскать правильный логотип известного клуба?

Правила просты: вам даются два варианта эмблемы клуба. Один из логотипов содержит ошибку. Будьте внимательны, потому что нужная деталь может находиться в самом неожиданном месте.

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Пройди тест, поделись своим результатом Вконтакте и сделай оригинальную подпись к нему. Не забудь добавить хэштег #бомбардирпанини. 20 самых креативных участников выиграют призы от Panini!